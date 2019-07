Autofahrer wählen Notruf: Mann (88) radelt auf A92 - und verblüfft die Polizei

Eigentlich wollte ein 88-Jähriger nur nach Freising radeln, doch es kam anders: Der Rentner löst einen Polizeieinsatz aus.

Freising – Eigentlich wollte er nur mit dem Rad nach Freising fahren, doch es kam anders. Wie Thomas Jungmann von der Verkehrspolizei Freising berichtet, bog ein 88-Jähriger von Hallbergmoos kommend in Höhe Kammermüllerhof von der B 301 versehentlich in Richtung Isarauen ab und verlor komplett die Orientierung. Ehe er sich’s versah, landete er auf der A 92.

Radfahrer auf der A92: „Situation richtig eingeschätzt“

„Der rüstige Radler hat die Situation richtig eingeschätzt“, betont Jungmann. Er fuhr auf der Standspur in der richtigen Richtung rund 400 Meter weiter und verließ die Autobahn bei Freising-Mitte. In der Ausfahrtskurve traf er auf eine Streife der Verkehrspolizei. Die war alarmiert worden, nachdem Autofahrer per Notruf den Rentner auf der Autobahn entdeckt hatten. Er wurde überprüft. „Er hat geistig einen topfitten Eindruck gemacht“, teilt Jungmann mit. Nachdem ihm der Weg nach Freising erklärt wurde, setzte er seine Fahrt fort.

