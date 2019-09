Wildes Geschrei ruft Polizei auf den Plan: Randalierer dreht durch und beißt Beamten

Massiven Widerstand gegen die Polizei hat ein 24-Jähriger in Freising geleistet. Er drehte durch und biss einen Polizisten.

Freising – Wie die Polizei berichtet, wurde der Einsatzzentrale in Ingolstadt am späten Sonntagabend gegen 21.45 Uhr gemeldet, dass ein Unbekannter auf der Seilerbrücklstraße in Freising mit Sachen um sich werfe und laut herumbrülle. Beim Eintreffen der Streife berichtete ein Zeuge, dass der Mann mehrmals in eine Hecke gesprungen sei und wild geschrien hätte. Davon konnte sich die Streife selbst ein Bild machen. Die Beamten forderten daher Verstärkung an. Bevor die allerdings eintraf, kam der 24-Jährige plötzlich schreiend auf die Polizisten zu.

Blutende Wunde

Zwar leistete der Mann den Anordnungen der Beamten zunächst noch Folge. Als es aber um die Feststellung seiner Identität ging, gab der Mann an, dass er kein Ausweispapier dabei haben – und flippte plötzlich völlig aus. Er widersetzte sich den Polizisten so sehr, dass die keine andere Möglichkeit sahen, als ihn zu fixieren. Dabei biss der 24-Jährige einen der Einsatzkräfte in den Finger und fügte ihm so trotz Handschuhen eine blutende Wunde zu. Die Staatsanwaltschaft ordnete bei dem Angreifer eine Blutentnahme an. Danach wurde er in die Psychiatrie gebracht. ft

