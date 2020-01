Volksfest-Bratlinge unterm „Mount Isarmore“: Satirischer Ausblick auf 2020 in Freising

Was bringt das neue Jahr den Freisingern? Wir wissen es nicht, haben aber einiges dazu zu sagen: Unser satirischer Jahresausblick für das Jahr 2020.

Freising – Was wir heuer zum Jahresbeginn ganz Besonderes bieten können? Wir sagen die Ergebnisse der Freisinger Kommunalwahl voraus. Auf die Stimme genau. Oder zumindest fast. Vielleicht jedenfalls, ein kleines bisschen, wenn überhaupt. Ach, lassen wir das. Wagen wir doch lieber einen Blick in die Glaskugel und schauen, was Freising in den nächsten 366 Tagen alles an wirklich Wichtigem so zu bieten haben wird. Neben der Wahl eines neuen Stammesoberhauptes und seiner Gemeindedienerinnen und Gemeindediener (fast) aller Couleur. Das wird genau so eintreten. Oder vielleicht doch nicht? Unser satirischer Jahresausblick für das Jahr 2020.

Januar

Die Sanierung der historischen Freisinger Innenstadt ist in vollem Gange, nun aber soll für die gesamte Domstadt eine schöne Neuerung kommen: Nach dem Vorbild des ehemaligen Ost-Berlins wird es, so die Planungen in der Stadtverwaltung, in naher Zukunft für Freising eigene Ampelmännchen geben, zumindest an den Fußgängerübergängen. „Das unterstreicht“, wirbt OB Tobias Eschenbacher, „den ganz eigenen und besonderen Charakter Freisings noch mehr.“ Uneinig sind sich die Kreativen jedoch noch in der Frage, welches Motiv die roten und grünen Leuchten zieren soll. Den Heiligen Korbinian bringen manche ins Spiel, einmal stehend, einmal schreitend. Auch der Freisinger Bär würde passen, ist er im Stadtbild doch omnipräsent. „Wieso nicht das Porträt eines der Alt-OBs?“, kommt indes der Antrag von SPD-Ortschef Markus Grill. „Die Farbe Rot würde bei uns ja passen, zudem wären wir dann mal wieder im Alltag präsent.“ Rasch meldet sich auch Grünen-Sprachrohr Susanne Günther. „So eine Ampel hat schließlich zwei Farben“, wirbt die Frontfrau, „zudem sollte schon auch die Frauenquote beachtet werden.“

+ Vegane Schmankerl könnten in der „Soja-Dünsterei“ auf dem Volksfest künftig so serviert werden, veranschaulicht Fotograf Rainer Lehmann in seiner Fotomontage. © Fotomontage: Lehmann

Februar

Seit nunmehr 140 Jahren gibt es in Freisings größtem Stadtteil eine Feuerwehr, seit fast 50 Jahren hausen die Floriansjünger in ihrem Domizil an der Katharina-Mair-Straße – in zum Teil erbärmlichen Verhältnissen. „Das ist nicht länger hinnehmbar“, mahnt Anton Frankl, scheidender Stadtbrandinspektor, bei seiner Verabschiedung. „Da hat ja ein Schäferhund mehr Platz in seiner Hütte.“ Fast zehn Jahre dauern die Planungen für den Um- und Neubau schon, immer wieder wurden die Ideen umgeworfen, aus unterschiedlichen Gründen. „Eigentlich wollte ich das Ganze in meiner Amtszeit noch in Dienst stellen“, ärgert sich Freisings bisheriger Ober-Feuerlöscher. „Auf St. Pauli gibt’s die David-Wache, wir hätten dann die Toni-Wache gehabt.“ Auch in der Stadtverwaltung häufen sich die Stimmen, den Bau voranzutreiben – trotz aller Widerstände von Gutachtern und Anwohnern. „Wir müssen das jetzt durchziehen“, verspricht auch OB Tobias Eschenbacher in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr. „Sonst bekommen wir unseren ganz eigenen BER in Freising.“

März

Ein letztes Mal trifft sich der bisherige Freisinger Stadtrat zur abschließenden Sitzung. Ein Tagesordnungspunkt, auf den alle hinfiebern wie sonst nur Kinder aufs Christkind: Den bisherigen Alt-Oberbürgermeistern der Domstadt soll ein gebührendes Denkmal gesetzt werden. Die Idee hat Kulturreferent Hubert Hierl von einer Amerika-Reise mitgebracht, unter anderem ist Freisings oberster Kultur-Mann in South Dakota vorbeigekommen. Dort sind zumindest vier ehemalige US-Präsidenten in Stein gemeißelt, ähnliches kann sich Hierl auch für Freising durchaus gut vorstellen – einen „Mount Isarmore“ sozusagen. „Mächtige Männer sollen, vor allem nach ihrem bedeutenden Wirken für die Domstadt, weithin sichtbar sein“, wirbt er für seinen Vorschlag, der am Domberg-Südhang realisiert werden soll. Rasch einigen sich die Räte darauf, auch in Freising nur vier ehemalige Stammesoberhäupter verewigen zu lassen. Auf wen genau die Wahl fallen wird, das soll – typisch Freising – in einem Bürgerentscheid festgelegt werden.

April

Eine Never-Ending-Story wird wohl der Bau eines neuen Kinos in Freising. Während vom Tourismusamt bereits historische Stadt-Führungen angeboten werden (Titel: „Super8-Vergnügen in einer längst vergangenen Zeit“), mehren sich die Vorschläge, was mit dem längst verrosteten Stahlkoloss auf dem Schlüter-Areal, in das einmal (Experten sind sich auch nicht mehr einig, wann genau) ein neues Kino hätte einziehen sollen, geschehen kann. Manche Stadträte plädieren für den größten Döner-Imbiss Deutschlands, andere favorisieren einen Großhandel für Optiker-Bedarf. Wieder andere bringen die Idee auf, doch noch ein Kino zu realisieren, mit einer Tochtergesellschaft der Stadt als Betreiber. „Ab 50 000 Einwohner könnten wir ein Erotik-Kino locker rechtfertigen“, argumentieren einige.

Mai

Eine Weltneuheit hält Einzug in den Freisinger Stadtrat. Zur konstituierenden Sitzung des neuen Stadt-Gremiums wird – und da orientieren sich die Freizeit-Politiker am Fußball – der Videobeweis eingeführt. Viele hitzige Diskussionen dürften wieder anstehen in der sechs Jahre andauernden Legislaturperiode, gar manche wüste Beschimpfung dürfte den Mann respektive die Frau wechseln, zögerliches Armeheben bei Abstimmungen hat es in den vergangenen Jahren zuhauf gegeben. „Hinterher wollte dann wieder keiner etwas wissen“, erläutert Stadt-Pressesprecherin Christl Steinhart in einer Pressekonferenz. Das gehört nun der Vergangenheit an – hat der Oberbürgermeister oder jeweilige Bürgermeister die Möglichkeit, drei Mal pro Besprechung den Videobeweis zu bemühen. Ein in der Luft geformter Fernseher signalisiert den Einsatz, bei entsprechenden Entgleisungen kann gleich eine ganze Sitzung wiederholt werden.

Juni

Ein zunehmendes Problem in Lerchenfeld wird der Verkehr – teilweise bis zu 30 Minuten dauert es, um beispielsweise über die Ismaninger Straße Richtung Steincenter zu gelangen. Teilweise staut es sich von der Ismoar-Kreuzung bis hinter zur Savoyer Au. „Da kann ich ja gleich nach München zum Einkaufen fahren“, schimpfen einige Anwohner. Da jedoch seitens der Stadtverwaltung und des Stadtrats keinerlei Entgegenkommen zu erkennen ist, haben die Lerchenfelder selbst reagiert und eine Bürgerinitiative gegründet. An den Zufahrten zum Stadtteil, vor allem an Erdinger- und Ismaninger Straße, stehen seitdem von 6 Uhr morgens bis abends um 20 Uhr Kontrolleure und weisen jeden zurück, der den Stadtteil lediglich als Durchgangsstrecke nutzen will. Hinein kommt nur, wer ein entsprechendes Pickerl am Kfz kleben hat. Für alle anderen heißt’s: Durchfahrt verboten! „Das ist beinahe gespenstisch“, resümiert Ex-Stadtrat Thomas Ottowa: „Auf der Ismaninger könnte man mittlerweile seinen Mittagsschlaf halten, so wenig ist da los.“

Juli

Mit einem echten Kracher wartet Sebastian Wanzke, Vorsitzender des Stadtverbands für Sport und damit verantwortlich für die Organisation des Altstadtfests, auf. Weil es einer ortsansässigen, sehr alten Brauerei im vergangenen Jahr nicht möglich gewesen war, genügend Getränke für das Freisinger Innenstadt-Festival zu organisieren, und bereits zu früher Stunde fast sämtliche Vorräte aufgebraucht waren, will sich Wanzke für das Altstadtfest nun externe Hilfe holen. „Wenn es die hiesigen Fieranten nicht packen, dann müssen wir leider mit einer alten Tradition brechen“, erläutert der Stadtverband-Chef. „Bisher konnten wir das Fest immer mit örtlichen Brauereien bestücken“, fügt Wanzke hinzu. Fündig werden die Macher in Erding. Von nun an wird es am Kriegerdenkmal lediglich Weißbier gegen den Durst geben. „So schmeckt Freising“, werben die neuen Partner.

August

Kein Jahr vergeht, in dem Florian Notter, oberster Wächter der Freisinger Archivarien, nicht mit einem Sensationsfund aufwarten kann nach wochenlangen akribischen Recherchen in alten Akten und Bilddokumenten. Heuer hat Notter einen Fund zur Pressekonferenz mitgebracht, der Freising wohl bis nach Fernost berühmt machen dürfte. „Nach unseren jetzigen Recherchen lässt sich feststellen“, so Notter salbungsvoll, „dass König Ludwig II. geplant hatte, in Freising sein sechstes Märchenschloss bauen zu lassen.“ Die Wahl des Standorts war, so ist den Akten zu entnehmen, auf den – recht passend – Hofgarten in Weihenstephan gefallen. Als Bier-Sommelier war Ludwig zwar nicht bekannt, jedoch reizte ihn der phänomenale Blick in Richtung seiner geliebten Alpen. „Das wird jetzt“, jubelt Tourismusamt-Chef Ingo Bartha mit Tränen in den Augen, „hunderttausende Besucher aus China nach Freising locken.“

September

Ein wahrer Erfolg auf dem Freisinger Volksfest im Vorjahr war der Alkohol-Frei-Tag, an dem beide Freisinger Brauereien nur bleifreien Gerstensaft an ihre durstigen Konsumenten ausgeschenkt hatten. Umsatzeinbußen gab’s, entgegen aller Befürchtungen, keine, zudem ging, wie Ober-Sheriff Ernst Neuner auf FT-Nachfrage bestätigt, die Zahl an Straftaten rapide zurück an jenem Tag. Für dieses Jahr hat nun Festwirt Wiggerl Tauscher eine bahnbrechende Idee: den ersten Veggie-Day auf einem oberbayerischen Traditionsfest. Am zweiten Freitag soll in der „Soja-Dünsterei“, so der neue Name der Hopfenherberge, nur fleischlose Kost feilgeboten werden. Statt Hendl, Currywurst und Schweinernes stehen jetzt andere Schmankerl auf dem Speiseplan: Hirse-Quinoa-Bratlinge auf Rote-Bete-Chia-Stampf, zu Hendlhaxen geformter Soja auf veganer Mayo mit „echt originalen“ Speck-Aromen oder veganes Goji-Eis. Den Gästen gefällt’s, nach anfänglichem Zögern gehen die Gerichte weg wie sonst nur warme Leberkassemmeln. „Das freut auch die Krankenkassen“, jubelt MdB Erich Irlstorfer, ausgewiesener Gesundheitsexperte, bei einem Rundgang.

Oktober

Für einen Aufschrei sorgt im Herbst Münchens Kardinal Marx. In einer eilig einberufenen Pressekonferenz stellt der oberste Hirte des Bistums eine neue Kooperation mit dem Münchner Tierpark Hellabrunn vor. Die Planungen sehen vor, dass das Domberg-Areal in naher Zukunft als Außenstelle des Tierparks betrieben wird – mit nur einem einzigen Gehege. Dort einziehen soll ein Rudel von Braunbären. „Damit schlagen wir die Brücke zu unserem Bistumsheiligen“, schwärmt Marx. Auch Alt-OB Dieter Thalhammer ist ganz angetan von der Idee. „Das hatte ich zu meiner Amtszeit schon einmal vorgeschlagen, aber damals konnte ich leider niemanden von der Idee überzeugen.“

November

Für eine echte Sensation können, passend zum bald beginnenden Weihnachtsgeschäft, die beiden ansässigen Buchhandlungen Rupprecht und Pustet aufwarten. An einem Montagabend gastiert Joanne K. Rowling im Rathaus und präsentiert in einer Weltpremiere ihren neuen, den nun neunten Band der Potter-Reihe. Titel: „Harry Potter und die unbeugsamen Freisinger“. Rowling zeigt sich dabei als wahre Kennerin der Freisinger High Society. Hexenmeister Albus Dumbledore ist eher kleinerer Statur und hat kurze, schneeweiße Haare. Hermine Granger trägt modischen Kurzhaarschnitt und gehört einer Ökopartei an. Harrys bester Freund Ronald Weasley führt eine Immobilienfirma und bewirbt sich, mit Wildwuchs-Vollbart, um den Posten des Gemeindevorstehers von Hogwarts. Reisemittel der Wahl bei Harry Potter: ein Besen, gelandet auf Startbahn 2 ¾.

Dezember

Das Freisinger Altstadtfest im Juli war ein voller Erfolg – vor allem für eine Erdinger Brauerei, die heuer mitmischen durfte im Kreis der ansässigen Bierhersteller. Und im Winter werden die Hefe-Verantwortlichen („In Freising schmeckt’s beim Tag und bei der Nacht“) bei Stadtarchivar Florian Notter vorstellig. Der Grund: Bei Renovierungsarbeiten sind in Erding Dokumente aufgetaucht, die belegen, dass nicht die Freisinger Brauerei vom Nährberg mit dem Titel der ältesten Brauerei bedacht werden darf, sondern – Ironie des Schicksals – die Hopfenkreateure aus der Semptstadt. Bereits 788, als Erding erstmals urkundlich erwähnt wurde, gab’s an jedem Standort an der Sempt eine von Mönchen betriebene Braustätte. Nur waren Ende 1039 Benediktiner-Mönche aus dem nahen Freising vorbei gekommen, um sämtliches Hab und Gut einfach mitzunehmen und am eigenen Standort oberhalb der Isar wieder aufzubauen.