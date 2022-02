Krude Theorien im Sog der Pandemie: Sekten-Beauftragter hat in der Querdenker-Szene verdeckt recherchiert

Von: Andreas Beschorner

In die bizarre Welt der Querdenker und Verschwörungstheoretiker nahm Sektenbeauftragter Matthias Pöhlmann (r.) die Zuhörer mit – hier mit Dekan Christian Weigl. © Lehmann

Er hat sich zwei Jahre lang - teilweise verdeckt - mit Querdenkern befasst. In Freising hat der Sekten-Experte Matthias Pöhlmann seine Erkenntnisse vorgestellt.

Freising – Querdenker, Truther, QAnon, Esoteriker, Rechtsextreme, Reichsbürger – Verschwörungstheoretiker seien eine „bunte Misstrauensgemeinschaft“. Das sagt Matthias Pöhlmann, Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Am Dienstag war Pöhlmann nach Freising gekommen, um die Resultate seiner – teilweise verdeckten– Recherchen aus den vergangenen zwei Jahren darzulegen. Titel des Vortrags vor rund 20 Zuhörern im evangelischen Gemeindehaus: „Im Sog der Plandemie“.

„Dunkle Mächte“

Auf eine „Entdeckungsreise“ wollte er die Zuhörer mitnehmen – eine Reise in eine Welt, die in der Corona-Pandemie eine „Geheimagenda“ und „heimliche Drahtzieher“ am Werk sieht. die von einem „bösen Plan“ ausgeht, die alle möglichen Strömungen vereint, die „krude und schrille“ Theorien wie die von Reptiloiden genauso verbreitet wie die Behauptung, dunkle Mächte würden Kinder rauben und ihnen Adrenochrom entnehmen, um damit den Alterungsprozess bei Hollywoodstars zu verlangsamen.

Während der vergangenen knapp zwei Jahre, seitdem im April 2020 die Corona-Proteste begonnen hatten, habe sich relativ schnell das Narrativ entwickelt, man sei „im Widerstand“ und kämpfe gegen eine angeblich geplante neue Weltordnung („Der große Reset“) und gegen eine „Corona-Diktatur“, so Pöhlmann. Wichtig: Die Demonstrationen hätten immer neue Eskalationsstufen erreicht – bis hin zu Verabredungen auf Telegram, Politiker zu ermorden -, antisemitischer Rechtsextremismus habe sich eingeschlichen, dazu eine „unerträgliche Bagatellisierung der NS-Verbrechen“, so Pöhlmann beispielsweise über die These mancher Querdenker, man sei in derselben Rolle wie NS-Widerstandskämpfer der „Weißen Rose“.

Die Kennzeichen

Ein wichtiges Kennzeichen der Querdenker und auch der „Corona-Spaziergänge“: Da würden Begriffe wie die friedlichen Montagsspaziergänge, wie sie das Ende der DDR eingeleitet hatten, „usurpiert“, man verharmlose sich selbst. Das Unterstützerfeld bestehe aus nachgewiesen rechtsextremen Akteuren. Und: Besonders problematisch sei, dass „keinerlei Abgrenzung gegen rechts“ stattfinde, da marschiere beispielsweise auch der III. Weg mit – was allerdings nicht bedeute, dass alle Teilnehmer an den Spaziergängen auch der rechten Szene angehören, betonte Pöhlmann. Trotzdem: Umsturzfantasien, eine Ablehnung der Moderne, dazu die Esoterik als „Überwissen“, die sich gegen Wissenschaft, Medizin und Medien richte – das mache die „Conspirituality“ aus, jenes Zusammengehen aus Esoterik und Verschwörungstheorien.

Beispiel AfD-Plakat

Am Beispiel eines Plakats für eine AfD-Veranstaltung mit sogenannten „Freien Medien“ im Berliner Paul-Löbe-Haus zeigte Pöhlmann auf, wie tief diese Strömungen schon in Teile der Politik vorgedrungen seien: Das Compact Magazin, Die Unbestechlichen, Kla.TV – allesamt im rechten, teils antisemitischen Bereich anzusiedeln, standen da auf dem Plakat zu lesen. Wie aber umgehen mit Verschwörungsgläubigen? Geduld zeigen, auf Augenhöhe begegnen, aber auch „Missionierungsversuche eindämmen“, so einige der Tipps, die Pöhlmann mitgebracht hatte.

Außerdem: Fragen stellen, mit eigenen Kommentaren aber sparsam sein, vor allem aber auch deutliche Grenzen setzen, eine „rote Linie“ markieren und dagegenhalten, wenn es beispielsweise in Antisemitismus oder Aufruf zur Gewalt münde. Und dann noch ein Tipp für die Gläubigen: „Gottvertrauen statt Misstrauen“. Will heißen: Die Chance für den christlichen Glauben sehen, die mit der Corona-Pandemie ausgelösten Unsicherheiten zu reflektieren und auszuhalten.