Der trockene April bereitete Land- und Forstwirten Sorge. Der Regen im Mai ließ sie aufatmen, die Wärme jetzt tut vielen Pflanzen gut. Der Borkenkäfer wird jedoch kritisch beobachtet.

Landkreis – Mehr als 60 Liter pro Quadratmeter in zwei Tagen: Der Regen Mitte Mai war für die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft im Landkreis ein Segen: „Alles im grünen Bereich“, meldet der Chef des Forstbetriebs Freising, Alfred Fuchs. Auch im Amt für Landwirtschaft ist nach dem alarmierend warmen und trockenen April Erleichterung eingekehrt. Man fürchtete schon nach 2018 ein zweites Katastrophenjahr. Diese Bedenken haben die Mai-Güsse weggespült.

Landwirtschaft

Im warmen, trockenen April befürchteten die Bauern bereits drastische Ernteausfälle. Kartoffeln und Zuckerrüben etwa kamen nicht zum Keimen, und beim Grünland (Gras) drohte ein ähnliches Trocken-Desaster wie im Hitzesommer 2018. Jetzt schaut es an allen Fronten wieder gut bis sehr gut aus. „Allerdings“, warnt Josef Schächtl, Berater am Amt für Landwirtschaft in Erding, „sind wir von der Ernte noch weit entfernt. Da kann noch vieles passieren – Unwetter zum Beispiel.“

Dem Mais tut die Wärme gut

Dem Mais, der gerade angepflanzt wurde, tut die Wärme dieser Woche sehr gut – „ideale Bedingungen“, wie Schächtl sagt. Allerdings braucht der Mais immer wieder Regen, vor allem im Juli, wenn er blüht. 2018 fielen die sehnlichst erwarteten Niederschläge vor allem in Form von Starkregen. Meist waren die Güsse so heftig, dass der trockene, harte Boden sie nicht aufnehmen konnte. „Das war jetzt im Mai viel besser“, sagt Schächtl, „60 Liter, verteilt auf zwei Tage, das konnte der Boden gut verkraften.“

Stark verbessert hat sich die Situation auch beim Getreide, das sichim trockenen April vor allem auf kiesigen Böden zunächst schlecht entwickelte. „Aber auch da schaut es wieder gut aus“, berichtet der Berater vom Amt für Landwirtschaft. Auf lehmigen Standorten sei der Getreidebestand allerdings teilweise zu dicht. Das führe zur Ausbildung dünner Triebe, die sich dann bei starkem Regen leicht umlegen. Das wiederum führt zu einer Verschlechterung der Wasser- und Nährstoffversorgung – und daher zu geringerem Ertrag („Lagergetreide“).

Saatkörner gehen jetzt auf

Enorme Ausfälle hatten die Landwirte 2018 beim Grünland zu verkraften: Das Gras vertrocknete. Da wurden im April, als etwa über Ostern die Temperaturen bis auf 25 Grad stiegen und der Regen ausblieb, bei vielen Landwirten böse Erinnerungen wach. „Der erste Schnitt brachte heuer dann auch tatsächlich zu wenig Ertrag“, berichtet Schächtl, „inzwischen aber ist das voll ausgeglichen“. In dieser Woche begann die erste Heu-Periode dieses Jahres.

Alles wieder im Lot – das gilt auch für Kulturen wie Kartoffeln oder Zuckerrüben, die im Frühjahr gesät wurden. Die Saatkörner, die im April nicht keimen konnten, gehen jetzt auf.

Forstwirtschaft

Erleichterung auch bei Forstbetriebsleiter Alfred Fuchs. Die Niederschläge im Winter seien zwar hochwillkommen gewesen, bilanziert Fuchs, hätten aber wohl nicht gereicht, um die Defizite des Hitzesommers 2018 auszugleichen: „Der Mairegen war deshalb sehr wichtig, weil sich da an den Bäumen das Laub entfaltet und der Wasserbedarf daher besonders hoch ist.“

Fuchs hofft auf „ständigen Nachschub“, was die Niederschläge in den kommenden Wochen und Monaten betrifft. Dabei sorgt sich der Betriebsleiter vor allem um die kleinen Pflänzchen, die bei Trockenstress als Erstes eingehen. „Im vergangenen Jahr hatten wir einen erheblichen Verlust an Pflanzen, die wir im Frühjahr in den Boden gebracht hatten“, erinnert sich Fuchs.

Borkenkäfer wird beobachtet

Momentan sei auch die Lage an der Borkenkäfer-Front im Freisinger Forst relativ entspannt. Im April fand man zwar bereits Käfer und beobachtete Schwärmflüge des Schädlings. Derzeit aber „überwiegt eine optimistische Sicht“ im Forstbetrieb. „Wir haben das Gefühl, Herr der Lage zu sein“, sagt Fuchs, schränkt jedoch ein: „Das kann sich aber schnell ändern.“ Die Dynamik der Borkenkäfer-Populationen sei bei längerer Hitze und Trockenheit nicht zu unterschätzen. Bauern und Forstleute eint derzeit also ein Wunsch: wechselhaftes Wetter. Regen und Sonnenschein im Wechsel. So wie das früher einmal war.