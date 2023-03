Wissenschaftler spricht von „Klimakollaps“ und empfiehlt Kommunen dringend, Anpassungskonzepte zu entwickeln

Von: Andreas Beschorner

Extremwetter sind eine der Folgen des Klimawandels, die schon jetzt spürbar sind. © pixabay

Mit klaren hat HSWT-Präsident Eric Veulliet erklärt, warum es dringend Konzepte zur Klimaanpassung braucht. Den Landkreis Freising beglückwünscht er.

Landkreis – Vieles dreht sich in dieser Zeit um den Klimawandel, auch im Landkreis Freising. Doch auch wenn man noch gegen die schlimmsten Folgen der Klimaveränderung kämpfen will, muss man sich auf erste Konsequenzen dennoch einstellen. Um darauf vorbereitet zu sein, will der Kreistag nun ein Klimaanpassungskonzept erstellen lassen. Doch die Entscheidung war nicht unumstritten. Hier würde ein „Schreckensszenario“ entworfen, lautete ein Vorwurf. Wirklich? Das FT hat bei Eric Veulliet, Präsident der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT), nachgefragt.

Herr Veulliet, der Landkreis Freising lässt ein Klimaanpassungskonzept erstellen, damit man auf Folgen des Klimawandels möglichst gut vorbereitet ist. Ist das in Ihren Augen grundsätzlich sinnvoll?

Das ist nicht nur sinnvoll, sondern ein klares Muss. „Warum erst jetzt?“ ist wohl die bessere Frage. Viele Städte und Regionen haben vor über zehn Jahren damit angefangen. Ich war maßgeblich daran beteiligt, dass dieses Thema in Österreich, vor allem in Tirol, auf die Agenda kommt. Dort wurde ab 2015 jede Gemeinde in Bezug auf Anpassungsmaßnahmen untersucht. Klimawandel-Anpassung ist also das Gebot der Stunde auf lokaler und regionaler Ebene, neben dem global wirkenden Klimaschutz.

Für Eric Veulliet, Präsident der HSWT, sind Klimaanpassungskonzepte nicht nur sinnvoll, sondern ein klares Muss. © Josef Gangkofer

Können Sie das noch genauer erklären?

Es ist klar und belegbar, dass wir die Folgen des zunehmenden Klimawandels – und der wird sich mindestens für die nächsten 30 bis 40 Jahre noch weiter verschärfen –mehr und mehr spüren werden und nahezu alle Bereiche unseres Lebens und unserer Wirtschaft sowie alle Regionen dieser Erde betroffen sein werden. Nur wird die Betroffenheit, also die Vulnerabilität, je nach Branche, Region, Struktur, Entwicklungsgrad und so weiter sehr unterschiedlich ausfallen. Daher bedarf es sowohl einer regionalen Vulnerabilitätsanalyse zu der Frage, wie, was, wo, wann in welcher Art betroffen sein wird, als auch einer hierauf basierenden Anpassungsstrategie.

Also hat der Landkreis Freising alles richtig gemacht.

Ich gratuliere dem Landkreis Freising, dass dieser so wichtige Prozess hier nun auch gestartet wird, und unterstütze diesen gerne. Der Landrat zeigt hier Verantwortung und Entschlossenheit. Er handelt aus meiner Sicht zum Wohle aller.

Welche Folgen des Klimawandels könnten den Landkreis denn treffen, auf die man sich mit so einem Konzept vorbereiten könnte?

Das kann ich nicht pauschal beantworten. Dies muss inter- und transdisziplinär betrachtet werden, im Sinne eines ganzheitlichen Risikomanagements. Es bedarf einer Analyse der einzelnen Prozesse, der Schadenspotenziale, der Einwirkungsbereiche und der Verletzlichkeiten. Die Prozesse – vor allem die der natürlichen Art – werden durch den Klimawandel verstärkt.

Und welche Maßnahmen wären denn da – ohne jetzt schon die spezifischen Gegebenheiten der Gemeinden zu kennen –überhaupt denkbar?

Das ist ebenfalls sehr individuell zu betrachten. Da hängt von der Vulnerabilitätsanalyse ab.

Andere Landkreise haben auch so ein Konzept. Kann man das nicht einfach übernehmen und „abschreiben“, wie es manch Kreisrat formuliert hat?

Nein, eben weil es individuell ist. So ähnlich wie eine Anamnese bei Menschen hängt das „Krankheits- und Gefährdungsbild“ von sehr vielen Faktoren ab. Man kann aber sehr wohl von anderen lernen: Best Practice übernehmen, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Aber einfach nur abschreiben, wäre fahrlässig.

Ein Kreisrat hat behauptet, das sei ein „Schreckensszenario“, das da gezeichnet werde: Es habe schon früher in der Erdgeschichte Zeiten gegeben, in denen es keine Gletscher gab, wie er sagte. Was sagen Sie dazu?

Dieser Kreisrat hat recht. Es gab in der Erdgeschichte, auch in der jüngsten, immer wieder Klimawandel. Ein ganz normaler Prozess, der bisher in regelmäßigen Zyklen erfolgte. Das große und fette Aber: Nie, niemals, absolut nie, erfolgte dies menschengemacht - und das ist bewiesen! - in dieser Dimension und vor allem in dieser Geschwindigkeit. Bei früheren Klimaveränderungen war die Zeitspanne derart groß –rund 1000 Jahre und mehr –und die Amplitude der Treibhausgasveränderungen so viel niedriger, dass sich Fauna und Flora und eventuell auch schon erste Menschen entsprechend anpassen konnten. Unser jetziger „Mega-Turbo-Klimawandel“ spielt da in einer ganz anderen Liga und müsste eigentlich – erdgeschichtlich betrachtet – als Klimakollaps bezeichnet werden. Wandel ist da eher verniedlichend.

Was empfehlen Sie Menschen, die das nicht glauben wollen?

Ich empfehle, um dies zu verstehen, ein kleines Video, das durch die National Oceanic and Atmospheric Administration jedes Jahr aktualisiert wird (Amm. d. Red: https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/history.html). Meine Empfehlung: Bis zum Ende anschauen und am besten mehrmals. Denn es ist eines der besten Videos hierzu, die ich kenne, und zeigt die Entwicklung der letzten 800 000 Jahre auf.

Inwieweit könnte die HSWT mit ihrem Fachwissen und der dort versammelten Expertise bei so einem Klimaanpassungskonzept helfen?

An der HSWT haben wir eine langjährige und sehr interdisziplinäre wissenschaftliche Kompetenz zum Thema „nachhaltige Land- und Ressourcennutzung“: über die Agrar- und Forstwirtschaft, erneuerbare Energien, Wasserwirtschaft, Landschaftsplanung und Umweltsicherung, Ernährung und Lebensmittel, Bioingenieurwissenschaften sowie Climate Change Management und viele mehr. Das Ganze steht unter der Klammer beziehungsweise dem Orientierungskompass Nachhaltigkeit. Um diese Stärken im Kontext Klimawandel besser zu bündeln und nach außen zu tragen, haben wir unter anderem jüngst das B.Life Centre gegründet, in dem unsere rund 30 Professorinnen und Professoren, die sich mit diesem Thema intensiv befassen, in Lehre, Forschung und Transfer in die Gesellschaft interagieren.

Gibt es auch neue thematische Schwerpunkte an der HSWT?

Ja, in den letzten beiden Jahren wurden rund zwölf neue (Klima-)Forschungsprofessuren berufen, wie zum Beispiel zu den Themen Klimawandel und Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bewässerung oder Wasserhaushalt. Weitere Professuren kommen dieses Jahr dazu, speziell im Bereich der Transformation der Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Umwelt und Landschaft. Zusammengefasst: Die HSWT hat sich in den letzten Jahren – neben ihren bisherigen Schwerpunkten in den grünen Technologien und angewandten Lebenswissenschaften – auch zur „Klimahochschule“ entwickelt und wird dieses Themenfeld noch weiter ausbauen. Der Klimawandel und die sich hiermit ergebenden zahlreichen, massiven und komplexen Herausforderungen sind das große Thema der nächsten Jahre und Jahrzehnte, insbesondere für die HSWT.

