Von wildem Punk Rock bis sanftem Pop

Er ist wieder da: RockSie!, der Freisinger Bandclash, hat am Samstagabend im alten Jugendzentrum an der Kölblstraße seine glorreiche, mal laute, mal leise Wiederauferstehung gefeiert.

Freising – 14 der eigentlich angemeldeten 15 Bands – eine hatte sich bedauerlicherweise kurz vor ihrem Gig in Freising aufgelöst – gaben sich für exakt jeweils zehn Minuten das Mikro in die Hand. Zehn Minuten, in denen die Combos und insgesamt 45 Bandmitglieder und Musiker alles gaben, um das Publikum für sich zu gewinnen. Und die 150 Zuhörer im Alter zwischen 16 und 60, die ins Juz gepilgert waren, dankten es mit viel Applaus, extrem guter Laune und cooler Atmosphäre.

+ Das nach Musik lechzende Volk bekam am Samstag im Lindenkeller reichlich Nahrung in Form von 14 völlig unterschiedlichen Bands, die sich auf der Bühne abwechselten.

Das Rezept dafür, dass von Anfang an bis zum Ende der Konzertraum gut gefüllt war, haben die beiden Macher, Kevin Stegemann und Jo Weinberger, vom alten RockSie!-Bandclash aus dem Lindenkeller übernommen: Die Reihenfolge, in der die Bands von den „Einweisern“ auf die Bühne geschickt und auf das nach Musik lechzende Volk losgelassen wurden, war erst kurz vor Beginn der Veranstaltung ausgelost worden. Und so begab es sich, dass auf die Singer-Songwriterin Asli Cirkin mit ihrer Akustikgitarre die Hardcore-Metaller von Stereo Monument die Bühne zum Erzittern brachten, dass sanftes Wiegen im Takt von einem wilden Pogo-Kreis abgelöst wurde. Und so kam es auch, dass sogenannter Heavy Stoner Prog wie von Mold sich die Bühne und das Publikum mit gefühlvollem Akustik Pop von Marlene Mercedes teilte. Da gab es wilden, ungezähmten Punk Rock von Against the Grain ebenso wie Gipsy Folklore von Chakulou. Kurz: Der musikalischen Vielfalt waren keinerlei Grenzen gesetzt. Da fanden Singer wie Reimbräu ebenso ihren Platz und ihre Fans wie die Münchner Urgesteine des Groovy Death Metal namens Rapture.

Wichtig – und dank der Organisation einwandfrei: der Zeitplan. 14 Bands, die immer wieder mal einen Seitenblick auf die erbarmungslos heruntertickende Uhr warfen, nicht nur nach zehn Minuten den Strom und das Licht abzudrehen, sondern auch die Umbaupausen auf möglichst fünf Minuten zu beschränken – das war schon eine reife Leistung. Alle, die was zu sagen haben, waren sich nach diesem Abend sicher: Eine Wiederholung des Events, das durchaus auch als Musiker-Börse und zum Austausch der Bands untereinander gut war, soll es unbedingt geben. Denn: Er ist wieder da. Der RockSie!-Bandclash in Freising. ANDREAS BESCHORNER