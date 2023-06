Rettungshubschrauber im Einsatz: Mercedes-Fahrer prallt frontal gegen Baum

Zwischen Pulling und Vötting

In Freising kam es am Dienstagabend zu einem schweren Unfall: Ein 44-Jähriger krachte mit seinem Mercedes gegen einen Baum.

Freising - Aus bislang ungeklärter Ursache und ohne Fremdeinwirkung krachte am Dienstag gegen 18.30 Uhr ein 44-Jähriger auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Pulling und Vötting mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Baum. Der Mercedes-Fahrer wurde laut Polizei in seinem Fahrzeug eingeklemmt, aus dem ihn die Freiwillige Feuerwehr Freising mit mit hydraulischem Rettungsgerät befreien musste. Nach ersten Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der 44-Jährige nicht angeschnallt war.

Verbindungsstraße zwei Stunden gesperrt

Der Schwerverletzte wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach München geflogen. Am Fahrzeug entstand Schaden von mindestens 15 000 Euro. Zudem wurde der Baum beschädigt. Die Verbindungsstraße zwischen Vötting und Pulling musste für die Bergungsarbeiten bis gegen 20.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Freising war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 26 Floriansjüngern vor Ort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 zu melden. ft