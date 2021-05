Rausspaziert: Das sind die schönsten Touren zum Wandern und Spazierengehen im Landkreis Freising

Tourismusreferat stellt Routen zusammen

Die schönsten Touren im Landkreis Freising zum Wandern oder Spazierengehen: Das gibt es jetzt auf einen Blick. Vieles davon ist noch unentdeckt.

Freising - Neue Wege gehen und Kultur- oder Naturschätze entdecken: Dafür hat das Tourismusreferat im Kreis Freising in Zusammenarbeit mit den Landkreisgemeinden und der ILE Kulturraum Ampertal die schönsten Tourentipps in der Region zum Wandern und Spazierengehen aufbereitet und digitalisiert. Die im Rahmen der Aktion „Rausspaziert!“ zusammengefassten Routen zu teils bekannten, teils noch unentdeckten Kleinoden reichen von gemütlichen Spazierwegen bis hin zu ausgedehnten Wanderungen. Fernab vom Trubel führen sie durch prächtige Landschaften, ursprüngliche Waldgebiete, ruhige Naturschutz- und Erholungsgebiete sowie zu attraktiven Badeseen und kulturellen Schätzen. Insgesamt umfasst die „Rausspaziert“-Aktion 14 Rundtouren in einer Länge von vier bis 17 Kilometern in der gesamten Region Freising zwischen der Hallertau im Norden, der Garchinger Heide im Süden, zwischen Ampertal und Isar. Weitere Routen sollen folgen. Dabei bieten alle Touren ausgewiesene Parkmöglichkeiten, einen ruhigen Streckenverlauf abseits viel befahrener Straßen sowie gemütliche Einkehrmöglichkeiten und Biergärten entlang der Strecke.

Wichtig: Es gibt ausreichend Parkmöglichkeiten

„Mit den Rausspaziert!-Touren wollen wir der Bevölkerung vor Ort Ideen und Tipps für einen Spaziergang zwischendurch oder einen Ausflug am Sonntagnachmittag mit der ganzen Familie liefern und helfen, die Natur- und Kulturschätze der eigenen Region besser kennenzulernen“, resümiert Martina Mayer, Tourismusreferentin am Landratsamt Freising. „Dabei haben wir drauf geachtet, bei allen Touren Parkmöglichkeiten anzugeben, um Wildparken zu vermeiden. Außerdem wollen wir durch die Berücksichtigung von Einkehrmöglichkeiten entlang der Strecken die heimischen Gastronomiebetriebe stärken, sobald die Inzidenzwerte entsprechende Lockerungen wieder möglich machen“, so Mayer weiter.

Kennen Sie schon die Kapellentour?

Also rausspaziert: Auf der 17 Kilometer langen Kapellentour bei Hohenkammer in die oberbayerische Renaissance eintauchen, auf der Amperrundtour die Flusslandschaft im Ampertal kennenlernen, zur Echinger Zwei-Seen-Tour starten oder auf der kleinen Auer Runde an Hopfengärten vorbeispazieren. Für welche Tour man sich auch entscheidet, für jeden Geschmack und Anspruch ist etwas dabei.

Die Touren sind unter www.tourismus-kreis-freising.de/de/erlebnisse/wandern oder auf der Outdoor-Plattform „Outdooractive“ (outdooractive.com) mit gpx-Track, Wegebeschreibung und Tourendetails zu finden.

