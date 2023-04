Jugendliche schlagen 15-Jährigen krankenhausreif - Freunde müssen hilflos zusehen

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Daniel Karmann

Ein 15-Jähriger wurde am Pullinger Bahnhof von einer Gruppe Jugendlicher niedergeschlagen und verprügelt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzungen.

Pulling – Am Bahnhof in Pulling wurde am vergangenen Freitagabend ein Jugendlicher von mehreren Personen krankenhausreif geschlagen. Die Freisinger Polizei sucht nun Zeugen.

Gruppe flüchtet mit S-Bahn und Auto

Die Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen, fest steht laut Polizei, dass ein 15 Jahre alter Freisinger kurz vor 21.30 Uhr aus einer Jugendgruppe von etwa 20 Personen heraus niedergeschlagen wurde. Anschließend traten mehrere Jugendliche auf ihn ein. Freunde, die dem Freisinger helfen wollten, wurden von weiteren Jugendlichen davon abgehalten. Nachdem die Täter von ihrem Opfer abgelassen hatten, flüchtete die ganze Gruppe mit der S-Bahn sowie mit einem Auto.

Die Polizei leitete unmittelbar Fahndungsmaßnahmen ein. Die S-Bahn Richtung München musste daher eine längere Pause am Bahnhof in Neufahrn in Kauf nehmen, damit die Fahrgäste kontrolliert werden konnten.

Der 15-Jährige kam derweil mit Gesichtsverletzungen ins Klinikum Freising. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 in Verbindung zu setzen. ft

