Raus aus dem Zehn-Quadratmeter-Loch - Welle der Hilfsbereitschaft für Abdel

Auf zehn Quadratmeter lebt ein Vater mit seinen vier Kindern, weil ein Bauherr einen Mietvertrag hat platzen lassen. Was danach folgte, ist ein modernes Weihnachtswunder.

Freising – Abdel (Name geändert) strahlt. Der 51-Jährige steht in einem alten, baufälligen Gebäude in Freising. Die Wohnung, in die er und seine vier Kinder im Alter von 10 bis 14 Jahren demnächst einziehen, ist 60 Quadratmeter groß. Nicht gerade üppig für fünf Personen, aber Abdel sagt: „Für mich und meine Kinder ist das wie ein Palast.“

Wie berichtet, hat Abdel ein schlimmes Jahr hinter sich. Im Sommer wollte der alleinerziehende Vater mit den Kindern von Kiel nach Freising zurückziehen – in die Stadt, in der seine drei Töchter und der Sohn geboren sind. „Wir hatten einfach Heimweh“, berichtet Abdel. Doch kurz vor knapp ließ ein Bauherr den mündlich vereinbarten Mietvertrag für eine Wohnung platzen. Ein Zurück gab es da für den 51-Jährigen nicht mehr. Die Wohnung in Norddeutschland war schon weitervermietet.

600 Euro Miete für zehn Quadratmeter

Seit fast vier Monaten wohnen er und die Kinder in einem Zehn-Quadratmeter-Loch – ohne Küche. Der Mann, der ihm den Raum angeboten hat, verlangt dafür nach Abdels Angaben 600 Euro Warmmiete. Die Stadt Freising bittet er um Hilfe, von OB Tobias Eschenbacher wird er jedoch vertröstet.

Das FT berichtet über den Fall und löst damit eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Eine Frau aus Lerchenfeld bietet an, für Abdel und die Kinder zweimal die Woche zu kochen. Christian Schricker lädt sie zur Obdachlosen-Weihnachtsfeier ein – „damit sie sich mal sattessen können“. Die Eltern der Schulklasse, in die eines der Kinder von Abdel geht, bilden ein Hilfsnetzwerk für die Familie. Eine Reihe von Lesern spendet, mehrere hundert Euro kommen zusammen. Eine Stadträtin bringt Gutscheine für ein Spielwaren-Geschäft, damit der Papa Weihnachtsgeschenke besorgen kann.

„Ist ja Wahnsinn, ehrlich gesagt“: Baufirma will helfen

Und dann meldet sich auch noch der Chef einer Baufirma aus dem Landkreis Freising beim FT. „Die von Ihnen beschriebene Situation ist ja Wahnsinn, ehrlich gesagt“, schreibt er und beschließt, mit einer Wohnung zu helfen, die der Familie zumindest als Übergangslösung dienen kann. Was dann folgt, gleicht einem Weihnachtswunder.

„Mein Chef stand bei mir in der Tür, nachdem er den Artikel gelesen hat, und hat mir erklärt, dass er dem Herrn gern in einer alten Immobilie in Freising ein Übergangsheim schaffen würde“, berichtet der Angestellte der Firma, der fortan alles koordiniert. Und es gibt viel zu tun. „Das Haus war alles andere als wohnlich“, erklärt der Mitarbeiter. Sein Lagebericht vor zwei Wochen: „Die Wände sind feucht, die Elektroinstallationen stammen vermutlich noch aus dem Mittelalter. Der Dreck steht zentimeterdick auf dem Boden, und Bodenbeläge sind entweder durchgeweicht oder gebrochen. Alles in allem nichts, in das man zwei Stunden Arbeit investieren sollte.“

Firmen arbeiten prompt - und kostenlos

Sein Chef aber ließ sich von seinem Vorsatz nicht abbringen. „Also bin ich hingefahren, habe eine Machbarkeitsanalyse erstellt, die notwendigen Arbeiten zusammengeschrieben und mich auf Firmensuche gemacht“, berichtet der Angestellte. Zwei Wochen vor Weihnachten keine einfache Sache, zumal die Kosten nicht explodieren sollten. „Über ein breites Netzwerk und persönliche Kontakte zu den Firmen war es mir aber möglich, alle Gewerke zu organisieren.“

Die Arbeiten sind nahezu abgeschlossen. Ergebnis ist eine Wohnung mit funktionstüchtiger Wohnküche, vollwertigem Bad inklusive Dusche, Klo und Waschbecken sowie zwei Schlafzimmern, die mit insgesamt fünf Betten ausgestattet sind. „Restarbeiten sind noch zu machen, halten sich aber in Grenzen“, berichtet der Mann von der Baufirma, die für die Wohnung keine Miete verlangt.

Abdel ist glücklich. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell so viel Hilfe bekomme. Danke an alle!“ Für ihn ist die Wohnung die perfekte Übergangslösung. „Hier können wir zur Ruhe kommen.“ In Kürze will sich der Vater, der derzeit zur Betreuung seiner Kinder zu Hause ist, einen neuen Job besorgen. „Dann kann ich uns eine größere Wohnung erarbeiten.“

Handwerker mit Herz

Eine Reihe von Betrieben hat kostenlos dafür gesorgt, die neue Bleibe für Abdel überhaupt bewohnbar zu machen. Die Firma AEDIS aus Freising übernahm die Entrümplung, ohne dafür Geld zu verlangen. Strom/Heizung und Wasserinstallationen wurden kostenfrei von der Firma Schmidhuber aus Attenkirchen instandgesetzt. Da die Heizung über Ölöfen betrieben wird, musste ein feuerfester Unterboden eingerichtet werden. Die Edelstahlplatten dafür stellte die Bauspenglerei Robert Osner aus Attenkirchen kostenlos zur Verfügung. Die Reinigung wurde von der Firma Thomas & Thomas aus Allershausen übernommen. Auch sie wollte dafür kein Honorar.

Die Firma Sänger aus Attenkirchen verpasste dem Innenleben in zwei Arbeitstagen einen neuen Innenanstrich und verrechnet hierfür nichts. Die Baufirma, deren Chef anonym bleiben möchte, stellt die Immobilie in Freising bis auf Weiteres kostenfrei zur Verfügung. Über einen privaten Kontakt der Firma erhielt Abdel eine Schlafeinrichtung, bestehend aus zwei Doppelbetten und einem Einzelbett, geschenkt.

