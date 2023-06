„Roter Riese“ zieht alle in seinen Bann: Rund 2000 Besucher strömen ins neue Freisinger BRK-Haus

Ein echter Hingucker: Nicht nur von Nahem, sondern auch aus der Ferne fällt das leuchtend rote Gebäude des BRK Freising sofort ins Auge. © Michalek

Das neue BRK-Haus an der Rotkreuzstraße in Freising ist offiziell eröffnet. Beim Tag der offenen Tür kamen die Besucher in Scharen.

Freising – Die neue BRK-Rettungswache in Freising wurde vergangene Woche feierlich eingeweiht. Am Sonntag nun öffnete der „Rote Riese“ für alle Bürger sämtliche Türen. Was dabei den Helfern in Not attestiert werden muss: Die BRKler wissen, wie man organisiert und feiert – mit Vorführungen der Extraklasse, verschiedenen Stationen und einem ganzen Schwarm himmelblauer Tintenfische.

Equipment zum Ausprobieren und Anfassen: Der zwölfjährige Ben Said darf bei Aaron Baier mal probeliegen. © Michalek

Obwohl das Wetter perfekt fürs Freibad war, kamen viele Freisinger am Sonntag auf das BRK-Gelände, um die neuen Räumlichkeiten an der Rotkreuzstraße genauer anzuschauen und sich ein Bild davon zu machen, was Hilfsorganisation und Wohlfahrtsverband eigentlich leisten. Kaum überraschend war dann der Zuspruch ein gewaltiger: Rund 2000 Leute waren es wohl über den Tag verteilt, sagte Kreisgeschäftsführer Albert Söhl.

Führungen im 30-Minuten-Takt

Was sicherlich auf das größte Interesse stieß: Die Führungen durch den Neubau, die im 30-Minuten-Takt über die Bühne gingen. Dabei führte Söhl durch die neuen Bereitschaftsräume, Umkleiden, Ruhe-, Büro- und Fortbildungsräume. „Als ich selbst noch Bereitschaft hatte, stand in der alten Küche ein Bett und da haben wir dann geschlafen“, erinnerte sich Söhl, der sichtlich erleichtert über den Neubau war.

Ein weiterer großer Vorteil: Am Abend und an den Wochenenden ist der Notarzt jetzt im Haus – und muss nicht wie zuvor am Krankenhaus abgeholt werden. „Das ist wichtig für die Mannschaft, weil man besser reden kann. Es geht ja bei uns um Menschenleben“, betonte Söhl beim Rundgang. Was er auch zeigte: den Kleiderladen, der aus dem Keller in einen schönen Raum umziehen konnte – und in dem nicht nur Bedürftige, sondern die gesamte Bevölkerung Second-Hand-Kleidung einkaufen können.

Ein Gebäude für 320 Mitarbeiter

Ebenso im Haus untergebracht sind der Service „Essen auf Rädern“, die BRK-Pflege und der Fahrdienst, insgesamt also eine Menge Menschen. „Wir haben ja 320 Mitarbeiter in Freising, das ist schon nicht wenig“, so Söhl, der auch ganz spezielle Einbauten zeigte. Zum Beispiel die klassische Rutschstange für die Sanitäter aus dem zweiten Stock.

Nachwuchs im Einsatz: Stefan Wythe zeigt Tim (2,5), Vincent (8) und ihren Eltern sein Dienstmotorrad. © Michalek

Während in der Wache tatsächlich ein echter Alarm losging, wurden in der Halle Unfälle mit Ersthelfer-Situationen gezeigt: ein Fahrradunfall mit Fraktur, ein Grillunfall mit starken Verbrennungen sowie ein anaphylaktischer Schock nach einem Bienenstich. Das Ganze moderierte und erklärte Rettungsdienstleiter Hubert Böck. Dabei gab er Tipps, wie Ersthelfer am besten reagieren sollten, legte aber auch dar, welche Leistungen Notfallsanitäter vor Ort bringen müssen. Geplant und organisiert wurden die Simulationen von den BRK-Auszubildenden, für die Böck zum Schluss noch ein sehr großes Lob im Gepäck hatte: „Unsere Azubis sind so gut, von denen würde ich mich ohne Bedenken jederzeit versorgen lassen!“

Mit Pippi Langstrumpf Leben retten

Großes Engagement zeigte der Rotkreuz-Nachwuchs auch bei etwa den Reanimationseinheiten für Kinder, die ebenfalls auf großes Interesse stießen. „Sani“ Marcus Wieser fragte die Mädchen und Buben: „Ihr kennt doch das Lied von Pippi Langstrumpf, oder?“ Die Frage hatte einen ernsten Hintergrund, denn genau nach dem Rhythmus von „Zwei mal drei macht vier, widdewiddewitt und drei macht neune. Ich mach’ mir die Welt widdewidde wie sie mir gefällt“ kann nämlich die Herzdruckmassage durchgeführt – und im besten Fall ein Leben gerettet – werden.

Weitere begehrte Anlaufpunkte der Kinder: Die Motorräder des BRK Freising, vorgeführt von Kreisbereitschaftsleiter Stefan Wythe. Am längsten allerdings war wohl die Schlange vor dem Luftballon-Zauberer und BRKler Martin Eppler, der mit dem Zusammenknoten von riesigen himmelblauen Tintenfischen gar nicht mehr nachkam. Die Erwachsenen hingegen versammelten sich vor dem neuen Rettungswagen mit Powerload-Trage, der kommende Woche seinen Dienst antreten wird. Der enorme Vorteil: Die High-Tech-Trage muss nicht mehr händisch aus dem Wagen gehievt werden, das funktioniert beim neuen Wagen ganz automatisch und überaus rückenschonend.

Erste Hilfe leicht gemacht: Sven kümmert sich um die mit dem Fahrrad gestürzte Ela. Im Hintergrund erklärt Rettungsdienstleiter Hubert Böck, worauf Ersthelfer in solchen Situationen achten müssen. © Michalek

Begeistert vom Tag der offenen Tür waren aber vor allem die Gäste – wie etwa Henry Kirsch, der aufgrund seines Berufs als Krankenpfleger mal schauen wollte, was es Neues in dem Bereich gibt, und der vor allem bei den technischen Entwicklungen hängen blieb. Bereits zuvor eine Führung hatte hingegen Tamara Eck aus Pulling bekommen: weil sie im Bereich Hausnotruf tätig ist, sich aber auch vorstellen kann, eine Ausbildung zur Rettungssanitäterin zu machen. Ihr Fazit: „Die Vorführungen waren schon sehr spannend heute.“ Sehr überrascht und auch berührt, was das BRK in Deutschland leistet, war Shagufa Haidary aus der Ukraine. Sie habe große Hilfsbereitschaft wahrgenommen, die ihr sehr imponiere.

Richard Lorenz

