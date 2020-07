Rettungswagen fährt mit Blaulicht über rote Ampel - dann kracht es

Mit Blaulicht will die Besatzung eines Rettungswagens auf dem Weg zum Einsatz eine rote Ampel in Freising überqueren. Ein Autofahrer erkennt die Situation zu spät.

Auf dem Weg zu einem Einsatz ist die Besatzung eines Rettungswagens in einen Unfall verwickelt worden. Wie die Polizei Freising berichtet, haben die beiden Insassen, Rettungsassistent und Sanitäter, am Freitag gegen 12 Uhr Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet, weil sie in Freising die Kreuzung B 301 Palzinger Straße bei Rotlicht überqueren wollten. Dabei kollidierte der Wagen laut Polizei mit dem VW eines Attenkircheners (66), der Grün hatte.

Nach eigenen Angaben hatte der 66-Jährige das Martinshorn gehört, es aber keiner Richtung zuordnen können. Als er den Rettungswagen schließlich vor sich sah, war es zu spät. Die Kollision war nicht mehr zu verhindern. Doch alle Beteiligten hatten Glück im Unglück: Keiner der drei Betroffenen wurde verletzt.

Am Rettungswagen entsteht Totalschaden

Ein Patient hatte sich zum Glück auch nicht im Rettungswagen befunden. Es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30 000 Euro. Zu dem offenen Einsatz, den die Besatzung freilich nicht mehr leisten konnte, wurde ein anderer Rettungswagen geschickt.

Lesen Sie auch:

Tausendster Coronafall im Landkreis Freising - Virus verhindert Zeugnisübergabe.

„Es ist kaum zu glauben“: Marzlinger Fischer fühlen sich als Müllschlucker.

Blauer Bulldog „quetschte“ sich durch Fußgängerbrücke.