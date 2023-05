„Purer Hass“: Freisinger Stadtrat berichtet, wie er von Hooligans brutal attackiert wurde

Schockierende Antworten von FSM-Stadtrat Samuel Fosso erhielt Annika Krippner, Schülersprecherin der Karl-Meichelbeck-Realschule, auf ihre Fragen zum Thema Rassismus. © Lehmann

Die Karl-Meichelbeck-Realschule ist jetzt eine „Schule ohne Rassismus“. Wie wichtig dieses Engagement ist, zeigte der beklemmende Bericht eines Stadtrats.

Freising – Viele Freisinger Schulen haben sich in der Vergangenheit schon für diesen Schritt entschlossen. Seit vergangenem Dienstag möchte nun auch die Karl-Meichelbeck-Realschule ein deutliches Zeichen setzen – und zwar mit der Teilnahme am Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Wie wichtig es ist, sich stets und an jedem Ort gegen Unrecht und Unmenschlichkeit zu stemmen, beschrieb eindringlich Stadt- und Kreisrat Samuel Fosso (FSM), den die Schüler als Paten für dieses Projekt gewinnen konnten.

Das bekannte Schild mit der Aufschrift „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ lehnte noch an der Wand in der Aula, während Fosso von der Schülersprecherin der 10a, Annika Krippner, für ein kurzes Interview auf die Bühne geholt wurde. Ihre Fragen waren intensiv und sehr direkt, wie etwa: „Herr Fosso, haben Sie selbst auch schon Rassismus erleben müssen?“

In Polen während meines Studiums wurde ich von Hooligans am helllichten Tag verprügelt. Das war kein Raub oder sonst was, das war einfach purer Hass.“

Seine Antwort kam dabei wohlüberlegt und nach einer kurzen Pause: „Ja, das habe ich. In Polen während meines Studiums wurde ich von Hooligans am helllichten Tag verprügelt. Das war kein Raub oder sonst was, das war einfach purer Hass.“ Sechs Monate lang habe der Genesungsprozess gedauert, erzählte Fosso. Und: „Das gehört zu meinem Weg.“ In Deutschland selbst habe er Derartiges zwar nie erleben müssen, dafür aber latenten Rassismus.

Auch mit einem Ständchen des Kleinen Chors der Realschule unter Leitung von Karin Scheckenhofer wurde der Schritt hin zur „Schule ohne Rassismus“ gefeiert. Schon jetzt hat sich die Schule in Projekten und Workshops mit den Themen Courage und Rassismus auseinandergesetzt. © Lehmann

Was Annika Krippner zudem wissen wollte: „Ist eigentlich schon die Frage, woher jemand kommt, rassistisch?“ Diesbezüglich hatte Fosso eine ganz klare Meinung: „Die Frage an sich ist nicht rassistisch, aber zumindest diskriminierend. Der Ton macht hier die Musik.“ Was er immer auf diese ihm sehr bekannte Frage antwortet: „Ich komme aus dem Stadt- oder Kreisrat.“ Was er sich dringlich wünschen würde, um Freising „bunter“ und damit diese Frage obsolet zu machen, seien mehr Menschen mit Migrationshintergrund in Verwaltungen, Ämtern sowie in Lehrerzimmern. Eines steht nämlich für Fosso fest: „Rassismus ist ein Gift für unsere Gesellschaft – und das müssen wir beseitigen.“

„Auch wir sind nicht gefeit gegen Rassismus.“

Wie sehr sich die Karl-Meichelbeck-Realschule schon vor der offiziellen Ernennung mit dem Thema Rassismus und Courage auseinandergesetzt hat, bewiesen dann die zahlreichen Berichte von diversen Workshops und Kunstprojekten. „Auch wir sind hier nicht gefeit gegen Rassismus“, betonte Schulleiter Bernd Friedrich – hier seien die Gefahren vor allem in kleinen Handlungen und Anmerkungen, die dann eine große Wirkung für den Betroffenen haben.

Um diesbezüglich früh genug einschreiten zu können, gibt es an der Realschule seit einiger Zeit auch ein ganz spezielles Projekt, nämlich „Schau hin“. Rund 15 junge Menschen fungieren dabei als Streitschlichter, wie auch die beiden Schülerinnen Lilly Dedek und Stefanie Stoica. Was sie dabei gelernt haben, formulierten sie für die Gäste prägnant: „Auch Worte können sehr weh tun.“ (Richard Lorenz)