„Wir haben einen wunderbaren Beruf“: Schreinergesellen präsentieren tolle Arbeiten bei Wettbewerb

Teilen

Die Sieger des Wettbewerbs „Die Gute Form 2022“: (v. l.) Tim Schäfer (2. Preis), Lukas Wiederspick (3. Preis), Konstantin Huber (1. Preis) und Florian Steinbrück, der eine Belobigung erhielt, mit dem Obermeister der Schreinerinnung Freising, Johann Bernhart, und Kreishandwerksmeister Martin Reiter. Foto: Martin © Martin

Beim Wettbewerb „Die gute Form“ präsentierten 13 Schreinergesellen ihr Können. Dafür gab es viel Lob von der Kreishandwerkerschaft Freising.

Freising – Wie sich tolle Ideen dank einer guten Berufsausbildung handwerklich umsetzen lassen, das haben 13 Schreinergesellen beim Wettbewerb „Die Gute Form“ der Schreinerinnung Freising gezeigt. Am Samstag präsentierten die jungen Menschen ihre Möbelstücke, die sie als Abschlussarbeit gefertigt hatten. In den Räumen der Kreishandwerkerschaft Freising gab es wieder viel Lob für den motivierten und kreativen Nachwuchs.

Der Trend geht in eine positive Richtung

Auf Herz und Nieren hätten die Mitglieder des Prüfungsausschusses die Werke unter die Lupe genommen, berichtete der Obermeister der Schreinerinnung, Johann Bernhart. Sogar auf dem Rücken, unter den Werkstücken liegend, hätten diese geschaut, ob die handwerkliche Arbeit auch gut und richtig ausgeführt sei. Beim Schreinerhandwerk gehe der Trend in eine positive Rechnung, meinte Bernhart. Viele Kunden wünschten sich in ihrem Zuhause Wertarbeit. Das eigene Heim mit hoher Aufenthaltsqualität auszustatten, sei der Wunsch von vielen. Und genau da setze das Schreinerhandwerk an. „Wir erfüllen die Träume und Wünsche unserer Kunden“, sagte der Obermeister.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Wir haben einen wunderbaren Beruf“, betonte auch Robert Stanzel, der die Gesellenstücke vorstellte. „Ihr seid gefragte Leute“, attestierte er dem Nachwuchs. Die Arbeitsstücke konnten sich allesamt sehen lassen: vom Waschtisch aus Mahagoniholz über einen Weinschrank aus Rüster, ein TV-Board aus Kastanie, einer Fahrradkommode, Kickerkasten und mehreren Schreibtischen – ein Stück schöner als das andere. Dank eines besonderen Mechanismus war einer der Schreibtische sogar mit einem Geheimfach ausgestattet.

Eine Fahrradkommode macht den ersten Platz

Für den Wettbewerb „Die Gute Form“ hatte eine Jury die besten Stücke ausgewählt. Den dritten Preis erhielt Lukas Wiederspick für seinen Kickerkasten (Ausbildungsbetrieb Bernhart in Hohenkammer), den zweiten Preis Tim Schäfer für seinen Weinschrank (Ausbildungsbetrieb Beer in Badendorf). Als Sieger qualifizierte sich Konstantin Huber (Ausbildungsbetrieb design.s.stanzel in Pulling). Er hatte als Abschlussarbeit eine Fahrradkommode gefertigt. Das innovative Möbel aus Eschenholz wurde mit Fächern ausgestattet, die Platz für Fahrradzubehör bieten, und sogar eine Aufrichtung zum Aufhängen des Sportgerätes wurde integriert. Damit darf Huber jetzt beim Landeswettbewerb der Innung teilnehmen.

„Mein Wunsch an euch“, wandte sich Stanzel an alle Gesellen: „Seid glücklich in eurem Beruf.“ Denn das sei das Wichtigste. Seine Mutter habe ihm das schon als kleines Kind geraten. Und als er in die Schule gekommen sei und die Lehrerin gefragt habe, welchen Beruf er einmal anstrebe, habe er geantwortet: „Glücklich sein“. Als Schreiner sei er das geworden.

Die Teilnehmer

Die Gesellen, die am Wettbewerb „Die Gute Form“ teilgenommen haben: Julian Becher, Johannes Häuser, Konstantin Huber, Florian Kallinger, Titus Nagel, Daniel Pohl, Liam Russo, Tim Schäfer, Tim Schüler, Florian Steinbrück, Lucas Ulrich, Jakob Wagensonner und Lukas Wiederspick.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.