Sämtliche Grenzwerte deutlich unterschritten: Freisinger Wasser in Top-Qualität

Um sicherzustellen, dass das Wasser in und für Freising die Anforderungen der gültigen Trinkwasserverordnung vollständig erfüllt, wird es im Auftrag der Freisinger Stadtwerke regelmäßig kontrolliert. Symbolbild © Patrick Pleul/dpa

Das Trinkwasser in der Domstadt hat eine sehr gute Qualität - sagt die jüngste Analyse der Freisinger Stadtwerke.

Freising – Wasser, das ist bekannt, ist unser wichtigstes Lebensmittel. Deswegen wird es durch eine strenge Trinkwasserordnung geschützt. Um sicherzustellen, dass das Wasser in und für Freising die Anforderungen der gültigen Trinkwasserverordnung vollständig erfüllt, wird es im Auftrag der Freisinger Stadtwerke regelmäßig kontrolliert. Die neueste Analyse zeigt: Alle Grenzwerte werden deutlich unterschritten.

Zusätzlich zu den häufigen Kontrolluntersuchungen findet außerdem einmal jährlich eine große Analyse durch ein externes Labor statt. Dazu nimmt Florian Neumeier, Wassermeister bei den Stadtwerken, Proben an allen sieben Brunnen und übergibt sie an ein Freisinger Labor. Bei der Analyse wird entsprechend der Trinkwasserverordnung die Wasserqualität auf über 50 verschiedene, überwiegend chemische Parameter hin untersucht.

Wie alle vorherigen Analysen zeige auch die aktuelle, so teilen nun die Stadtwerke mit, dass das Freisinger Trinkwasser die Grenzwerte nicht nur in allen diesen Bereichen einhält, sondern sie deutlich unterschreitet.

Grundwasser fließt durch kalkhaltige Gesteinsschichten

Was viele Verbraucher interessiert, ist der Härtegrad des Wassers, der vom Anteil an Calcium und Magnesium abhängt. Wasseringenieur Matthias Weidner, seit Dezember 2021 für diesen Bereich bei den Freisinger Stadtwerken verantwortlich, erklärt, wie der Kalk ins Wasser kommt: „Das Grundwasser, aus dem wir das Freisinger Wasser fördern, fließt durch kalkige Gesteinsschichten der Münchner Schotterebene und löst das darin enthaltene Calcium und Magnesium. Dieser natürliche chemische Lösungsvorgang zeigt sich in den Wasseranalysen der Trinkwasserversorger im Großraum München durch relativ hohe Härtegrade.“

Bei der aktuellen Analyse lag der Härtegrad des Freisinger Wassers bei 19,0 Grad deutscher Härte. Im Klartext: Das Freisinger Wasser ist hart. Kalkhaltiges Wasser erfreut zwar nicht alle. Doch Kalk hat auch gute Seiten, denn Calcium und Magnesium sind für den Körper lebenswichtige Mineralstoffe. Wer sich die Ergebnisse der gesamten Trinkwasseranalyse im Detail anschauen möchte, findet sie unter www.freisinger-stadtwerke.de. ft

