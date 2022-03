Freising setzt ein Zeichen gegen Rassismus mit einer besonderen Kunst-Aktion

Von: Andreas Beschorner

Präsentierten die Figuren: Bernadette Hölzl, Magdalena Falkenhahn und Claudia Pfrang (v. l.). © Lehmann

Haltung zeigen: Das sollen künstlerisch gestaltete Holzfiguren in Freising symbolisieren. Eine ganz besondere Kunstaktion. Und ein Zeichen gegen Rassismus.

Freising – „Haltung zeigen!“ ist das Motto der Internationalen Wochen gegen Rassismus. Und zwar „klare Haltung und klare Kante zeigen“, wie Claudia Pfrang und Bernadette Hölzl am Montag bei einem Pressegespräch betonten. Drei künstlerisch gestaltete Figuren sollen diese Botschaft seit Montagnachmittag in die Öffentlichkeit tragen: die Figuren, die in einem von der Domberg-Akademie und dem Caritas-Zentrum Freising gemeinsam veranstalteten Workshop erarbeitet wurden und in den kommenden Tagen die Betrachter und Passanten zum Nachdenken anregen wollen.

Dem Rassismus den Kampf ansagen

Hölzl, die Leiterin des Caritas-Sprachmittlerpools, betonte, bei beiden Institutionen sei interkulturelle Arbeit ein wichtiges Thema, eine Zusammenarbeit gebe es schon länger. Gründe dafür, nun auch gemeinsam zur Woche gegen Rassismus ein Zeichen zu setzen, gebe es viele, so Pfrang, die Direktorin der Domberg-Akademie, die von Erfahrungen und Erlebnissen berichtete, die teilweise „ungeheuerlich“ seien und bis hin zu „Rassismus-Bingo“ reichten. Und deshalb sei es gerade auch in diesen Zeiten wichtig, dem Rassismus den Kampf anzusagen – und zwar auf allen Ebenen: auf institutioneller und struktureller Ebene ebenso wie auch auf persönlicher Ebene.

Die Botschaft lautet: „Die Welt ist bunt!“

So sollen die drei künstlerisch gestalteten Holzfiguren „wie ein Spiegel sein“, so Pfrang, schließlich trage wohl jeder Prägungen in diese Richtung oder auch „blinde Flecke“ in sich. Pfrangs Stellvertreterin Magdalena Falkenhahn und Hölzl stellten die drei Figuren vor, berichteten von ihrer Entstehungsgeschichte und ihrer Botschaft: Nachdem sich die zehn Menschen, die sich zu dem Workshop angemeldet hatten – eine ganz bunte Truppe unterschiedlicher Herkunft und Alters – kennengelernt hatte, hätten sich drei Gruppen gebildet und zunächst „Statements“ erarbeitet: „Die Welt ist bunt!“ ist eine der Botschaften, die eine Figur trägt. Die Holzfigur wurde dann auch denkbar bunt bemalt, hat aber ein großes Herz und große, offene, wachsame Augen.

Und da ist die Figur, die ein Schild mit dem Spruch „Mut zum Zusammenfließen!“ zeigt. Auch der Prozess der Gestaltung der Figur war ein Zusammenfließen der Farben, das von der Gruppe mit Rücksichtnahme und Respekt bewerkstelligt wurde.

Und dort sind die Figuren zu bestaunen

Die dritte Figur: „Government! Stop inequality! Make transparent decisions!“ Hier versinnbildlicht die Farbgebung klare Kante, der Kopf aber ist bunt, voller verschiedener Gedanken und Gefühle. Aufgestellt sind die drei Botschafter des Kampfs gegen Rassismus zum einen auf dem Marienplatz vor dem Bürgerbüro, zum anderen im Eingangsbereich zum Caritas-Zentrum an der Bahnhofstraße, zum dritten in der Heiliggeistgasse am Aufgang zur Domberg-Akademie. Bedenken, die Figuren könnten Opfer von Vandalismus oder rassistischen Übergriffen werden, hat man schon. Aber auch das wäre ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, wie notwendig solche Aktionen sind.

