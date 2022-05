„Die ältere Generation braucht eine Stimme“: Freisinger Abgeordneter plant besondere Veranstaltung

Von: Andreas Beschorner

Der Weg zu einem Seniorenmitwirkungsgesetz ist in Bayern offenbar besonders weit. © Silas Stein/dpa/Archiv

Die „ältere Bevölkerung braucht eine Stimme“: Freisings Bundestagsabgeordneter Erich Irlstorfer will deswegen in Sachen Seniorenmitwirkungsgesetz Dampf machen.

Freising – Bayern, so sagen zumindest CSU und Staatsregierung gerne, sei der Primus unter den Bundesländern. Zumindest in einem Bereich ist das aber nicht der Fall, wie bei einer digitalen Informationsveranstaltung klar wurde, zu der der CSU-Bundestagsabgeordnete Erich Irlstorfer am Mittwochabend eingeladen hatte: Das Seniorenmitwirkungsgesetz ist im Freistaat noch immer nicht verabschiedet – anders als beispielsweise in Berlin.

Regina Dörner, frühere Staatsministerin und jetzt Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen (BAGSO), hatte den Überblick, wie weit die Teilhabe und Mitwirkung von Senioren – eine Landesaufgabe – in den einzelnen Bundesländern sei.

MdB Erich Irlstorfer (CSU) will sich mit seinen Kollegen Andreas Mehltretter (SPD) und Leon Eckert (Grüne) besprechen. © FT-Archiv

In Berlin beispielsweise gebe es dieses Gesetz bereits seit 2006. In Bayern hingegen, so berichtete auch Irlstorfer, habe es im Jahr 2020 vier Fachdialoge dazu gegeben, außerdem eine Online-Befragung, an der sich rund 5000 Seniorinnen und Senioren beteiligt hätten. Im Januar 2021 seien die Ergebnisse vorgestellt worden – seitdem tue sich kaum etwas. Dabei, da war sich auch Irlstorfer sicher, „braucht die ältere Bevölkerung eine Stimme“, beispielsweise in Form eines Landesseniorenbeirats.

Abgeordneter Irlstorfer will das Projekt nun anschieben

Während weder Irlstorfer noch die Bezirksvorsitzende der Seniorenunion, Ilse Weiß, den offenbar vorliegenden Gesetzentwurf für Bayern kannten, sorgte Elmar Ziegler, zweiter Vorsitzende des Seniorenbeirats des Landkreises Freising, für Erstaunen: Ihm liege der Gesetzesentwurf, den er vor einigen Monaten erhalten habe, vor. Weil es also, da war man sich einig, nicht so recht vorangeht mit dem Seniorenmitwirkungsgesetz in Bayern, hatte Irlstorfer mehrere Vorschläge und Ideen mitgebracht, wie man die Sache anschieben könne.

Zum einen werde man beim zuständigen Ministerium in Bayern anfragen, ob man den derzeit vorliegenden Gesetzentwurf bekommen könne; zum anderen wolle er in der zweiten Jahreshälfte mit seinen beiden Bundestagskollegen aus dem Wahlkreis, Andreas Mehltretter (SPD) und Leon Eckert (Grüne), das Thema diskutieren, um zu erfahren, was die Ampelregierung in dieser Sache vorhabe; zum Dritten wolle er im Juli in Scheyern zusammen mit den Vorsitzenden der Seniorenunion aus seinem Wahlkreis, mit Thomas Huber, dem sozialpolitischen Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, und Bayerns Sozialministerin Ulrike Scharf in einem Dialogforum das Thema angehen.

Und für den September plant Irlstorfer einen „Tag der älteren Generation“. Denn eben jene ältere Generation brauche eine Stimme. Und die bekomme sie nur, „wenn die Seniorenverbände Druck machen“, so Dörners Überzeugung.