„Es geht um Begegnung“: Projekt „Frauen im Dialog“ fördert interkulturellen Austausch – seit 20 Jahren

Zu einem Jubiläumsempfang im Epiphaniaszentrum in Lerchenfeld anlässlich des 20. Jahrestags ihres Bestehens trafen sich die „Frauen im Dialog“ samt Ehrengästen im Juni. © Lehmann

„Frauen im Dialog“ in Freising vernetzt Frauen mit und ohne Migrationsgeschichte. Nun feierte das Erfolgsprojekt 20-jähriges Bestehen.

Freising – Frauen mit und ohne Migrationsgeschichte in den Austausch zu bringen und untereinander zu vernetzen, das hatten die Freisingerinnen Adelheid Nast und Elisabeth Früstück vor Augen, als sie vor 20 Jahren das Projekt „Frauen im Dialog“ in der evangelisch-lutherischen Gemeinde in der Domstadt gründeten. Wie gut sich das Angebot etabliert hat, das wurde nun bei der Geburtstagsfeier deutlich: Der interkulturelle Austausch wird von Frauen jeden Alters angenommen. Eine der beiden Sprecherinnen der Gruppe, Brigitta Sutor, erinnert sich an die Anfänge.

Frau Sutor, wie kam es, dass „Frauen im Dialog“ vor 20 Jahren gegründet wurde?

Frau Nast und Frau Früstück waren als Vertreterinnen des Arbeitskreises Asyl der Stadt Freising zu einem Treffen mit der islamischen Gemeinde geladen. Dabei erfuhren Sie, wie schwer es für muslimisch gläubige Frauen ist, in die Öffentlichkeit zu gehen und Kontakte mit den Frauen vor Ort zu knüpfen. Das war der Auslöser für die Initiative.

Nahmen die Frauen das neu geschaffene Angebot an?

Ja, zu Beginn waren es vorwiegend türkische Frauen, die unser niederschwelliges Angebot annahmen. Im Laufe der Jahre sind wir interkulturell geworden. Inzwischen freuen sich Frauen aus allen Ländern, in familiärer Atmosphäre die Möglichkeit zu haben, Deutsch zu sprechen.

Wie oft treffen Sie sich und was erwartet die Frauen?

Einmal im Monat kommen wir am Montagvormittag zwischen neun und elf Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Saarstraße zusammen. Das gegenseitige Kennenlernen steht im Mittelpunkt, genauso, wie das Lernen und Üben der deutschen Sprache. Alle zwei Wochen gibt es ein besonderes Angebot: Kochen, Yoga, Erste-Hilfe-Kurs, etwa. Wir hatten auch schon Montage, an denen über politische Themen gesprochen wurde, die Europa-Wahl zum Beispiel. Und: gemeinsame Ausflüge sind eine wunderbare Gelegenheit, den Frauen die Kultur vor Ort näher zu bringen.

So präsentierte sich die „Frauen-im-Dialog-Gruppe“ im Jahr 2021. Die Frauen sind auch während der harten Corona-Phase über Zoom-Treffen im Austausch geblieben – und es gab sogar Neumitglieder zu verzeichnen. © privat

Geht es viel um Religion?

Das Thema ist nicht bestimmend. Wie gesagt, es geht um Begegnung. Es wird schon mal auch über Sachen gesprochen, die die verschiedenen Religionen betreffen, aber der interreligiöse Dialog ist nicht unser Thema.

Wie haben Sie die Coronazeit überstanden?

Über die Zoom-Treffen sind wir sehr gut in Verbindung geblieben. Das wurde erstaunlich gut angenommen. Wir haben während der Pandemie sogar Zuwachs bekommen.

Das scheint dann auch die junge Generation zu interessieren?

Sehr, die jungen Frauen nehmen das Angebot sehr gerne an. Unsere älteste Teilnehmerin ist bereits über 80 Jahre alt. Bei jedem Treffen kommen neue hinzu. Es lohnt sich, einen langen Atem zu haben. Es gibt auch Vorträge, die die Frauen interessieren. Vor kurzem hatten wir eine Polizistin bei uns, die schilderte, wie es ihr als Frau in ihrem Beruf ergeht.

Brigitta Sutor ist eine von zwei Sprecherinnen. © Gleixner

Wie sieht die Planung und Organisation aus?

Die läuft als Gruppe im Team. Frauen aus Deutschland und aus anderen Herkunftsländern sind in gleichem Maße dabei. Es freut uns alle, wenn die Frauen im Laufe der Zeit untereinander Netzwerke bilden, das heißt, Frauen aus anderen Herkunftsländern können ihre Erfahrungen in Deutschland weiter geben. Unsere Gruppe ist für viele wie ein Sprungbrett in die neue Gesellschaft.

Wie geht es die nächsten 20 Jahre weiter?

Wir werden schauen, wie sich die Gruppe entwickelt, immer aktuell reagieren, was gerade nötig ist – eigentlich, alles so weiter machen, wie bisher. Wir werden auch mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Freising, Sina Hörl, weiterhin gut zusammen arbeiten. Ein großer Erfolg war die Verleihung des Interkulturellen Preises der Stadt Freising. Neben dem Verein der Togoer in Freising und dem Müttercafé im Jugendzentrum „Tollhaus“ in Lerchenfeld, haben wir uns im vergangenen Jahr über den zweiten Platz freuen dürfen.

Maria Martin

