Schweres Unwetter über Freising: Blitz schlägt in Wohnhaus ein, Dachstuhl gerät in Brand

Von: Manuel Eser

Teilen

Nach dem Blitzeinschlag in ein Haus in Lerchenfeld fing der Dachstuhl Feuer. Die herbeigeeilten Feuerwehreinsatzkräfte löschten den Brand, ehe er aufs Haus übergreifen konnte. © Wöhrl

Beim Unwetter in der Nacht zum Dienstag hat ein Blitz in ein Wohnhaus in Freising eingeschlagen. Der Dachstuhl brannte - nicht der einzige Feuerwehreinsatz.

Freising – Wenig Schlaf hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Freising in der Nacht zum Dienstag. Die Gewitterfront, die sich kurz vor Mitternacht mit gewaltigen Niederschlägen und Sturmböen über Freising entlud, sorgte für etliche Einsätze. Der größte: In Lerchenfeld schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und setzte den Dachstuhl in Brand. Zudem wurde im Freisinger Norden ein Kleintransporter von einem umgestürzten Baum zerstört.

Das intensive Gewitter, das gegen 23.30 Uhr in Freising einsetzte, sorgte dafür, dass es für die Einsatzkräfte „Schlag auf Schlag“ ging, wie Feuerwehrsprecher Florian Wöhrl berichtet. „Im Minutentakt sind wir zunächst zu umgestürzten Bäumen ausgerückt.“ Sowohl auf der Kreisstraße FS 8 zwischen Freising und Untergartelshausen als auch auf der FS 44 im Freisinger Moos blockierten die dahingerafften Kolosse die Fahrbahnen.

Dachstuhl fängt Feuer

Kurz nach Mitternacht krachte es dann besonders gewaltig. Ein Blitz schlug in ein Wohnhaus an der Ismaninger Straße ein. Durch die Hitze des Einschlags geriet der Dachstuhl in Brand. „Die Bewohner waren zuhause, als es passiert ist, konnten sich aber noch rechtzeitig ins Freie retten“, berichtet Hans-Jürgen Hintermeier von der Polizei Freising.

Glück im Unglück für die Blitz-Opfer: Da die Besatzung mehrerer Feuerwehrfahrzeuge zu dem Zeitpunkt für den Fall des Falles schon bereit standen, waren die Einsatzkräfte schnell vor Ort und konnten den Brand noch in der Entstehung bekämpfen, schildert Wöhrl die Situation. „Zusätzlich waren noch zwei Atemschutztrupps im Einsatz. Das Dach wurde von der Drehleiter aus teilweise geöffnet und auf Glutnester geprüft.“ Rund eine Stunde dauerte der Einsatz des Löschzugs der Feuerwache 2 und einer Staffel der Hauptfeuerwache.

Blitzableiter ist keine Garantie vor Einschlag

Den Sachschaden taxiert die Polizei auf rund 10 000 Euro. Das sei, so Hintermeier, vergleichsweise wenig, und habe auch damit zu tun, dass der Brand nicht auf das Wohnhaus übergegriffen habe – wohl dank des schnellen Feuerwehreinsatzes.

Ob das Haus mit einem Blitzableiter versehen war oder nicht, konnten weder Polizei noch Feuerwehr dem FT mitteilen. „Eine Blitzschutzanlage ist keine Garantie, dass nichts passiert“, betonte Wöhrl, sagte aber auch, dass es vermehrt Gebäude gebe, auf die kein Schutz mehr installiert werde. „Grundsätzlich kommen Blitzeinschläge in Wohnhäuser eher selten vor, und noch seltener, dass dadurch ein Feuer ausgelöst wird.“ Oft seien nur Strominstallationen beschädigt.

Bäume begraben Autos unter sich

Der längste und aufwendigste Einsatz der Freisinger Wehr ereignete sich in der Kreuzeckstraße im Norden der Stadt. Hier waren laut Feuerwehr-Protokoll mehrere mächtige, rund 20 Meter hohe Bäume auf geparkte Autos gestürzt und hatten die Zufahrt zu zwei Wohnblöcken dicht gemacht.

Unter Ästen und Blättern begraben: In der Kreuzeckstraße in Freising waren Bäume auf geparkte Autos gestürzt. Ein Kleintransporter wurde zerstört (Bild). Zwei weitere Pkw wurden beschädigt. © Wöhrl

In einer dreistündigen Aktion wurden die Bäume so weit zerlegt und abgetragen, dass eine Zufahrt insbesondere für Rettungsfahrzeuge wieder möglich war. Dazu kamen drei Motorsägen und die Drehleiter zum Einsatz. Ein Kleintransporter wurde völlig zerstört, zwei weitere Fahrzeuge beschädigt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die letzten Retter rückten gegen 4 Uhr ein. Beide Freisinger Feuerwachen waren mit acht Fahrzeugen und rund 45 Personen im Einsatz. Unterstützt wurden sie von den Feuerwehren aus Attaching, Hallbergmoos und Pulling. Die anderen Polizeidienststellen meldeten keine unwetterbedingten Einsätze.