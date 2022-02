Treppenhaus verschmiert, Lift verkratzt: Rowdy verursacht in Freisinger Haus 40.000 Euro Schaden

Der Unbekannte verschmierte nicht nur die Wände des Hausgangs, sondern beschädigte auch noch den Lift © Symbolbild/panthermedia

Ein Rowdy wütete mit Filzstift im Treppengang eines Freisinger Mietshauses. Zudem beschädigte er noch den Lift. Jetzt fahndet die Polizei nach ihm.

Freising - Die Polizei ermittelt in einem besonderen Fall von Vandalismus in Freising. Laut Bericht muss bereits am 3. Februar ein unbekannter Täter „ein Mehrfamilienhaus an der Freisinger Josef-Scheuerl-Straße angegangen sein“.

Schwarze Schmierereien

Wie die Hausverwaltung nun mitteilt, wurden alle Wände des dortigen Treppenhauses mit einem schwarzen Stift beschmiert und eine Innenwand des dort befindlichen Aufzugs zerkratzt. Die aufwendige Beseitigung der umfangreichen Schmierereien wird auf rund 40 000 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei Freising unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 entgegen. ft

