Freisinger Band Rijo veröffentlicht erstes Album - Mitglied einer Münchner Kultband hat geholfen

Von: Manuel Eser

Die strahlenden Sängerinnen und ihr strenger Studiomeister: Alex Grünwald, Keyborder der berühmten Münchener Freiheit hat Johanna Treffer (l.) und Rike Mahlberg von RIJO bei den Aufnahmen ihrer Debüt-EP „Eins“ zu Höchstleistungen animiert. Zum Dank gab es für ihn ein handsigniertes Exemplar der Damen. © RIJO

Die Freisinger Band „Rijo“ hat ihr erstes Album aufgenommen. Dafür hatten sie prominente Unterstützung: von dem Mitglied einer Münchner Kultband.

Freising – Der Gänsehautfaktor ist entscheidend. Rike Mahlberg und Johanna Treffer haben klare Kriterien, was die gemeinsame Songauswahl angeht. Beide schreiben eigene Lieder, die aber nur dann ins Repertoire ihrer Band RIJO gelangen, wenn sie es schaffen, die Partnerin beim Hören zu berühren. Vier dieser Gänsehaut-Momente haben es jetzt auch auf CD geschafft. „Eins“ heißt das Platten-Debüt.

„Familie und Freunde haben uns immer wieder darin bestärkt, einige unserer Songs auf Platte zu pressen“, berichtet Rike Mahlberg. Über zwei Jahre lang haben die beiden Frauen, die hauptberuflich als Lehrerinnen arbeiten, an ihrem Tonträger-Projekt gearbeitet. Immer wieder wurden sie von Corona gestoppt.

Keyboarder von Münchner Kultband hat die Songs aufgenommen

Zugleich aber hatten sie auch prominente Unterstützung: Alex Grünwald, Keyboarder der vor allem in den 80er Jahren erfolgreichen Gruppe Münchener Freiheit hat die Freisinger Band, die von Gitarrist Kristin Benock komplettiert wird, in seinem Art Attack Studio aufgenommen.

Über Benock kam der Kontakt zu Grünwald zustande. Die beiden kennen sich über ein anderes Bandprojekt, für das sich Rike Mahlberg und Johanna Treffer als Background-Sängerinnen zur Verfügung gestellt haben. „Als Gegenleistung hat sich der Alex bereit erklärt, dass RIJO in seinem Studio ein paar Songs einspielen darf“, berichtet Mahlberg.

„Ich bin doch nur eine singende Hausfrau“

Begleitet wurden die beiden Sängerinnen von einer gehörigen Portion Lampenfieber – zumindest anfangs. „Wenn du da zum ersten Mal ins Studio kommst und überall die Goldenen Schallplatten hängen siehst, wirst du schon etwas befangen“, sagt Rike Mahlberg und lacht. „Geholfen hat uns, dass der Alex ein super-umgänglicher Typ ist.“ Aber eben auch ein Profi, der die Aufnahmen mit einer gewissen Strenge überwacht hat.

So konnte es schon mal vorkommen, dass der Studiomeister Gesangsaufnahme vom Rechner gelöscht hat, die in den Augen und vor allem den Ohren der beiden Frauen gut geklungen hatten. „Nicht wegschmeißen!“ sei so zum geflügelten Wort geworden, berichtet Rike Mahlberg. Den zweiten Spruch in solchen Momenten prägte Johanna Treffer: „Ich bin doch nur eine singende Hausfrau.“

Die Melodien machen süchtig, die musikalischen Einfälle sind witzig

Eine „Hausfrau“, die im Zusammenspiel mit Rike Mahlberg eine kleine, aber feine Auswahl an musikalischen Delikatessen serviert – angefangen beim schwelgerischen „I Only Wanna Live With You“ über den mit Streichern garnierten Trennungssong „Lass los!“, die swingende Hymne an „Karin“ bis hin zum „RIJO-Lied“. Süchtig machende Melodien werden kombiniert mit witzigen musikalischen Einfällen wie dem Einsatz afrikanischer Trommeln am Ende des Openers und dem „Schubidu“-Chorsatz bei „Karen“. Schade nur, dass der Ohrenschmaus nach 20 Minuten bereits vorbei ist. Die EP „Eins“ macht jedenfalls Appetit auf „Zwei“.

Hier geht es zum Video:

Wer über den Plattentellerrand von RIJO blicken möchte, wird übrigens im Internet auf YouTube fündig: Dort gibt es vom RIJO-Lied auch ein liebevoll gestaltetes Video. Die Animationen dort stammen von Rike Mahlberg. Auch das CD-Cover hat sie selbst gestaltet. Entsprechend stolz ist sie auf das RIJO-Gesamtkunstwerk. „Die Platte jetzt nach so viel Arbeit endlich in Händen zu halten, ist ein Wahnsinnsgefühl.“

Auch Johanna Treffer ist hin und weg: „Für mich fühlt sich das noch immer unglaublich an. Dass tatsächlich Lieder von mir geschrieben und gesungen in Bälde auf einer CD käuflich zu erwerben sein werden – das hätte ich nie, nie, nie gedacht.“

Gut zu wissen

RIJO präsentieren die Songs ihrer Platte „Eins“ und andere Stücke aus ihrem Repertoire am Samstag, 15. Oktober, live. Das EP-Release-Konzert beginnt um 20 Uhr im Café Schlüter in Freising. Ab 15. Oktober kann die EP auch erworben werden. Zu hören ist sie dann auch auf Spotify und allen anderen gängigen Streaming-Portalen.