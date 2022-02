„Die Gesellschaft muss zuhören“: Leiterin des Weißen Rings Freising spricht über Umgang mit Missbrauchsopfern

Von: Magdalena Höcherl

Silvia Niedermeier hat die Außenstelle in Freising mitgegründet und leitet sie. © Weißer Ring

Dass Missbrauchsopfer eine Stimme bekommen, dafür kämpft Silvia Niedermeier, Leiterin des Weißen Rings in Freising - mittlerweile seit 26 Jahren.

Landkreis – Die Bilanz ist erschütternd: Laut dem Missbrauchsgutachten sind im Erzbistum München und Freising mindestens 497 Kinder und Jugendliche Opfer sexualisierter Gewalt geworden – die Dunkelziffer dürfte noch deutlich höher sein. Anwalt Martin Pusch machte deutlich, dass Geschädigte viele Jahre „so gut wie überhaupt nicht wahrgenommen“ worden seien, und wenn, „dann nicht aufgrund des ihnen zugefügten Leids, sondern weil man sie als Bedrohung für die Institution sah“.

Eine, die seit 26 Jahren für Betroffene kämpft, ist Silvia Niedermeier. Die 63-Jährige ist Gründungsmitglied und Leiterin der Freisinger Außenstelle des Weißen Rings, die es seit 3. Februar 1996 gibt.

Frau Niedermeier, bei der Vorstellung des Gutachtens wurde deutlich, dass in der Kirche jahrzehntelang Täterschutz vor Opferschutz stand. Nun haben Betroffene Gehör gefunden. Ist das ein Meilenstein, der eigentlich selbstverständlich sein sollte?

Es ist richtig und wichtig, dass sexueller Missbrauch an die Öffentlichkeit kommt, damit die Opfer in den Fokus rücken. In den meisten Missbrauchsfällen, die wir in unserer Arbeit erlebt haben und immer wieder erleben, haben die Opfer keine Stimme. Sie tragen oft jahrzehntelang schweres Leid mit sich herum und können, wollen oder dürfen mit niemandem darüber sprechen. Diese Belastung ist unvorstellbar.

Das bedeutet auch, dass die Täter oft gar nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Das ist nicht nur in Institutionen so, sondern auch im privaten Bereich. Denn dort findet Missbrauch häufig statt: in der Familie, im Freundes- oder Bekanntenkreis. Je länger geschwiegen wird, desto schwieriger wird es, Vorfälle zu beweisen. Oft sind die Täter gar nicht mehr greifbar, weil verstorben. Das ist für Betroffene natürlich doppelt so schwer, wenn sie endlich den Mut gefunden haben, dagegen vorzugehen, und dann vor solch enormen Hürden stehen.

Stichwort Beweise: Bei sexuellem Missbrauch steht meist Aussage gegen Aussage. Noch schwerer wird es für Betroffene, wenn der Täter aus dem eigenen privaten Umfeld kommt. Was muss passieren, damit ihnen zugehört – und vertraut – wird?

Genau um das Zuhören geht es, und zwar schon von klein an. Wenn Kindern gegenüber Eltern, Freunden oder Lehrern von Vorfällen und Erlebnissen berichten, ist es wichtig, genau hinzuhören und derlei Erlebnisse nicht als Nichtigkeiten abzutun.

Es passiert leider oft, dass dem Kind keine Glaubwürdigkeit geschenkt wird. Dabei ist es umso dramatischer für Betroffene, wenn ihnen jemand, der ihnen nahe steht, nicht glaubt. Oft werden Opfer im Jugend- oder Erwachsenenalter sogar von der Familie verstoßen, wenn sie Missbrauch innerhalb dieses familiären Kontextes thematisieren. Das ist unwahrscheinlich traumatisch.

Trotz zahlreicher bekannter Fälle ist sexueller Missbrauch noch immer ein Tabuthema. Wie kann unsere Gesellschaft damit brechen?

Ich kann es nur immer wieder betonten: Aufklärung und Prävention sind das A und O. Das macht der Weiße Ring sehr konsequent. Wir gehen in Kitas, Schulen und an Ämter, um das Personal zu sensibilisieren. Kinder und Jugendliche, die Opfer werden, verändern sich: Sie ziehen sich zurück, leiden unter Ess- oder Schlafstörungen, die Leistungen in der Schule verschlechtern sich. All das sind Anzeichen.

Lehrer und Erziehungsberechtigte müssen einfach aufmerksam sein und die Möglichkeit eines Missbrauchs auch bedenken. Oft hören wir Sätze wie „Das gibt es bei uns nicht“ oder „Das passiert doch nur bei anderen“, aber dem ist nicht so. Die Erfahrungen aus 26 Jahren zeigen: Sexueller Missbrauch findet leider Gottes überall statt, in Freising so wie in allen anderen Landkreisen. Wir wollen auch die Öffentlichkeit dazu animieren, hinzusehen.

Der Weiße Ring hilft nicht nur Betroffenen von sexualisierter Gewalt, sondern allen Menschen, die Opfer einer Straftat geworden sind. Wo setzen Sie mit Ihrer Arbeit an?

Wir arbeiten nicht nur sehr eng mit der Polizei zusammen, sondern auch mit Einrichtungen wie dem Frauenhaus oder Behörden wie dem Jugendamt. Diese Stellen vermitteln Betroffene immer wieder an uns. Gleichzeitig sind wir in den sozialen Medien unterwegs, um zu sehen, ob jemand Unterstützung benötigt. Früher hat man von vielen Fällen gar nichts erfahren, weil Betroffene oft aus Resignation keine Hilfe suchen. Heute geht die Kontaktaufnahme zum Glück sehr leicht, gerade online, daher kommen auch einige eigeninitiativ auf uns zu.

Mit welchen Anliegen melden sich die Menschen im Kreis Freising?

Wir decken das ganze Spektrum an Straftaten ab. Wir helfen sowohl bei Diebstahl oder Körperverletzung als auch bei sexuellem Missbrauch bis hin zu Totschlag und Mord. Kein Delikt ist zu klein, denn jede Straftat ist für Betroffene ein schwerer Einschnitt im Leben. Jeder Mensch, der Opfer einer Straftat geworden ist, kann und sollte sich bei uns melden. Diese Unterstützung steht jedem zu.

Wie kam es überhaupt zur Gründung der Freisinger Außenstelle im Jahr 1996?

Der Weiße Ring wurde 1976 in Mainz gegründet, dann folgten Außenstellen, unter anderem in München. Im Laufe der Jahre wurden im Umland nach und nach weitere Standorte aufgebaut, weil man gesehen hat, dass die Straftaten nicht weniger werden, es für die Opfer aber nur wenige Anlaufstellen gab. So folgten andere Engagierte und ich damals einem Aufruf aus der Zeitung, dass Mitstreiter für Freising gesucht werden. Am 3. Februar 1996 wurde die Außenstelle gegründet.

Was hat sich seither verändert?

Damals mussten wir richtige Pionierarbeit leisten, ein Netzwerk aufbauen und Leute davon überzeugen, dass das, was wir tun, wichtig ist. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Durch das Internet ist es auch deutlich leichter, Kontakt aufzunehmen.

Aber der Kern unserer Arbeit hat sich nicht verändert. Nach wie vor versuchen wir, jedem Opfer zu helfen, auf vielfältige Art und Weise und sehr individuell. Wir haben Kontakt zu Anwälten, können therapeutische Hilfe vermitteln, unterstützen bei bürokratischen Belangen mit der Berufsgenossenschaft oder Behörden, klären Betroffene über Möglichkeiten und Rechte auf – zum Beispiel, dass sie einen Antrag auf Opferentschädigung stellen können. Wichtig ist dabei, die Betroffenen nicht zu entmündigen. Wir nehmen sie an die Hand, damit sie wieder zurück ins Leben finden.

Was ist für Sie das Wichtigste an Ihrer Arbeit?

Ich möchte so vielen Betroffenen wie möglich helfen können. Gleichzeitig ist es mir ein Anliegen, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. In unserer Gesellschaft liegt noch immer viel zu oft der Fokus auf den Tätern. Natürlich ist das der Job von Polizei und Justiz, aber auch in den Medien bleiben die Opfer oft auf der Strecke. Freilich wollen viele von ihnen auch nicht an die Öffentlichkeit, aus Scham, Angst oder anderen Gründen. Trotzdem wurden die Opfer viel zu lange überhaupt nicht beachtet, das zeigt sich aktuell einmal mehr.

Unser Team in Freising, meine sechs Kolleginnen und Kollegen und ich, wollen aufklären. Gemeinsam möchten wir Betroffenen helfen, sich aus ihrer Opferrolle wieder herauszukämpfen und ihre Rechte wahrzunehmen. So verändert sich hoffentlich auch das Verständnis von Opferhilfe; sie anzunehmen, soll selbstverständlich werden. Betroffene müssen eine Stimme bekommen – und unsere Gesellschaft muss diese Stimme hören.

Opferhilfe schnell und unbürokratisch

Seit 3. Februar 1996 unterhält der Weiße Ring die Außenstelle Freising. Sieben Ehrenamtliche, fünf Frauen und zwei Männer, bieten Kriminalitätsopfern Unterstützung in sämtlichen Belangen. Betroffene, die Kontakt aufnehmen möchten, melden sich unter Tel. (0 87 61) 28 85 oder per Mail an freising@mail.weisser-ring.de. Das bundesweite Opfertelefon ist erreichbar unter 116 006. Weitere Infos gibt es unter freising-bayern-sued.weisser-ring.de.

