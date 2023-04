Regional-S-Bahn: Plan nimmt Fahrt auf - Marzling und Langenbach profitieren von dem Projekt

Von: Manuel Eser

Nächster Halt Langenbach: Damit die geplante Regional-S-Bahn kommen kann, müssen unter anderem die Bahnsteige angepasst werden. © Lehmann

Die neuen Regional-S-Bahn soll Marzling und Langenbach besser an München anbinden. Das FT fasst zusammen, was über das Projekt bereits bekannt ist.

Freising – Noch ist sie ein Fernziel, doch die neue Regional-S-Bahn von Freising nach Landshut rückt näher. Die ersten Planungen dafür laufen. Fest steht: Für die Inbetriebnahme der sogenannten S21X sind Umbaumaßnahmen an den Bahnhöfen in Marzling und Langenbach nötig.

Das FT beantwortet die wichtigsten Fragen rund um die neue Linie.

Was steckt hinter dieser Maßnahme?

Die Regional-S-Bahnen sind Teil des Programms „Bahnausbaus Region München“, mit denen der Freistaat den Eisenbahnknoten München umfangreich modernisieren will. Neben dem Herzstück, dem Bau der 2. Stammstrecke in der Landeshauptstadt, sind rund 50 Einzelprojekte in der ganzen Region geplant.

„Es geht darum, die Schieneninfrastruktur für die zunehmende Mobilität fit zu machen“, betont der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter. Dazu zählt auch die geplante S21X von Freising nach Landshut. Weitere Regional-S-Bahnen im Münchner Westen, zu dem Freising gezählt wird, sind die S23X von Mammendorf nach Augsburg und die S24X von Geltendorf nach Buchloe.

Wie soll die künftige Strecke aussehen?

Die S21X soll auf dem Weg nach München von Landshut abgehend in Gündlkofen, Bruckberg, Moosburg, Langenbach, Marzling, Freising, Neufahrn, Unterschleißheim, Feldmoching, Moosach und Laim halten. Ausschließlich die beschleunigt verkehrende Regional-S-Bahn nach Landshut soll die Bezeichnung S21X tragen, teilt eine Sprecherin des Verkehrsministeriums auf FT-Nachfrage mit. Die S-Bahnen des Grundtakts, die an allen Stationen halten, fahren weiterhin mit einer einstelligen Liniennummer, nach aktuellem Planungsstand als S1 bis Freising bzw. bis zum Flughafen.

Welche Bauarbeiten stehen an?

Vor Inbetriebnahme der Regional-S-Bahn müssen in Marzling und Langenbach die Bahnsteige auf 96 Zentimeter erhöht werden, um den Einstieg zur S-Bahn barrierefrei zu gestalten. Wie Bernhard Götz, Geschäftsleiter der Gemeinde Langenbach dem FT mitteilte, wurde das Rathaus darüber bereits vor rund einem Jahr von der Deutschen Bahn informiert.

Derzeit befindet sich die Bahn in den Vorplanungen für die Stationen in Marzling und Langenbach, heißt es vom Ministerium. „Der Zeitplan für weitere Schritte kann derzeit noch nicht belastbar benannt werden.“

Wann soll die S-Bahn in Betrieb gehen?

Die Regional-S-Bahn von/nach Landshut soll, neben jenen nach Augsburg und Buchloe, ihren Betrieb mit Inbetriebnahme der 2. Stammstrecke aufnehmen. Die ist derzeit auf das Jahr 2035 terminiert, nachdem sie eigentlich 2028 fertiggestellt sein sollte.

Das ist noch lange hin, Verkehrsminister Bernreiter drückt daher aber aufs Gas: „Es freut mich, dass wir deutliche Fortschritte verzeichnen können, aber nach meinem Geschmack muss es noch schneller gehen. Für eine zügige Neugestaltung unserer Mobilität müssen wir schneller planen, genehmigen und bauen.“

Welcher Takt ist für die S21X geplant?

„Nach derzeitigen Planungen soll die Regional-S-Bahn im Stundentakt fahren“, berichtet die Ministeriumssprecherin. „Die S21X soll von frühmorgens bis spätabends an sieben Tagen die Woche eine stündliche direkte Fahrmöglichkeit in die Münchner Innenstadt ermöglichen und das heutige Regionalbahn-Angebot zwischen Landshut und Freising verbessern. Menschen aus Langenbach und Marzling hätten dann direkte Anbindungen nach München, erhebliche Taktlücken an diesen Bahnhöfen könnten geschlossen werden.

Fallen künftig Regionalzüge weg?

Der Moosburger Grünen-Landtagsabgeordnete Johannes Becher hatte befürchtet, dass mit Einführung der Regional-S-Bahn Haltestellen des Alex, des Flughafenexpresses oder von Regionalzügen in Moosburg und Freising gestrichen werden könnten. Auf eine entsprechende Anfrage hatte die Staatsregierung dies allerdings verneint.

Das deckt sich mit aktuellen Recherchen des FT. Auf Nachfrage der Heimatzeitung bestätigte das Verkehrsministerium, dass die Regional-S-Bahnen nicht als Ersatz, sondern als Verbesserung des Regionalbahn-Angebots zwischen Landshut und Freising gedacht ist.

Wie ist die Sichtin den Rathäusern?

Das ist auch Marzlings Bürgermeister Martin Ernst wichtig. „Alles wunderbar, aber die Schnellzugverbindung von Freising nach München sollte nach wie vor bestehen bleiben. Sie ist schneller als die S-Bahn und wird von etlichen Marzlinger Pendlern genutzt.“ Die Regional-S-Bahn sei vor allem für alle attraktiv, die Freising zum Ziel haben. „Zum Beispiel Jugendliche, die abends in Freising fortgehen.“

Positiv bewertet auch Langenbachs Geschäftsleiter Götz das Projekt. „Eine Regional-S-Bahn erhöht die Attraktivität der Gemeinde noch mal um ein Vielfaches. Zusätzlich zu den Zügen hilft uns das bei der Mobilitätswende natürlich weiter.“

