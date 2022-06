Kino am Rang ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück in Freising - Programm noch bis Samstag

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Rock vom Feinsten präsentierte der Verein Plus dem Publikum beim Auftakt von „Kino am Rang“: Am Freitag flimmerte „Bohemian Rhapsody“ über die Leinwand. Die Reihe geht noch bis Samstag, Details auf kino-am-rang.de. © Gleixner

Das beliebte Kino am Rang ist nach zwei Jahren Corona-Pause zurück in Freising. Das Programm geht noch bis Samstag.

Freising – „Uuund – Film ab!“ Prima leben und stereo e.V. , kurz: Plus, hat es wieder getan: Nach einer Corona-bedingten Pause ist am Freitag Kino am Rang zurückgekehrt. Das war dringend notwendig, wie der Zuspruch am Freitagabend eindrucksvoll bewies: Um 21.30 Uhr, rund eine halbe Stunde, bevor mit „Bohemian Rhapsody“ der cineastische Veranstaltungsreigen begann, waren die Ränge am Rang voll besetzt. Entweder mit flauschigen Decken und Handtüchern ausgestattet oder gleich im gemütlichen Campingstuhl mit weichem Polster rückten die Menschen in Vötting an, um den Sommerabend zu genießen.

Der Film ist für die meisten Besucher eher zweitrangig

Dabei war es für die meisten Besucher wohl eher zweitrangig, welcher Film zum Start von Kino am Rang 2022 über die riesige Leinwand flimmerte. So wie für Julia Holzmann aus Freising beispielsweise, die sich vor allem darüber freute, einen schönen Abend in Gesellschaft zu verbringen. Kino am Rang – „das hat schon sehr gefehlt“, erzählt sie, die sich durchaus zu den Stammgästen der Plus-Veranstaltung zählt. Selbst wenn Julia Holzmann den Film am Freitag, jene Oscar-prämierte Geschichte über die Rockband Queen und ihren Frontmann, den charismatischen Sänger Freddie Mercury, gar nicht anschauen konnte: Franziska, das sechs Monate alte Töchterchen, musste ins Bett.

Etwas anders ist das bei Verena Fiedler: Sie ist auch Stammgast bei Kino am Rang, auch für sie ist in erster Linie nicht so wichtig, welcher Film gerade gezeigt wird, auch für sie steht das Treffen mit Freunden im Vordergrund. Aber sie kann bleiben, bis „Bohemian Rhapsody“ gelaufen ist.

Am Grill durften die Besucher selbst aktiv werden

Für Getränke war und ist bei Kino am Rang freilich gesorgt. Sein Essen muss (oder darf) man selbst mitbringen. Und schon am Freitag war der große Grill angeheizt worden, auf dem sich Fans von Kohle und Rauch ihr eigenes Fleisch zubereiten konnten. Das war’s dann aber auch schon zum Großteil mit der Verköstigung. Das fand Holzmann schade, aber Lacanto, die im April neu eröffnete Gastronomie am Rang, wollte laut Aussage der Veranstalter die Verköstigung der Gäste nicht übernehmen.

Florian Wiesheu aus Freising war darüber allerdings gar nicht so traurig, schließlich seien zwei Bier auch ein Schnitzel, wie er scherzte. Wiesheu, der als ehemaliger Sieger der Freisinger Grillmeisterschaften, die früher im Rahmen von Kino am Rang ausgetragen wurden, kaum eines der filmischen Open-Air-Angebote von Plus versäumt hat, hätte nur einen – freilich nicht ganz ernst gemeinten – Verbesserungsvorschlag gehabt: „Freibier!“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Während Wiesheu „Bohemian Rhapsody“ zu seinem Lieblingsfilm des Jahres 2022 bei Kino am Rang erkoren hat, ist es für Julia Scholbeck aus München „Der Rausch“, der am heutigen Montag gezeigt wird. Früher, als sie noch in Freising wohnte, war sie Stammgast bei Kino am Rang, seitdem sie in München lebt, ist es nicht mehr ganz so einfach, an mehreren Abenden nach Freising zu kommen. Und während bis zum Beginn der Vorführung Musik von CDs aus den Lautsprechern kommt, erinnert sich Scholbeck an frühere Kino am Rang-Events, als vor den Filmen noch Live-Bands spielten. „Das fände ich schön.“ Das fänden auch die Veranstalter schön, aber Nachwuchs-Gruppen und Schüler-Bands, denen man früher die Chance für einen Auftritt geboten habe und die darüber froh gewesen seien, seien nicht mehr zu finden.

„Auch mal schön, nicht arbeiten zu müssen“

Einer von denen, die Kino am Rang in diesem Jahr mit anderen Augen sehen und anders erleben als früher, ist Reinhard Fiedler. Er, der viele Jahre als Chef von Plus viel Arbeit und Stress im Vorfeld und bei den Veranstaltungen des „Kulturverstärkers“ hatte, sah am Freitag dem Treiben gelassen zu. „Auch mal schön, nicht arbeiten zu müssen.“ Und auch mal schön, zu wissen, dass man einfach heimgehen könnte, wenn es zu regnen beginnt.

Doch diese Gefahr bestand am Wochenende nicht. Und das wird hoffentlich bis zum Samstag so bleiben, wenn mit „Aladdin“ der letzte Film von Kino am Rang 2022 auf der Leinwand zu sehen sein.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.