In einer Minute bequem auf den Domberg: Planung für Schrägaufzug nimmt Fahrt auf

Begeisterung im Gestaltungsbeirat

Von Manuel Eser

Ein Schrägaufzug soll Gäste künftig per Knopfdruck auf den Domberg bringen. Jetzt steht die konkrete Planung.

Freising – Die Planung des Schrägaufzugs am Freisinger Domberg nimmt Fahrt auf: Im Gestaltungsbeirat sorgte die Präsentation von Architekt Peter Brückner für Begeisterung. Jetzt könnte alles ganz schnell gehen.

Wie berichtet, soll der Aufzug von der Bahnhofstraße Ecke Brunnhofgasse zum Diözesanmuseum hochführen. In der Sitzung des Beirats im November wurde der Standort als der geeignetste präsentiert. Zum einen handelt es sich um die kürzeste Strecke für den Aufzug, der die Fahrt in nur einer Minute bewältigen kann. Es muss hier auch baulich am wenigsten in den Bestand eingegriffen werden. Zum anderen liegt der Aufzug so in der Nähe zum Bahnhof und unmittelbar beim Parkhaus am Wörth – ideal für Touristen, die das Museum oder später einmal Seminare des Kardinal-Döpfner-Hauses besuchen wollen.

Schöner, als es sich ein Stadtrat erträumt hat

Klar war im November auch schon, dass der Eingang kein reines Technikhäuserl sein, sondern architektonisch etwas darstellen soll. Am Dienstag stellte Architekt Brückner nun sein Konzept dazu vor.

Der untere Zugang wird als Giebelhäuschen verwirklicht, das nicht nur sämtliche Technik „versteckt“, sondern wartenden Menschen auch Aufenthaltsqualität bietet. Geplant ist die Verwendung von sogenanntem Stampfbeton – ein unbewehrter Beton, der sowohl in der Farbe als auch in seiner schuppigen Struktur zur bestehenden Mauer passt. Die Bergstation wird als Portal konzipiert. Eine gläserne Schiebetür gestattet den Ausblick nach unten.

+ Der untere Zugang: Das Wartehäuschen ist im Stil der bestehenden Domberg-Mauer geplant. Von dort führt der Aufzug per Knopfdruck nach oben. In der Kabine haben zwölf Personen Platz. © Grafik: Brückner & Brückner Architekten / 3DWAY

Die Begeisterung bei den Mitgliedern des Gestaltungsbeirats war groß. „Ich habe von so was geträumt, aber nie gedacht, dass es wirklich so schön wird“, schwärmte ÖDP-Stadtrat Hartmut Binner. Und auch von fachlicher Seite gab es höchstes Lob. Architekt Professor Rudolf Hierl erkannte einen Prototypen mit Vorbildcharakter für andere Städte, weil die Ein- und Ausstiege eben nicht nur „technisch begriffen“ würden. „Hier ist mit vergleichsweise einfachen städtebaulichen Mitteln ein schlüssiges Ensemble entstanden.“

Grünen-Stadträtin Charlotte Reitsam regte Sitzgelegenheiten entlang der Mauer an – für wartende Gäste, aber auch für die Freisinger, die schließlich auch mal ganz gern „zum Gaffen“ kämen. „Das finde ich ganz lustig.“

Schlechte Aussichten für Vandalen

Sorgen äußerten Reinhard Fiedler (FSM) und Jürgen Mieskes (CSU), dass Vandalen das schöne Häuschen schnell verunstalten könnten. Eine Befürchtung, die Brückner nicht teilte. „Wir werden die Oberflächen mit einem Graffitischutz versehen“, erklärte der Architekt. Zudem liege der Aufzug nicht versteckt in einem Hinterhof, sondern befinde sich gut sichtbar und nachts beleuchtet an einem prominenten Ort. „Da wird auch soziale Kontrolle stattfinden.“ Im Zweifelsfall müssten eben Überwachungskameras untergebracht werden.

„Das schaut gut aus. Wir sind gespannt darauf“, bilanzierte OB Tobias Eschenbacher, verbunden mit der Frage, ob der „hochambitionierte Zeitplan“ eingehalten werden könne. Zum Beginn der Landesausstellung „Freising in Bayern“ im Frühjahr 2024 soll der Aufzug fahren.

Planer Michael Wagner vom Unternehmen Hitzler Ingenieure ist optimistisch. Wichtige behördliche Prozesse, etwa im Hinblick auf Bodendenkmäler, seien bereits eingeleitet worden. Mit der Firma, die den Aufzug bauen soll, liefen bereits technische Gespräche. „Wir sind bereit, den Bauantrag einzureichen.“