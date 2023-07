Seite an Seite dagegen: „Aufgemuckt“ plant vor Landtagswahl Veranstaltungen gegen dritte Startbahn

Aktionsbündnis kämpft weiter

Weil die dritte Startbahn am Flughafen München noch immer nicht komplett begraben ist, kämpft das Aktionsbündnis „Aufgemuckt“ weiter dagegen - vor der Landtagswahl noch intensiver.

Freising – Eigentlich müsste sich die Diskussion um eine 3. Start- und Landebahn am Münchner Flughafen schon längst erledigt haben. Die Grafik, die Christian Magerl bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Aktionsbündnisses Aufgemuckt vorlegte, zeigte, dass sich das von der Betreibergesellschaft FMG prognostizierte Wachstum bei den Flugbewegungen in diesem Zeitraum nicht eingestellt habe.

Der Plan der CSU

Trotzdem verfolge die CSU den Plan, die Bahn zu bauen, weiter, meinte der Sprecher des Aktionsbündnisses. Das sei bei der Neuausrichtung des Landesentwicklungsplans (LEP) im vergangenen Jahr offensichtlich geworden.

+ Eine Briefaktion, in der fünf Landtagsabgeordnete aus den Kreisen Erding und Freising bezüglich ihrer Haltung zur 3. Start- und Landebahn Stellung beziehen sollen, führt die BI Attaching in den nächsten Monaten durch. Auftakt war in der Jahreshauptversammlung von Aufgemuckt, als MdL Johannes Becher (r., Grüne) ein Fragebogen überreicht wurde. Bei der Übergabe: (weiter v. l.) Michael Buchberger, Anna Brückl, Franz Spitzenberger, Brigitte Dötterböck und Christian Oberhofer. © Lehmann

„Der bestehende Verkehrsflughafen München ist mit seiner Kapazität nicht in der Lage, die zukünftige Luftverkehrsnachfrage zu bewältigen“, heißt es darin. Und weiter: „Um das zu erwartende Verkehrsaufkommen auch künftig abwickeln zu können, ist eine Erweiterung der Bahnkapazität um eine dritte Start- und Landebahn mit den entsprechenden Funktionsflächen erforderlich.“ Man wolle „handlungsfähig“ sein, wenn das Flugverkehrsaufkommen langfristig zum Erhalt der europäischen Drehkreuzfunktion des Flughafens einen Ausbau nötig mache, so das Argument der CSU. Dass der Umsteigemarkt ein Wachstumsmarkt sei, das habe sich aber bisher nicht erfüllt, so Magerl.

„Augenwischerei“ werde auch bei der Diskussion um sogenannte Sustainable Aviation Fuels (SAF), nachhaltige Flugkraftstoffe, betrieben. Die Menge, die in den nächsten Jahrzehnten produziert werden könne, sei verschwindend gering. Als „Heilsbringer“ werde das gehandelt, betonte MdL Johannes Becher bei der Versammlung. Der Prozentsatz von regulärem Kerosin betrage derzeit 99,82 Prozent. Der Rest, der das „grüne Fliegen“ möglich machen soll, wie das Flughafenchef Jost Lammers betone? Das seien „homöopathische Dosen“, so Becher.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Kritik ernteten bei der Versammlung auch die Bemühungen der Flughafenbetreiber, einen sogenannten „LabCampus“ in der Region zu etablieren. Große Bürokomplexe sollen errichtet werden. „Ein Gewinn für die Wirtschaft, für uns Gemeinden eher ein Schaden“, so drückte es der Neufahrner Bürgermeister Franz Heilmeier aus. Bei Ausweisung von Gewerbe stehe die Kommune nämlich in der Pflicht, auch für die sich daraus ergebenden Folgen gerade zu stehen. „Wir müssen für Wohnraum, Kinderbetreuung und Schulen sorgen.“ Die FMG brauche sich darum nicht zu kümmern.

„Ein großes Thema“

In den kommenden Monaten wollen die Mitglieder des Aktionsbündnisses Aufgemuckt Seite an Seite stehen. Zur Landtagswahl im Herbst planen sowohl die Bürgerinitiative Attaching, die Schutzgemeinschaft Erding-Nord, Freising und Umgebung sowie der Bürgerverein Freising Veranstaltungen zum Thema 3. Startbahn. „Ein großes Thema für die Landtagswahl“, ist sich Magerl sicher.

Bei den turnusmäßigen Neuwahlen wurden Magerl, Michael Buchberger und Martin Falkenberg als Sprecher der Aktionsgemeinschaft bestätigt. Reinhard Kendlbacher vom Bürgerverein Freising wird künftig als vierter Sprecher fungieren.

Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.