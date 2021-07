Prozess wegen versuchten Mordes: Ex-Verlobte belastet Angeklagten massiv - er hat „zugeschlagen“

24-Jährige verzichtet auf Zeugnisverweigerungsrecht

Im Prozess wegen versuchten Mordes bei einem Einbruch hat nun die Ex-Verlobte des Angeklagten ausgesagt. Sie belastete ihren früheren Freund schwer.

Landkreis – Tränen sind im Prozess um einen Einbruch in ein Anwesen im Kreis Freising geflossen. Sie habe nicht mehr die Absicht, den Angeklagten zu heiraten, erklärte eine 24-jährige Oberpfälzerin vor dem Landgericht Landshut – was ihr Ex-Freund weinend zur Kenntnis nahm.

Der 22-jährige Rumäne wurde von seiner Ex-Verlobten schwer belastet: Während eines Aufenthalts in Rumänien soll er ihr gestanden haben, bei dem Einbruch in der Nacht auf den 10. Februar 2020 einen 51-jährigen Hofbesitzer in dessen Bett niedergeschlagen zu haben. Der 22-Jährige hatte eine Tatbeteiligung zu Prozessbeginn bestritten.

Wie berichtet, muss er sich seit Mitte März gemeinsam mit seinem Bruder wegen versuchten Mordes vor der Jugendkammer verantworten. Der 18-Jährige, der für kurze Zeit auf dem Anwesen im Westen des Landkreises gearbeitet hatte, hat den Einbruch eingeräumt, eine Tötungsabsicht bestritten. Statt seines Bruders soll ein Bekannter an der Tat beteiligt gewesen sein.

Schon vor Prozessbeginn war die 24-Jährige weinend vor dem Gerichtssaal gestanden. Seiner Tochter gehe es sehr schlecht, sagte der Vater im Zeugenstand. Sie habe Angst vor dem Angeklagten, da dieser sie in Rumänien geschlagen habe.

Ex-Verlobte verzichtet plötzlich auf Zeugnisverweigerungsrecht

Die Frau war bereits Mitte Mai als Zeugin geladen gewesen, hatte aber als Verlobte von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Anfang Juli war dann bei der Staatsanwaltschaft eine E-Mail des Vaters eingegangen; seine Tochter wolle nun doch aussagen. Als Grund für den Sinneswandel nannte der 55-Jährige ein „reinigendes Gespräch“ mit seiner Frau.

Ihre Stieftochter sei sehr bedrückt gewesen, sagte diese selbst, und so habe sie das Gespräch gesucht. Die 24-Jährige habe ihr unter Tränen berichtet, dass der Angeklagte in der Tatnacht doch nicht bei ihr zuhause in Weiden gewesen sei. Zudem habe er ihrer Stieftochter gesagt, er habe dem 51-Jährigen den Schlag auf den Kopf versetzt.

Aussage in Anwesenheit des Ex-Verlobten: „Mich nervt‘s hier“

In Anwesenheit des Angeklagten musste die 24-Jährige dann auf dem Zeugenstuhl Platz nehmen. Wortkarg und wenig detailreich antwortete sie auf die Fragen, die folgten. Dabei wirkte die Zeugin trotzig. „Ich will hier nicht mehr sitzen. Mich nervt´s hier“, sagte sie. Die 24-Jährige hatte angegeben, dass die Brüder am Tatabend gemeinsam weggefahren seien. Es habe geheißen, der Bruder ihres Verlobten bekomme noch Geld von seinem Ex-Chef, und dieses würden sie sich nun holen. In der gleichen Nacht sei man noch nach Rumänien gefahren. Die Reise sei schon länger geplant gewesen.

Nachdem sie bei einem Aufenthalt in Deutschland durch die Polizei von den Vorwürfen erfahren habe, habe sie den Angeklagten nach ihrer Rückkehr darauf angesprochen. „Ich habe zugeschlagen“, habe dieser gesagt. Weiter nachgefragt habe sie nicht. Nach der Beichte blieb das Verlöbnis zunächst bestehen. Sie habe sich einfach nicht vorstellen können, „dass er das getan hat“, so die 24-Jährige. Ihr zu Beginn der Befragung geäußerter Wunsch, „hier nicht mehr sitzen“ zu müssen, blieb unerfüllt. Die Verteidigung machte von ihrem Fragerecht ausgiebig Gebrauch – mit dem offensichtlichen Ziel, die Zeugin zu diskreditieren.

Zeugin soll spiel- und drogensüchtig gewesen sein

Verteidigerin Silvia Wunderle zufolge soll die 24-Jährige zeitweilig spiel- und drogensüchtig gewesen sein. Bei den Unterhaltszahlungen für das gemeinsame Kind soll es Probleme gegeben haben, weil die Zeugin beim Amt falsche Angaben gemacht habe. Ob er ihr da zustimme, hatte Wunderle zuvor den Vater gefragt: „Ihre Tochter hat Probleme, allgemein im Leben zurechtzukommen?“

Der 55-Jährige hatte nicht widersprochen. Getroffen hatte ihn die Erkenntnis, dass seine Tochter eine Erbschaft von 2000 Euro entgegen ihren Angaben nicht für die Verteidigung ihres Verlobten nach dessen Festnahme ausgegeben hat. „Also, ich habe die nicht bekommen“, hatte er von Wunderle erfahren. Der Prozess wird am 6. August fortgesetzt. (kö)

