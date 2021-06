Schwerer Unfall in Freising: Polo rammt VW-Bus, der kippt samt Mutter und ihren Babys um - vier Verletzte

Umgekippt ist ein VW-Bus, in dem sich zwei Mütter mit ihren kleinen Kindern befanden, nachdem das Fahrzeug von einem vorfahrtsberechtigten Polo gerammt worden war.

Ampelanlage war außer Betrieb

Zu einem schweren Unfall ist es am Samstag in Freising gekommen. In einem der beiden Fahrzeuge befanden sich auch zwei Babys. Es gab vier Verletzte.

Freising – Großeinsatz für Rettungsdienst und Feuerwehr am Samstagnachmittag in Freising: Zwei Frauen und zwei Babys wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Alois-Steinecker-/Prinz-Ludwig-Straße verletzt.

Wie Florian Wöhrl, Sprecher der Feuerwehr Freising berichtet, rammte gegen 14.30 Uhr eine Polo-Fahrerin (34) im Kreuzungsbereich seitlich einen VW-Bus. Der Kleinbus, in dem sich neben der 27-jährigen Fahrerin auch ihre beiden drei Monate alten Babys und eine Freundin (30) befanden, kam dadurch ins Schleudern und stürzte auf die Seite. Alle vier wurden verletzt.

Die Polo-Fahrerin hätte Vorfahrt gehabt

Zum Unfallzeitpunkt war die Ampelanlage an der Kreuzung nicht in Betrieb. Laut Polizei hätte die Polo-Fahrerin, die selbst unverletzt blieb, aber Vorfahrt gehabt.

Die Mitarbeiter in der Integrierten Leitstelle gingen davon aus, dass sich die Frauen mit den Babys nicht allein aus dem VW-Bus würden befreien können und schickten daher neben zahlreichen Rettungsdiensteinheiten auch beide Freisinger Feuerwachen und die Feuerwehr Pulling mit 26 Personen und sieben Fahrzeugen. Als sie ankamen, hatten es die beiden Frauen aber allein geschafft, sich und die kleinen Zwillinge aus dem Bus zu manövrieren.

Auch ein Kindernotarzt aus München eilte zur Einsatzstelle

Die Feuerwehrleute versorgten die Verletzten, bis ausreichend Rettungsdienstkräfte eingetroffen waren, und sicherten auch die Unfallstelle ab. Neben fünf Rettungswagen und zwei Notärzten waren auch ein Kindernotarzt aus München und ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle geeilt. „Glücklicherweise waren die vier Insassen nur leicht verletzt und wurden anschließend ins Klinikum Freising gebracht“, berichtet die Polizei Freising. Sachschaden: rund 18.000 Euro.

