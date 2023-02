Bagatelle ohne Delle: Rentner gerät dennoch in Rage und verfolgt jungen Mann bis zur Polizei

Von: Manuel Eser

Bis zur Polizei verfolgte ein Autofahrer einen anderen. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Obwohl überhaupt nichts passiert ist, hat ein 70-jähriger Autofahrer einen anderen bis zur Polizei verfolgt. Dort mussten Beamte einschreiten.

Freising – Ein kleiner Blech-Rempler ohne Sachschaden hat einen 70-Jährigen derart in Rage versetzt, dass er einen jungen Autofahrer (26) bis zur Polizei verfolgte. Auch dort konnte der Mann nicht an sich halten.

Wie die Polizei Freising mitteilte, war es am Samstag gegen 17.40 Uhr zu dem Vorfall gekommen: Sowohl der 26-Jährige als auch der ältere Mann warteten in ihren Autos an einer roten Ampel. Dabei rollte der Pkw des Jüngeren gegen den Wagen des Rentners, der hinter ihm stand, „ohne dabei einen Schaden zu verursachen“, wie die Polizei betonte.

Der 70-Jährige aber geriet völlig außer sich. Er verfolgte seinem Vordermann, bis dieser schließlich am Parkplatz der Polizeiinspektion Freising hielt. Dort stieg er aus, hämmerte gegen die Fenster des 26-Jährigen und bedrohte diesen. Beamte eilten herbei und entschärften die Situation. Gegen den rabiaten Rentner wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. mes