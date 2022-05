„Schluss mit Ausreden - mehr Personal“: Beschäftigte am Klinikum Freising initiieren Aktionstag

Allein auf weiter Flur: Gegen den Personalmangel in Krankenhäusern initiiert Verdi München dieser Tage Aktionen. Das Klinikum Freising ist mit dabei. Symbolbild © Daniel Bockwoldt/dpa

Die Beschäftigten des Klinikums Freising initiieren eine symbolische Aktion: Sie appellieren an die Politik, die angespannte Personalsituation zu verbessern.

Freising – „Schluss mit Ausreden – mehr Personal“: Unter diesem Motto findet am Mittwoch, 11. Mai, um 14 Uhr vor dem Klinikum Freising eine symbolische Aktion der Beschäftigten statt. Einen Tag vor dem „Tag der Pflegenden“ bringt das Klinikpersonal in der von Verdi München initiierten Aktion ihre Forderungen an Gesundheitsminister Karl Lauterbach zur Sprache.

Vor allem sollen die im Koalitionsvertrag angekündigten Ziele umgesetzt werden, heißt es in einer Mitteilung von Verdi. Bundesweit werden am Mittwoch Beschäftigte aus Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Psychiatrien am Donnerstag, 12. Mai, erneut auf die „unzureichende Personalausstattung“ hinweisen und „sofortiges Handeln der Politik“ einfordern.

Im Freisinger Klinikum werden die Beschäftigte ihre Forderungen an die politisch Verantwortlichen allerdings bereits an diesem Mittwoch mit einer Fotoaktion sichtbar machen. „Inzwischen wissen alle, wie überlastet die Beschäftigten in der Pflege sind. In der Politik wird das wortreich beklagt und Solidarität bekundet, doch die nötigen Konsequenzen werden nicht gezogen“, kritisiert Christian Reischl, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Gesundheitswesen. Die Beschäftigten dürften durch ihre Arbeit für andere nicht selbst krank werden, stellt Verdi klar. Die politisch Verantwortlichen würden in der Pflicht stehen, das mit klaren gesetzlichen Regeln zu gewährleisten. ft

