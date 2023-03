Freising schnauft wieder durch: Die Viren lassen uns langsam los

Von: Helmut Hobmaier

Die Maskenpflicht fällt nun auch in den Praxen. Das letzte Wort aber hat der Arzt. © Michael Gstettenbauer / dpa

Nach dem Abflauen von Corona verabschiedet sich auch die Influenza langsam aus dem Landkreis Freising.

Freising – Die Zahlen sind beunruhigend: Im Klinikum Freising liegen seit Wochen wieder 20 bis 30 corona-positive Patienten – auch wieder einige auf der Intensivstation (Stand Donnerstag). Rollt eine Frühjahrswelle auf den Landkreis zu? Kommt Corona mit Macht zurück? Der Hausärzte-Sprecher im Landkreis, Georg Miedl, gibt Entwarnung. Es handelt sich allenfalls um eine Fallhäufung, die dem Wegfall aller Schutzmaßnahmen geschuldet sei. Schwere Erkrankungen sind weiterhin die große Ausnahme.

„Corona ist natürlich immer noch da“, berichtet der Hausärztesprecher aus seiner täglichen Praxis, „aber es ist nur noch ein kleiner Teil der vielen Infektionsgeschichten“, die gerade kursieren. Gut möglich, dass sich die Fälle jetzt mit dem stetigen Wegfall aller Vorsorgemaßnahmen etwas häuften. Das schlage sich dann natürlich auch in der Zahl der positiven Patienten im Klinikum nieder. Dort sei Corona aber meist nur ein Nebenbefund beim obligatorischen Eingangstest. Nur selten wären Corona-Patienten aufgrund der Schwere ihrer Erkrankung krankenhauspflichtig.

In seiner Infektionssprechstunde tauchten nur noch „vereinzelt“ Corona-Fälle auf. Die Sprechstunde sei allerdings trotzdem „rappelvoll“. Grund seien allerlei unspezifische Infektionskrankheiten – Erkältungen quer durch den Gemüsegarten.

Der letzte Schritt zur Normalität

Dabei handele es sich aber um keine meldepflichtige Erkrankung wie etwa Corona oder Influenza. Die verabschiede sich übrigens gerade langsam aus Freising. Nach einer „maximalen Welle“ in der 48. Kalenderwoche und einem zweiten Gipfel Ende Januar sei die Influenza jetzt am Abflauen – die Kurve zeige deutlich nach unten. Die Aussichten sind also vielversprechend, dass sich mit Einzug des Frühlings alle Erkältungsviren verdünnisieren – und der ganze Landkreis nach drei Jahren Corona und einem heftigen Influenza-Winter wieder durchschnaufen kann.

Der nächste und wohl letzte Schritt zur Normalität ist der Wegfall der Maskenpflicht beim Betreten medizinischer Einrichtungen wie Kliniken oder Arztpraxen. Dort allerdings können die Doctores als Hausherren weiterhin das Tragen der Maske anordnen. Georg Miedl will die Maskenpflicht zunächst noch „in lockerer Form“ beibehalten. Vor allem Patienten, die Erkältungssymptome haben, sollen noch Maske tragen. Beibehalten will Miedl auch seine Infektionssprechstunde. Das Separieren der Erkältungsfälle von den übrigen Patienten habe sich für beide Seiten bewährt.

