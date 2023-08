Falsch geparkter BMW bringt Freisinger in Rage - jetzt hat er selbst den Schaden

Von: Manuel Eser

Und dann hat es „ratsch“ gemacht: Den Schlüssel als Waffe hat ein erboster Freisinger gegen einen falsch geparkten BMW gezückt. (Symbolbild) © Manuel Eser

Hätte er seine Wut mal besser unter Kontrolle gehabt: Ein Freisinger wollte wegen eines falsch geparkten BMW ein Exempel statuieren - zum falschen Zeitpunkt.

Wie die Polizei Freising berichtet, ereignete sich der Vorfall, der einem Freisinger zum Verhängnis wurde am Samstagmorgen. Ein 56-Jährger war am Samstag um 8.15 Uhr derart erzürnt über einen BMW, der verbotswidrig vor einem Laden an der Bahnhofstraße in Freising stand, dass er sich zu einer Straftat hinreißen ließ: Er packte seinen Schlüsselbund aus und ritzte einen tiefen Lackkratzer in die Beifahrertür.

Blöd nur: Der BMW-Fahrer (33) aus Unterschleißheim saß noch im Auto, als es „Ratsch“ machte. Der 33-Jährige stieg sofort aus und stellte den Rivalen zur Rede. Der sprach daraufhin von einem „Blackout“, das ihm ereilt habe. Den Schaden hat er nun selbst: Auf ihn wartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung.

