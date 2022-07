Schleiferbach „verwahrlost“: Freisinger Bürger sorgt sich um Hochwasserschutz - Stadt erklärt Hintergründe

Von: Helmut Hobmaier

Total zugewachsen ist der Schleiferbach, der als Flutgraben funktionieren muss. Die Stadt aber beruhigt: Es handelt sich nur um den „üblichen Bewuchs junger Pflanzen“, der ohnehin in Kürze entfernt wird. © Privat

Weil der Schleiferbach in Freising zugewachsen ist, sorgt sich ein Bürger um seine Funktion als Flutgraben im Falle eines Hochwassers. Die Stadt erklärt die Hintergründe.

Freising – Einen „Dschungel im Flutgraben“, befürchtet der Freisinger Richard Freitag. „Der Schleiferbach“, schlägt Freitag Alarm, „gedacht als notwendiger Flutgraben und Überschwemmungsschutz, ist zur verwahrlosten Flutbremse verkommen.“ Vollmundig habe die Stadt nach dem „großen selbst verschuldeten Juni-Hochwasser im Jahre 2013 ein funktionierendes Grabenmanagement und Schleusenmanagement versprochen“. Doch wenn jetzt der große Regen käme, wäre „die erneute katastrophale Überschwemmung von Garten-, Johannis und Fabrikstraße vorprogrammiert.“ Seine Anrufe bei den zuständigen Behörden seien erfolglos gewesen, schildert der Freisinger, es sei „keine Reaktion“ gekommen, „alle Versprechungen versickerten, der Dschungel wächst weiter.“ Ist die Sorge Freitags berechtigt?

Kein „Dschungel“, sondern „üblicher Bewuchs“

Die Stadt sagt Nein: Bei dem „Dschungel“ handle es sich lediglich „um den üblichen Bewuchs junger Pflanzen, der regelmäßig entfernt wird“, berichtet Stadt-Sprecherin Christl Steinhart. Mähen und Ausschneiden stünden jetzt im Sommer selbstverständlich wieder an, würden ausnahmsweise aber durch einen Bauträger erfolgen – deshalb könne man aktuell keinen Fixtermin benennen. Die Stadt habe die Situation aber „selbstverständlich“ im Blick.

Für die Gräben als Gewässer III. Ordnung sei die Stadt zuständig, „die das Grabenmanagement aus Sicherheitsgründen sehr ernst nimmt und sowohl die laufenden Überprüfungen wie Maßnahmen selbstverständlich dokumentiert“, wie Steinhart berichtet. Die Gräben würden in regelmäßigen Abständen kontrolliert und bei Bedarf ausgemäht. So habe es seit Oktober 2020 am Schleiferbach sieben Begehungen mit Fotodokumentation gegeben, die letzte am 24. April 2022. Immer wieder werde gemäht, Müll entfernt und gemulcht. Steinhart: „Der nächste Ausschnitt erfolgt turnusmäßig demnächst, wegen des Baugebietes Angerstraße aber diesmal durch den Erschließungsträger der Angerstraße, Bauabschnitt 3. Das Unternehmen wird den Graben als Ablauf zur Bauwasserhaltung nutzen und dafür den nächsten Ausschnitt des Schleiferbachs übernehmen – so, wie es bereits für die Abschnitte 1 und 2 erfolgt ist.“ Hierzu stehe aktuell noch die wasserrechtliche Genehmigung durch das Landratsamt aus, in der jener Schnitt als Auflage vermerkt sein werde. Die terminliche Abstimmung erfolge dann im Anschluss.“ Unabhängig davon wäre der Bereich Schleiferbach routinemäßig durch die Stadt in den nächsten Wochen ausgeschnitten worden.

Flutgraben sichern: Auch die Bürger können helfen

Steinhart betont allerdings, dass auch die Bürger etwas dazu beitragen könnten, dass der Schleiferbach als Flutgraben funktioniert. „Nicht nur wilder Bewuchs wird zum Hochwasserschutz turnusmäßig entfernt – nicht selten werden die Gräben überall im Stadtgebiet auch zur Entsorgung von Laub, Rasenschnitt und Gartenabfällen missbraucht“, so die Behördensprecherin. „Sogar Altreifen mussten schon entfernt werden.“

Die Gräben, die sich im städtischen Eigentum befinden, müssten auch unbedingt von Bebauungen wie Stegen oder sonstigen privaten An-/Einbauten freigehalten werden, um den Durchfluss zu gewährleisten – „auch daran muss leider ausdrücklich einmal mehr erinnert werden“, wie die Sprecherin der Stadt betont.

