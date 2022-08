Sechs Monate Krieg – sechs Monate Solidarität im Landkreis Freising: Die Ereignisse im Zeitraffer

Von: Magdalena Höcherl, Andrea Hermann

Starkes Zeichen: Rund 1000 Bürger kommen am 27. Februar zur Mahnwache auf den Marienplatz. Lehmann © LEHMANN

Vor einem halben Jahr startete die russische Armee ihren Angriffskrieg auf die Ukraine. Schnell liefen im Kreis Freising Hilfsmaßnahmen an. Die Ereignisse im Zeitraffer.

Landkreis – Vor einem halben Jahr startete die russische Armee ihren Angriffskrieg auf das Nachbarland Ukraine. Der Beginn des Kriegs stellte eine Zäsur dar. In Europa und der Welt will man nicht tatenlos zusehen. Und so laufen kurz darauf im Landkreis Freising zahlreiche Hilfsmaßnahmen für die Ukraine an. Die Ereignisse im Zeitraffer:

24. Februar 2022: Der seit 2014 schwelende Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert: Russland greift die Ukraine an. 25. Februar: Das Landratsamt Freising ruft eine Koordinierungsgruppe ins Leben und bereitet sich auf die Unterbringung von Geflüchteten vor. Am selben Tag initiiert die Friedensbewegung „Pax Christi“ auf dem Freisinger Marienplatz spontan eine Mahnwache, um ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen. Die Kirchen laden in den folgenden Tagen immer wieder zu Friedensgebeten ein.

26. Februar: Eine Welle der Hilfsbereitschaft entsteht im Landkreis: Den Anfang machen die Feuerwehren, die für die Ukraine-Spendenaktion des Flughafenvereins Verbandsmaterial sammeln.

27. Februar: Die Freisinger setzen ein Zeichen der Solidarität: 1000 Menschen strömen zu einer weiteren Mahnwache auf den Marienplatz. Redner sind Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, Staatsminister Florian Herrmann und Landtagsabgeordneter Johannes Becher.

3. März: Einen Sattelzug mit rund 30 Tonnen Hilfsgütern schickt der Flughafenverein erstmals ins Kriegsgebiet. Weitere Fahrten sollen folgen. Unzählige Spenden kommen aus dem Landkreis.

4. März: Unter dem Motto „Waffeln statt Waffen“ startet die achtjährige Marie Gmeinwieser aus Moosburg eine beeindruckende Aktion: 420 Waffeln werden gegen Spenden ausgegeben – und ein stolzer Betrag von 2100 Euro für die Ukraine-Hilfe erzielt. Das animiert andere Kinder im Landkreis: Mit weiteren Waffel- oder Kuchenaktionen will man ukrainischen Altersgenossen helfen.

Waffeln statt Waffen: Bei der Benefizaktion von Marie und Ben aus Moosburg greift auch die Polizei gerne zu. Forster © Forster

6. März: Grillen im Akkord: Um die Menschen in der Ukraine zu unterstützen, laden die Marzlinger Vereine zum Benefiz-Grillen ein. 1100 Grillwürstl-Semmeln, 450 Leberkässemmeln, 60 Kuchen, 100 Liter Glühwein und Rosé sowie zwei Paletten Getränke werden gegen eine Spende ausgegeben. Über 2000 Menschen kommen und spenden. Das Ergebnis: 26 000 Euro und 26 Kubikmeter Sachspenden. Das Geld wird auf das Konto von „Ein Herz für Kinder“ überwiesen. Am gleichen Tag trifft die erste größere Gruppe Geflüchteter im Landkreis ein. Die 43 Menschen werden in einer Asylbewerberunterkunft in Eching untergebracht.

9. März: Die Turnhalle der Moosburger Realschule ist zur Notunterkunft umgebaut worden: Ehrenamtliche aus den Reihen von Feuerwehr, THW, Johannitern und BRK stellen insgesamt 140 Feldbetten und diverse Trennwände auf.

10. März: Das BRK Freising unterstützt die Ukraine-Hilfe: Im Auftrag des Internationalen Roten Kreuzes wird ein Hilfskonvoi mit fünf großen Lkw-Glieder- und Sattelzügen in Richtung Ungarn geschickt. Mit dabei ist auch ein MAN-Truck samt Anhänger und Fahrern aus dem BRK-Verband Freising. Die eingesetzten Mannschaften werden zwei Wochen lang Hilfsgütertransporte von einem großen Logistikzentrum in Ungarn zu einem weiteren Zentraldepot im Pendelverkehr fahren.

15. März: Knapp drei Wochen nach Kriegsbeginn verzeichnet der Landkreis Freising mehr als 220 Geflüchtete. Mit vereinten Kräften der Freisinger Hilfsorganisationen wird in Eching eine weitere Unterkunft aufgebaut. In einer Turnhalle werden 150 Feldbetten aufgebaut. Zugleich gründen Harley-Fahrer den Verein „Die Freisinger Cruiserbären“, um geflüchtete Familien zu unterstützen. Drei Mütter mit ihren Kindern werden in einem Freisinger Boardinghaus untergebracht, Miete und Grundnahrungsmittel zahlt der frisch gegründete Verein. 20 000 Euro haben die Mitglieder vorab gesammelt.

„Stop the war“: „Stoppt den Krieg“ fordert die Schulfamilie des Camerloher-Gymnasiums in Freising. Schule © Schule

19. März: Der Moosburger Reinhard Hofmann hat zusammen mit der Hilfsorganisation Navis einen Hilfsgüter-Transport organisiert: Vier Sprinter mit Medikamenten, Lebensmitteln, Isomatten, Schlafsäcken und Co. machen sich auf den Weg nach Lemberg im Westen der Ukraine. Die zehn Fahrer gehen ein großes Risiko ein, weil sie direkt ins Krisengebiet fahren.

22. März: Die Freisinger Tafel steht vor einem Kraftakt: Sie möchte den zahlreichen Geflüchteten helfen, allerdings werden die Lebensmittellieferungen von Supermärkten immer knapper.

23. März: Das Landratsamt registriert rund 1000 Geflüchtete in der Region – die meisten von ihnen sind in Privathaushalten untergebracht. Zahlreiche Landkreisbürger haben Unterkünfte zur Verfügung gestellt, um so schnell wie möglich zu helfen.

21. bis 25. März: An einigen Schulen finden Spendenläufe statt – etwa an den Realschulen in Au und Moosburg. Im Vorfeld haben sich die Schüler Sponsoren gesucht, die pro Runde Geld für die Ukraine-Hilfe spenden. An der Karl-Meichelbeck-Realschule in Freising wird ein Rekordergebnis erzielt: Die Schüler erlaufen 23 333,61 Euro. Zudem setzen die Schulen immer wieder mit verschiedenen Aktionen Zeichen für den Frieden.

27. März: Ein Benefiz-Grillen in Hallbergmoos bringt nicht nur stolze 25 500 Euro ein, sondern beschert den Bürgern auch den Besuch von Musiker Roland Hefter. 27. März: In der Turnhalle der Echinger Realschule werden die ersten 40 Kriegsflüchtlinge aufgenommen.

29. März: Bayern verzeichnet rund 90 000 Geflüchtete, die man im Freistaat aufgenommen hat. Über 1000 sind im Landkreis angekommen. 29. März: In Freising wird die Turnhalle der Realschule Gute Änger als weitere Unterkunft vorbereitet.

Packen an: Weil unermüdliche Helfer am Werk sind, kann der Flughafenverein frühzeitig Sachspenden losschicken. © Moritz

3. April: In einem solidarischen Kraftakt wird in Moosburg die Pop-up-Drogerie „SeifenOpa“ in Moosburg eingerichtet. Sie soll Flüchtlingen und Bedürftigen eine Grundversorgung bieten.

6. April: In zahlreichen Kommunen des Landkreises gründen sich Helferkreise, um die Unterstützung vor Ort zu koordinieren. In Freising kommen zu einem ersten Info-Treffen rund 80 Bürger zusammen.

12. Mai: 1722 Personen, die seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflüchtet sind, werden im Ausländerzentralregister für den Landkreis Freising registriert.

1. Juni: Für ukrainische Geflüchtete tritt der sogenannte Rechtskreiswechsel in Kraft: Sie bekommen nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Geld, sondern fallen unter Hartz IV. Für die 670 Bedarfsgemeinschaften, sprich Familien, die Leistungen bekommen, ist somit jetzt das Jobcenter Freising zuständig – das ohnehin schon weit über der Kapazitätsgrenze arbeitet.

31. Juli: 21 Willkommensklassen in Grund-, Mittel- und Realschulen verzeichnet das Landratsamt zum Ende des Schuljahres. Aber das Konzept läuft aus: Ab September werden die ukrainischen Grundschüler in normalen Klassen integriert, an den weiterführenden Schulen soll es Brückenklassen geben. Doch dafür fehlen Lehrer.

1. August: Die Erdgaskrise lässt auch in Freising die Kosten steigen: Die Freisinger Stadtwerke erhöhen die Preise um etwa 25 Prozent.

24. August: Vor sechs Monaten begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Ende ist bislang nicht abzusehen.

