Kompetentes Team gegen Gewalt: Kinder und Lehrkräfte erhalten Ausbildung im Umgang mit Mobbing

An der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising ist ein neues Projekt gestartet: Kinder und Lehrkräfte haben sich im Umgang mit Mobbing und Gewalt ausbilden lassen.

Freising – Ausgrenzung, Mobbing und Gewalt sollen an der Freisinger Karl-Meichelbeck-Realschule keine Chance haben. Und deshalb hatte man zu Beginn des Schuljahres ein neues Projekt zur Gewaltprävention gestartet: Am 30. September hatten sich 15 Schülerinnen und vier Schüler mit Daniela Sarrazin (sarrazin-coaching), zwei Lehrerinnen, Bianca Trost vom Elternbeirat und den Mitgliedern des „Schau-hin-Teams“ auf den Weg ins Naturfreundehaus Dachau gemacht.

Dort lernte sich das Team kennen und erarbeitete die Ziele des Projekts. Schnell war klar, dass alle Teilnehmer dabei helfen möchten, physische und psychische Gewalt in all ihren Facetten zu bekämpfen – in der Schule, aber auch in ihrem persönlichen Leben.

Die Giraffe steht für friedliche Kommunikation

Über die Methoden zum Teambuilding, aber auch über diverse Schulungen zum Thema Bedürfnisse, Emotionen und Gefühle, über das Vier-Ohren-Modell und das Sender-/Empfänger-Modell wurde Bewusstsein geschaffen und wurden die ersten eigenen Erfahrungen gesammelt. Als Team-Tier wurde dann die sanftmütige Giraffe ausgewählt, die für friedliche Kommunikation steht und die Herz und Verstand verbindet. Getauft wurde sie auf den Namen Gerald-Mörman.

Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der zweitägigen Ausbildung in Dachau kamen auch Spaß und Freizeit nicht zu kurz. Eine „Teeparty“ sorgte auch spät abends noch für Heiterkeit, es wurde eine Klangmeditation angeboten, die Mahlzeiten miteinander zubereitet und viel gelacht, nachgedacht, reflektiert und erlebt. Schnell wuchs die Gruppe zu einem Team zusammen.

Seit der Ausbildung hat sich das Team bereits mehrmals nach der Schule getroffen. Die Pläne für die Arbeit der Coaches in den jüngeren Jahrgangsstufen der Schule sind schon sehr konkret. Bald werden die Coaches auch eigene T-Shirts bekommen, damit sie von den Mitschülern zu erkennen sind. Das ganze Projekt mit all seinen Unterbringungs-, Fahrt-, Verpflegungs-, Material- und Honorarkosten musste durch Spenden finanziert werden.

Der Dank gilt dem Gewinn- und Sparverein der Sparda Bank, dem Onyx Bürgerfonds, Texas Instruments, der Sparkasse Freising und einer Familie, die privat gespendet hat. Weil das „Schau-hin-Projekt“ noch viele Jahre weiter laufen soll und hofft man auf Unterstützer.

Gut zu wissen: Wer mehr über das Projekt zur Gewaltprävention wissen oder spenden möchten, kann sich an Bianca Trost (elternbeirat-kmrs-trost@gmx.de) wenden oder auf das Konto des Elternbeirats der Karl-Meichelbeck-Realschule e.V. (Sparkasse Freising, DE29 7005 1003 0000 0222 28, Verwendungszweck: Schau-hin-Projekt) überweisen.

