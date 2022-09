Sie träumt vom Journalismus-Studium: Praktikantin Sofija aus der Ukraine schnuppert beim FT

Von: Magdalena Höcherl

Eine richtige Reporterin: Sofija Weremeienko aus dem ukrainischen Irpin lebt seit einigen Wochen in Freising. Beim FT schnuppert sie in ihren Traumberuf hinein. © Forster

Sofija Weremeienko (16) ist aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Ihr großer Traum: Sie möchte Journalistin werden. Daher schnuppert sie jetzt Zeitungsluft.

Freising – Der 24. Februar ist der Tag, der das Leben von Sofija Weremeienko auf den Kopf stellt. Im vergangenen halben Jahr hat die 16-jährige Ukrainerin einiges durchgemacht. Nun lebt sie in Freising und arbeitet eifrig für ihren Herzenswunsch.

Eigentlich wollte Sofija Weremeienko am 24. Februar ganz normal zur Schule gehen, so wie immer. „Doch an diesem Tag hat sich mein Leben komplett geändert.“ Das russische Militär marschiert in die Ukraine ein. Sofijas Eltern sind zu dieser Zeit im Urlaub in Sri Lanka. Sie wollen sofort zu ihrem Kind nach Hause, stranden allerdings in Prag. Flieger in die Ukraine gibt es nicht mehr. Weil es auch in ihrer Heimatstadt Irpin immer gefährlicher wird, muss Sofija flüchten. In Lwiw trifft sie ihre Eltern wieder – ihren Vater jedoch nur kurz: Der Chirurg geht zurück in sein Land. „Seine Arbeit wurde dringend gebraucht.“

Sie besucht das Camerloher-Gymnasium

Mit ihrer Mutter reist Sofija zurück nach Prag, beide kommen in einer Geflüchtetenunterkunft unter. Sie fühlen jedoch, dass sie dort nicht bleiben können. Mutter Kateryna erinnert ihre Tochter: „Sofija, du hast Deutsch gelernt. Gehen wir nach Deutschland!“ Denn die 16-Jährige träumt schon lange davon, nach der Schule an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Journalismus zu studieren. So kommen sie schließlich mit Zug und Bus in den Landkreis Freising und für einige Monate bei Familie Maeding in Attenkirchen unter. „Dafür sind wir sehr dankbar“, sagt Sofija.

Nach und nach gibt es wieder eine Art Alltag für Sofija. Sie kommt in die Einführungsklasse am Freisinger Camerloher-Gymnasium. Ihre Mutter, gelernte Krankenschwester mit Wirtschaftsabschluss, besucht fleißig Deutschkurse, damit sie so schnell wie möglich Arbeit findet.

Im Sommer bekommen Mutter und Tochter über den Vater eines von Sofijas Klassenkameraden die Möglichkeit, in eine eigene kleine Wohnung zu ziehen – nach Freising. Darüber freut sich vor allem Kateryna Weremeienko: „Freising erinnert mich sehr an Irpin. Es ist wunderschön mit dem Dom und den kleinen Straßen.“

Die fremde Sprache ist kein Problem

Seit Sofija hier ist, verfolgt sie nicht nur die Nachrichten in ihrem Heimatland, sondern will auch wissen, was an ihrem neuen Wohnort vor sich geht. Daher liest sie regelmäßig das Freisinger Tagblatt. Als sie von ihrem Klassenkameraden Maximilian erfährt, dass Jugendliche in Deutschland zur Berufsvorbereitung Praktika machen, sagt ihre Mutter: „Das könntest du doch auch tun.“

Daher absolviert Sofija jetzt, bevor am nächsten Dienstag die Schule wieder beginnt, ein Schnupperpraktikum beim Tagblatt. Ihre Zwischenbilanz nach den ersten Tagen: „Ich hatte ein bisschen Sorge wegen der Sprachbarriere. Aber es klappt gut und macht sehr viel Spaß.“ Sie betont: „Das bestärkt mich darin, nach der Schule Journalismus zu studieren.“

In einer eigenen Kolumne wird Sofija im FT über ihr neues Leben in Freising berichten. Sie hat viel zu erzählen.

