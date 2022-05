Skepsis überwiegt: Freisinger Ausschuss bremst E-Scooter aus

Von: Andreas Beschorner

E-Scooter über E-Scooter wie hier in Berlin wird es in Freising wohl nicht geben. © dpa

Mehrere Anbieter hätten in der Stadt Freising gerne Mietsysteme für E-Scooter etabliert. Doch der Planungsausschuss macht da nicht mit - aus mehreren Gründen.

Freising – E-Scooter werden in nächster Zukunft das Freisinger Stadtbild nicht übermäßig prägen: Der Planungsausschuss hat das Angebot mehrerer Anbieter von E-Scooter-Mietsystemen, in Freising tätig zu werden, abgelehnt.

Diverse Anbieter von E-Scooter-Mietsystemen seien in den vergangenen Monaten an die Stadtverwaltung herangetreten mit der Intention, auch in Freising ihr System zu etablieren, berichtete Mobilitätsbeauftragter Dominik Fuchs im Ausschuss. Fuchs erläuterte, was die Vor- und Nachteile von E-Scootern seien, welchen Stellenwert sie im Bereich der Mobilität einnehmen, wie sie ökologisch zu bewerten seien und welche Möglichkeiten es gebe, mittels einer freiwilligen Selbstverpflichtungserklärung die Sache zu regeln. Doch bei den Stadträten überwog die Skepsis.

Grünen-Rat sieht Pleitewellen kommen

Emilia Kirner (ÖDP) sah die Sache „etwas kritisch“, befürchtete sie doch eine Belastung des Stadtbildes. Als ersten Schritt weg vom Auto würde sie sich eher den Aufbau eines Fahrradverleihsystems wünschen.

„Relativ kritisch“ sah das auch die Fraktion der Grünen, wie Werner Habermeyer sagte. Unter den Anbietern werde es zu „Pleitewellen“ kommen, dann lägen die E-Scooter überall herum und keiner sei zuständig. Die Ökobilanz der E-Scooter sei zudem „durchwachsen“, mit so einem Mietangebot mache man dem eigenen ÖPNV Konkurrenz – nicht zu vergessen die „prekäre“ Arbeitssituation der bei solchen Firmen arbeitenden Angestellten. Und so lange es in der Innenstadt noch so viele Baustellen gebe, mache ein E-Scooter eh keinen Sinn.

Der OB hätte sich ein E-Scooter-System gut vorstellen können

Auch Karl-Heinz Freitag (FW) war skeptisch: Das sei „ein nettes Gimmick“, aber eines mit vielen unangenehmen Begleiterscheinungen. Besser wäre, sich auf den Ausbau und die Attraktivität des Stadtbusses zu konzentrieren. Nicht gerade begeistert zeigte sich zudem Rudolf Schwaiger (CSU). Wenn allerdings E-Scooter mit Fahrrad rechtlich gleichgestellt seien, dann könnte es möglicherweise schwer sein, die Ablehnung solcher Verleih-Firmen juristisch durchzuhalten.

OB Tobias Eschenbacher hätte es sich vorstellen können, die Sache mal auszuprobieren. Wenn es das Angebot in Freising aber nicht gebe, „fehlt mir auch nichts“. Am Ende lehnte der Planungsausschuss mit 5:8 Stimmen einen E-Scooter-Verleih in Freising ab.