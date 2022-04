„Ihr habt Großartiges geleistet“: Oster-Basar bringt 1160 Euro für Navis ein

Strahlende Gesichter beim Oster-Basar: (v. l.) Schulleiter Daniel Spreng, Elfriede Schober-Schröger, Navis-Mitglied Wolfgang Wagner sowie die Schülerinnen Franziska, Kathrin, Marie, Helena und Selina. © Schule

Ein voller Erfolg war der Oster-Basar am Beruflichen Schulzentrum Freising - sowohl gesellschaftlich als auch finanziell. 1160 Euro konnten an die Moosburger Hilfsorganisation Navis übergeben werden.

Landkreis – Die derzeitige Situation in der Ukraine steht auch am Staatlichen Beruflichen Schulzentrum Freising besonders im Fokus. Einige Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine werden bereits in einer Deutschklasse unterrichtet. Weitere werden bestimmt noch dazu kommen: „Wir werden diese Schülerinnen und Schüler gerne in unsere Schulgemeinschaft aufnehmen“, sagt Schulleiter Daniel Spreng.

Die Idee zu einem Oster-Basar hat sich bei den Schülern und Studierenden und der Kunstlehrerin Elfriede Schober-Schröger so nach und nach ergeben. Im Rahmen des Kunst- und Werkunterrichts war es den Schülern ein besonderes Anliegen, auch mit besonderen Friedenssymbolen das Schulhaus zu gestalten, um auf den Krieg in der Ukraine und die besondere Lage der Geflüchteten hinzuweisen. Daraus entwickelte sich schnell das Bedürfnis, auch mit einer finanziellen Unterstützung den Menschen in der Ukraine zu helfen. Auf der Suche nach einer möglichen Hilfsorganisation wurde schließlich Navis mit Sitz in Moosburg ausfindig gemacht, die zum Beispiel Medikamente und Verbandsmaterial an das Krankenhaus in Lemberg in der Ukraine mittels eigener „Sprinter“ liefert und so Unterstützung leistet.

Der ehemalige Navis-Chef Wolfgang Wagner, der zum Oster-Basar gekommen war, zeigte sich von dem großen Engagement der Schülerinnen und Schüler sehr bewegt.

Alle Klassen und auch die Lehrkräfte des BSZ Freising konnten an zwei Tagen in den Vormittagspausen zum Beispiel selbstgestaltete Friedenskerzen, künstlerisch bemalte oder mit Filz verzierte Ostereier, Karten mit Friedenstauben und sonstiges Oster-Accessoire erwerben. Und das für einen guten Zweck. Unterstützung beim Gestalten leisteten auch die beiden Lehrerinnen Nadine Chyla und Manuela Stütz.

Elfriede Schober-Schröger, die das Projekt federführend realisierte und die Schüler künstlerisch anleitete, bedankte sich ganz herzlich für das große Engagement der Studierenden der Fachakademie für Sozialpädagogik und der Schülerinnen und Schüler einer Berufsintegrationsklasse der Berufsschule: „Ihr habt in den letzten Wochen Großartiges geleistet. Jetzt hoffen wir, dass am Ende der beiden Tage auch alles für diesen guten Zweck verkauft wird.“

Und so war es auch: 1160 Euro konnte Wolfgang Wagner für Navis in Empfang nehmen.

