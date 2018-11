Auf der Ausweichroute von der Molkerei nach Freising stürzt eine Radlerin schwer. Nun kämpft sie bei der Stadt für eine bessere Beleuchtung – doch bislang ohne Erfolg.

Freising–Dienstag, 30. Oktober. Es ist stockfinster, als Christa Hobelsberger entlang der Schlüter-Allee von der Arbeit in der Molkerei Weihenstephan nach Freising radelt. Doch zu Hause kommt die 76-Jährige diesmal mit großer Verspätung an – und erheblich verletzt. Zwischen die Speichen ihres Fahrrads ist ein Ast geraten, die Seniorin schwer gestürzt. Seitdem sind schon drei Wochen vergangen, doch das lädierte Knie von Christa Hobelsberger ist immer noch dick angeschwollen. Und sie hat immer noch einen dicken Hals – im übertragenen Sinn. „Wenn die Allee beleuchtet gewesen wäre, wäre ich nicht gestürzt“, sagt die 76-Jährige. Diesen Missstand habe sie bereits Tage vor dem Unfall der Stadtverwaltung Freising mitgeteilt. Ohne Erfolg. „Die sagten mir, das gehe wegen der Vögel nicht“. Hobelsberger ist wütend: „Tiere sind offenbar wichtiger als das Leben einer Rentnerin. Ich hätte auch tot sein können.“

Hintergrund: Seit dem Bau der Westtangente gibt es den stark befahrenen – und nachts beleuchteten – Radlweg von Freising entlang der Staatsstraße 2350 (vormals B 11) zur Molkerei nicht mehr. Die offizielle Umleitungsstrecke für Radler und Spaziergänger führt westlich durch die sogenannte „Schlüterallee“, ein Weg, der kaum mehr benutzt wird. „Die Umleitung wurde aufgrund der regen Frequentierung eingerichtet und beschildert“, teilt Stadt-Sprecherin Christl Steinhart auf Anfrage mit. Eine Verpflichtung, Geh- und Radwege umzuleiten, gebe es allerdings nicht. Beleuchtet worden sei die Allee, die vor dem Bau der Westtangente auch als Zufahrt zum Werksverkauf der Molkerei diente, aber noch nie. Und das werde sie auch künftig nicht. Dagegen stünden, wie Steinhart berichtet, nämlich „naturschutzfachliche Gründe“, ähnlich wie am Isarsteg. Die besagten Vögel.

+ Hier geht’s nicht mehr weiter. Den Radweg gibt’s nicht mehr. © hob Außerdem sei die Schlüterallee ein Privatweg und nicht im Besitz der Stadt Freising. Mögliche Verbesserungen, wie etwa eine Beleuchtung, müssten von Seiten der Molkerei umgesetzt werden. Den Radlern und Spaziergängern in der Schlüterallee könne man also derzeit nur raten, Vor- und Umsicht walten zu lassen. In der Allee sei mit Geäst auf dem Boden zu rechnen – eine Erfahrung, die Christa Hobelsberger bereits auf sehr schmerzvolle Weise machen musste.

„Meine Fahrradbeleuchtung ist gut“, berichtet die 76-Jährige, „aber jetzt werde ich mir wohl noch einen Extra-Scheinwerfer zulegen, so einen, der wirklich alles ausleuchtet.“ Eine Alternative zum Radeln hat sie aber nicht: „Ich habe nur 500 Euro Rente. Deshalb gehe ich ja immer noch in die Arbeit. Ein Auto kann ich mir nicht leisten.“ Was macht sie dann im Winter? Christa Hobelsberger dazu: „Notfalls schieben.“ Einige ihrer Kollegen bei der Molkerei Weihenstephan, die ebenfalls radeln, wollen jetzt demnächst eine Unterschriftenaktion starten – für eine gut ausgeleuchtete Schlüterallee. hob

