Zukunft auf sichere Beine stellen: Prop-Suchtberatung in Freising weitet ihr Erfolgsmodell aus

Tauschten sich am Kooperationstag aus: (v. l.) Philipp Barthelme (Jugendamt), Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, Prop-Leiterin Bärbel Würdinger sowie Monika Raab und Ilse Katzenbogner vom Rotary Club, der Prop unterstützt. © Lehmann

Die Jugendsprechstunde des Präventionsvereins Prop ist ein Erfolgsmodell. Und das soll mit Blick auf eine mögliche Cannabis-Legalisierung ausgebaut werden.

Freising – Ohne die finanziellen Mittel von großzügigen Sponsoren aus der Region wäre die Jugendsprechstunde „Jugend ist Jetzt“ vom Verein für Prävention, Jugendhilfe und Suchttherapie Prop e. V. gar nicht zu schultern. Das betonte Prop-Leiterin Bärbel Würdinger am jüngsten Kooperationstag. Weil der Erstkontakt zu beispielsweise Cannabis bereits sehr früh stattfinde, oftmals schon mit 14 Jahren, sei eine niederschwellige Anlaufstelle für Jugendliche fundamental wichtig, um junge Suchterkrankte und Gefährdete nicht alleine zu lassen und Begleitfaktoren, wie durch Drogen ausgelöste psychische Erkrankungen, zu vermeiden.

Einzigartig in Bayern

Die im Jahr 2013 gegründete Jugendsprechstunde, die einmal in der Woche jungen Suchterkrankten die Möglichkeit gibt, über ihre Probleme zu sprechen, ist ohne Zweifel ein Erfolgsmodell – auch weil es einzigartig in Bayern ist, da Jugendliche eigentlich wegen fehlender Finanzierung durch das Raster fallen. Die aktuellen Prop-Zahlen im ersten Halbjahr 2022 sprechen allerdings für sich und zugleich für einen hohen Bedarf: 196 Jugendliche besuchten die Sprechstunde, ein Drittel von ihnen, also 65, war unter 18 Jahre alt. Auch über die Substanzen, gab Würdinger Auskunft: Ein Drittel konsumiere Cannabis, zwei Drittel seien bereits in einem Mischkonsum-Suchtverhalten mit beispielsweise Cannabis, Alkohol und anderen Substanzen.

Viele Facetten

Wie facettenreich Suchterkrankungen bei Jugendlichen sein können, schilderten Kim Bonauer, Myriam Fischer und Anne Krüger vom Prop e. V., die regelmäßig die Sprechstunde betreuen. Eindrucksvoll erzählte Krüger von einem 16-jährigen Mädchen, das mit zwölf Jahren aufgrund von Depressionen einen Klinikaufenthalt benötigte, dort zum ersten Mal auch Kontakt mit illegalen Substanzen hatte und letztendlich von Cannabis, Benzodiazepine und Opiaten abhängig wurde. Das Mädchen kam freiwillig in die Jugendsprechstunde, wo dann über drei Monate Einzelgespräche geführt wurden. „Wir konnten eine gute Beziehung aufbauen und ich glaube, sie wird wiederkommen“, sagt Krüger.

Reflexion wird ermöglicht

„Wir ermöglichen eine Reflexion, aber wir bewerten nicht den Konsum“, erklärte Würdinger. Deshalb sei die Annahme von Eltern, dass die Jugendsprechstunde den Betroffenen mehr oder weniger „entgifte“, zwar verständlich, aber völlig falsch. Die Jugendsprechstunde sei erst einmal vor allem ein geschützter Rahmen, zum Teil ohne Eltern, um offene Gespräche zu ermöglichen und dann mögliche Angebote abzuleiten.

Obwohl in anderen Ländern wie beispielsweise in Kanada durch eine Cannabis-Legalisierung kein diesbezüglicher Sucht-Anstieg bei Jugendlichen zu verzeichnen sei, kämen auf Prop einige Aufgaben zu, sobald Cannabis auch in Deutschland freigegeben werde. „Wir müssen den Jugendschutz sichern, Jugendliche in Risiko-Kompetenz ausbilden und flankierende Maßnahmen im Suchthilfesystem etablieren, um vulnerable Gruppen zu erreichen“, erklärte Würdinger.

Das Hauptproblem

Das Hauptproblem bleibt laut der Prop-Leiterin nämlich weiterhin bestehen – unabhängig von einer Freigabe: „Es wird früh und viel konsumiert, vor allem Cannabis und andere Substanzen.“ Für sie sei es deshalb ein guter und zugleich konsequenter Schritt, die Suchthilfesystem per se zu verstärken und einen noch stärkenden Fokus auf eine Jugenddrogenberatung zu legen.

Wie sinnvoll so etwas sein kann, machte Würdinger am Beispiel Portugal fest: Obwohl dort der Besitz von zehn Tagesdosen jeglicher Substanz, auch Heroin, nicht strafbar sei, sondern nur eine Ordnungswidrigkeit, sei die Zahl der Drogentoten beachtlich gesunken. Der Grund: „Portugal hat zugleich das Suchthilfesystem deutlich hochgefahren“, erklärte Würdinger. „Auch wir müssen unser Setting verändern.“ Ein Jugendlicher mit Suchtproblematik stehe nämlich nicht morgens vor der Prop-Tür, sondern sei besser abends via Chat zu erreichen.

Neue Gruppe angedacht

Worüber der Verein auch nachdenkt: die Gründung einer Informations- beziehungsweise Motivationsgruppe Cannabis. Ähnlich erfolgreiche Projekte gebe es bereits für an Alkoholsucht Erkrankte. Bei Alkohol, und das betonte Würdinger auch, sei das Einstiegsalter noch niedriger als bei Cannabis, nämlich oftmals schon ab dem 13. Lebensjahr. Richard Lorenz

