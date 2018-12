Pünktlich auf die Minute: Flughafen-Express fährt erstmals durch Neufahrner Kurve

Der Freisinger Bahnhof wurde am Donnerstagvormittag von Prominenz geflutet. Anlass war die Jungfernfahrt des Flughafenexpress von Regensburg über Moosburg und Freising zum Flughafen.

Freising – Minister, Bahn-Vorstand, Flughafen-Chef: Der Freisinger Bahnhof wurde am Donnerstagvormittag von Prominenz geflutet. Anlass war die Jungfernfahrt des Flughafenexpress von Regensburg über Moosburg und Freising zum Flughafen. Dort wurde die neue Schienen-Direktanbindung eröffnet. „Immerhin eine Bahn, wenn auch nicht die dritte“, scherzte FMG-Chef Michael Kerkloh, der sich wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, Bayerns Verkehrsminister Hans Georg Reichert, Landtagspräsidentin Ilse Aigner und Bahn-Vorstand Ronald Pofalla nach Freising aufgemacht hatte, um die Neufahrner Kurve zu nehmen.

Pünktlich auf die Minute rollte der Sonderzug um 11.21 auf Gleis 1 ein. Bahnreisende wunderten sich über das Polizei- und Sicherheitsaufgebot – bis sie den Prominenten-Tross erblickten, der, mit Ilse Aigner in der Mitte, zum Zug marschierte. Nach dem obligatorischen Foto schob sich alles in den Zug – in drangvoller Enge kam sogar Pendler-Stimmung auf. Mit Landrat Josef Hauner, Minister Florian Hermann, MdB Erich Irlstorfer und einer großen Journalistenschar ging’s ganz gemächlich zur Neufahrner Kurve, wo der Express nach kurzem Halt im Schritttempo an einem ausgesprochen dürftigen Mini-Feuerwerk vorbei in den Airport rollte.

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 9. Dezember, fährt der Express stündlich ab Moosburg (Abfahrten 4.09 Uhr, 5.09, 6.09 etc. bis 23.09) und Freising (Abfahrten 4.19 Uhr bis 21.09 und dann wieder 23.19 Uhr) zum Flughafen. Richtung Regensburg geht’s ab Freising jeweils 39 Minuten nach der vollen Stunde (erstmals also um 5.39 Uhr, letzte Fahrt 0.39 Uhr) und ab Moosburg zehn Minuten später (ab 5.49 Uhr).

Einig waren sich gestern sogar Kommunalpolitiker und Flughafenchef. Der Express sei nur ein erster Baustein der längst überfälligen Schienenerschließung des Flughafens. hob