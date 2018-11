Schlüterhallen hätten Kulturzentrum werden können

Wenn nur zwei Drittel der gewählten Bürgervertreter bei einer Stadtratssitzung anwesend sind, dann sind immer noch mehr Menschen im großen Saal des Rathauses anwesend als am Dienstag bei der zentralen Bürgerversammlung der Großen Kreisstadt Freising. Nur 26 Zuhörer (sechs Stadträte inklusive) waren da, um den Ausführungen von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher zu lauschen.

Freising – Der OB ließ sich von der spärlichen Kulisse nicht beeindrucken, berichtete in bewährter Manier über all die Großprojekte, die in Freising derzeit laufen – am Dienstag besonders ausführlich über den Innenstadtumbau.

In der anschließenden Diskussion äußerte Wolfgang Schnell seinen „Eindruck“, dass viele Räder am Bahnhof unbenutzt seien, und verwies darauf, dass manche Häuser in der Innenstadt keine Hausnummern hätten. Ein anderer Bürger konnte nicht verstehen, „warum es die Stadt versäumt hat, die Schlüterhallen zu einem Kulturzentrum zum machen“. Stattdessen habe man die gar nicht ansehnliche Mehrzweckhalle aktiviert und müsse für ganz viel Geld das Asamgebäude samt Theatersaal sanieren – jenes Asamgebäude, bei dem es keine Parkplätze gebe. Zudem ging es um den Thalhauser Graben und um die Parksituation in Tuching.

Die zentrale Bürgerversammlung war der Abschluss der diesjährigen Tour des OB durch Freising, durch die Stadtteile und die Ortsteile. Und überall waren mehr interessierte Bürger gekommen als zur zentralen Versammlung im Rathaus. Vielleicht, weil es im Rathaus „nur“ Wasser gab?.