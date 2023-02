Rad-Wildwuchs an der geöffneten Moosach: Stadt appelliert an die Freisinger

Von: Manuel Eser

Um den „Parkdruck“ für den Radverkehr zu verringern, ist geplant, bis Ende März an der Oberen Hauptstraße kleinere Gruppen von Fahrradbügeln zu installieren. In der gesamten Innenstadt sollen dezentral rund 600 Abstellmöglichkeiten entstehen. © Lehmann

Es ist ein Ärgernis, das das neue Ambiente deutlich trübt: Kreuz und quer parken Freisinger ihre Fahrräder an der geöffneten Moosach in der Innenstadt.

Freising – Die Stadt arbeitet daran, das Problem zu beheben – auf verschiedenen Wegen. Auf FT-Nachfrage war es Michael Schulze, Koordinator der Innenstadterneuerung, zunächst wichtig, das Positive herauszustellen: „Wir sind begeistert, dass viele Freisingerinnen und Freisinger mit dem Rad in die historische Altstadt fahren.“ Aber auch ihm ist die wildparkende Drahtesel-Herde freilich ein Dorn im Auge.

Deshalb hat die Stadt Flyer im Postkartenformat drucken lassen, die seit Kurzem an den entsprechenden Rädern verteilt werden und zusätzlich in den angrenzenden Geschäften der Oberen Altstadt ausgelegt sind.

Mit einem Flyer appelliert die Stadt Freising an Radfahrer, das Moosachgeländer in der Stadt nicht zuzuparken, um das schöne Ambiente zu bewahren. © Stadt Freising

Sympathisch und höflich sollte der Aufruf an „Falschparker“ sein. Das war der Stadt Freising wichtig. Auf Verbotsschilder hat sie daher verzichtet. © Stadt Freising

Diese Flyer bitten die „Falschparker“ freundlich, das Abstellen und Anschließen der Räder unmittelbar am Moosachgeländer zu unterlassen. Der Appell: „Bitte helfen Sie mit, das neue Moosachgeländer freizuhalten!“ Direkte Verbotsschilder am Geländer selbst will die Stadt vermeiden, betont Schulze. „Wir möchten sympathisch und höflich aufklären. Wir setzen dabei auf Rücksichtnahme, einen Gewöhnungs- und Lerneffekt und die gemeinsame Freude, die Moosach rundum zu genießen.“

600 Radparkplätze für die Innenstadt

Für eine Entlastung beim „Park-Druck“ für den Radverkehr wird in Kürze gesorgt: Im Bereich der Oberen Hauptstraße und Bahnhofstraße sowie der Oberen Domberggasse/ Am Wörth sind an verschiedenen Standorten kleinere Gruppen von Fahrradbügeln geplant, die wetterbedingt bislang noch nicht montiert werden konnten. Dies soll bis Ende März geschehen, berichtet Schulze. „Wir hoffen, dass sich die Situation am Moosachgeländer damit langfristig entspannen und die Gestaltung des Geländers wieder ungestört wahrnehmbar sein wird.“

Insgesamt sollen im Bereich der Freisinger Innenstadt im Zuge der Neugestaltung rund 600 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden. Dies soll laut Schulze dezentral an verschiedenen Standorten in der Innenstadt organisiert werden – immer in kleinere Gruppen von etwa vier bis sieben Fahrradbügeln.

Zusätzlich soll eine zentrale Fahrradabstellanlage in der Innenstadt geschaffen werden. „Sie ist derzeit in Planung“, betont der Innenstadtkoordinator. Ein geeigneter Standort wird aber noch gesucht. Das Mobilitätsmanagement der Stadt Freising schaut dabei auch über die Ränder der historischen Altstadt hinaus.

Endspurt bei derMoosachöffnung

Begonnen hat der Endspurt bei der Moosachöffnung. Wie vom FT berichtet, konnte diese Jahrhundertmaßnahme nicht, wie geplant, Ende 2022 finalisiert werden, weil Sitzblöcke aufgrund einer Panne nachproduziert werden mussten. Die fehlenden Bauteile wurden inzwischen angeliefert und werden nun verbaut werden“, berichtet Schulze. In diesem Zuge soll dann auch das noch fehlende Geländer montiert werden. Bis Anfang April soll die Moosachöffnung abgeschlossen sein.

Wann das Freisinger Kriegerdenkmal wieder steht, kann der Innenstadtkoordinator hingegen noch nicht sagen. Das Monument hätte eigentlich ebenfalls schon wieder stehen sollen. Weil aber der Sockel zu niedrig gesetzt worden war, musste der Aufbau im November wieder abgebrochen werden.

Zwar wird das Fundament in dieser Woche neu gesetzt. „Für die Montage des Kriegerdenkmals wird ein spezielles Mörtelmaterial verwendet, für dessen Einsatz gewisse Mindesttemperaturen erforderlich sind“, erklärte Schulze nun. „Daher ist dies witterungsbedingt derzeit noch nicht genau zu terminieren.“

Einweihung am 16. Mai

Ein genaues Datum, wann die Erneuerung der Oberen Hauptstraße gefeiert werden soll, gibt es hingegen bereits: Am Dienstag, 16. Mai, wollen die Aktive City und die Innenstadt-Geschäfte gemeinsam mit den Freisingerinnen und Freisingern das Ende des härtesten Bauabschnitts im Rahmen der Innenstadtsanierung feiern.

