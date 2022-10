Die Not lindern: Renovabis-Chef erklärt, wie das Freisinger Hilfswerk die Ukraine unterstützt

Teilen

Der Krieg hat auch die Arbeit von Renovabis komplett verändert. Hauptgeschäftsführer Thomas Schwartz im Gespräch mit Matthias Spanrad. © Lehmann

Beim Herbstempfang der Bürgerstiftung Freising drehte sich diesmal alles um den Krieg gegen die Ukraine. Das Hilfswerk Renovabis gab Informationen von vor Ort.

Freising – Seit 13 Jahren fördert die Bürgerstiftung Freising Kultur, soziale Projekte und ehrenamtliches Engagement in der Domstadt. Fester Bestandteil: der Herbstempfang im großen Sitzungssaal des Rathauses, zu dem traditionell eine prominente Persönlichkeit eingeladen wird. Mit dem Hauptgeschäftsführer des Osteuropa-Hilfswerks Renovabis, Prof. Thomas Schwartz, sprach Moderator Matthias Spanrad am Samstagabend über „Gott und die Welt“. Zentrale Botschaft: Bei allem Leid und der Zerstörung, die mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine Einzug gehalten hätten, werde das Netzwerk, das Renovabis in vielen Jahren dort aufgebaut habe, auch weiterhin Bestand haben.

Krieg in der Ukraine: „Notlinderung“ an erster Stelle

Vom Pfarrer in einer „ganz normalen“ Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg sei er vor einem Jahr zum Hauptgeschäftsführer der Solidaritätsaktion „bestimmt“ worden, erzählte Schwartz. Vom zuständigen Bischof, der ihm in dieser Richtung viel zugetraut habe. „Du sprichst viele Sprachen, reist gerne und kannst auch bei Ortsveränderungen gut schlafen“, habe dieser gemeint.

Nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ sei das Hilfswerk vor 30 Jahren gegründet worden. Als Art „Friedensdividende“ nach dem Zerfall der Kommunistischen Diktaturen. Projekte von Partnerorganisationen in 29 Ländern in Mittel- und Osteuropa seien finanziell unterstützt sowie Schulen und Universitäten gebaut worden. Alles im Hinblick auf Menschen, die es während des kommunistischen Regimes „nicht so leicht“ gehabt hätten, betonte Schwartz. „Wir haben Stipendiaten ausgebildet, jetzt versorgen wir in der Ukraine Luftschutzbunker mit Decken und Matratzen“, so seine Antwort auf die Frage des Moderators, wie sich seit Kriegsbeginn seine Arbeit verändert habe.

Nach der „Eskalation“ des Krieges, er schwele ja bereits seit 2014, sei der Tod auch auf seinem Schreibtisch angekommen. „Vor kurzem musste ich den Auftrag für 3000 Leichensäcke unterschreiben.“ Der Alltag habe sich völlig verändert. Ging es früher um das Ziel, Freiheit und Friedensarbeit in Osteuropa zu etablieren, gehe es jetzt um „Notlinderung“, berichtete Schwartz. Man versuche zu retten, was noch zu retten sei. Netzwerke für die Errichtung von Siedlungsbaugesellschaften müssten geschaffen werden, um die Wiedererrichtung von Wohnungen voranzutreiben. Traumatisierten Kindern wolle man Resilienzberatung und Betreuung anbieten. Sprich: Helfen, dass Gewalterfahrungen verarbeitet werden könnten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Finanziert werde das über die Kirchensteuer und Kollekten. Weil viele Menschen aufgrund der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche in letzter Zeit aus der Kirche ausgetreten seien, werde das wohl weniger werden, sinnierte Schwartz. Alles, was bei den Projektpartnern im Osten ankomme, werde auf „Heller und Pfennig“ von Wirtschaftsprüfern überwacht. „Wer b’scheißt, ist beschissen“, merkte der Geistliche bissig an. Denn im Falle einer Veruntreuung werde die Fördersumme zurückverlangt – und auch keine weitere mehr gewährt.

In schweren Augenblicken auf das Kreuz schauen

Wie sich sein Jesus-Bild mit den Jahren verändert habe, wollte Spanrad schließlich noch wissen. „Jesus ist ein Modell für ein gelingendes Leben“, sagte Schwartz. Jesus habe auch „gefeiert und schöne Momente“ gehabt. In schweren Augenblicken müsse man nur auf das Kreuz schauen.

Stiftungsvorstandsvorsitzender Josef Hauner blickte für die Bürgerstiftung nach vorne. Mit großen Projekten wie dem Panoramalauf rund um den Weihenstephaner Berg und dem Benefiz-Chorprojekt „Freising(t)“ wolle man nächstes Jahr wieder starten. Trotz Corona-bedingten Ausfällen verfüge die Bürgerstiftung über ein gutes Finanzpolster. Für sein langjähriges Engagement für die Bürgerstiftung überreichte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher die Silbermedaille der Stadt Freising an Peter Reisch.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.