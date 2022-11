Smarte Schilder: Stadt Freising setzt auf neues Wegweiser-Konzept

Von: Manuel Eser

Das neue Wegweiserkonzept für Fußgänger in der Freisinger Innenstadt (hier Visualisierung) soll nicht nur stringent und schön aussehen, sondern auch smart werden. © Stadt Freising

Seit 2011 will die Stadt Freising ihre Beschilderungen verbessern. Jetzt setzt sie in der Innenstadt ein neues Konzept um. Die Gelegenheit ist günstig.

Freising – Schilder, die mit einer speziellen Freising-Schrift versehen sind, Übersichtstafeln, die über international verständliche Piktogramme verfügen, und Ampel-Sticker, die mit einem QR-Code ausstaffiert sind: Das neue Wegweiserkonzept für Fußgänger in der Freisinger Innenstadt soll nicht nur stringent und schön aussehen, sondern auch smart werden.

Schon vor mehr als zehn Jahren wurde im Stadtrat der Wunsch laut, die Beschilderungen in Freising zu verbessern. Jetzt ist die Gelegenheit günstig: Im Rahmen des Förderprogramms REACT-EU, das die Stärkung von Innenstädten zum Ziel hat, stehen derzeit Fördergelder für eine derartige Maßnahme bereit. Allerdings muss es schnell gehen, damit die Zuschüsse fließen können, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher in der jüngsten Sitzung des Planungs- und Bauausschusses. Es lohnt sich: Von den 92 000 Euro, die die Realisierung des Wegweiser-Konzepts kosten soll, werden 90 Prozent bezuschusst.

Das Wegweiser-Konzept soll Touristen helfen und Geschäfte stärken

Ziel ist es nicht nur, den Schilderwald in der Innenstadt zu entschlacken, sondern auch, sondern aussagekräftig zu vereinheitlichen. Vor allem auch Touristen soleln sich gut zurechtfinden. Auf Basis von Gesprächen mit Fachstellen wurde ein System aus Pfeilwegweisern und Übersichtstafeln entwickelt. Von einem definierten Quellpunkt, zum Beispiel am Freisinger Bahnhof, an dem sich eine Übersichtstafel mit vereinfachtem Lageplan befindet, führen Pfeilwegweiser zu ausgewählten Zielpunkten – etwa zum Dom.

„Die Auswahl der Strecken, an denen Ortsfremde geleitet werden, erfolgt dabei bewusst so, dass die wohndominierten Lagen als Ruhezonen erhalten bleiben“; heißt es in dem Konzept. „Stattdessen wird beabsichtigt, Besucher entlang der Ladenzonen zu leiten und so die Geschäftsleute wirtschaftlich zu stärken.“

Im Schriftbild und der Farbgebung legt das Konzept großen Wert auf Corporate Design. Der gelbe Akzent der Übersichtstafeln soll zum Beispiel auf die Kolorierung des neuen Stadtwappens verweisen. Neben der fest installierten Beschilderung sollen an einigen Ampelpfosten auch Wegweisungsfolien angebracht werden, die auf dauerhafte Zielpunkte und temporäre Events hinweisen.

Inklusion und Barrierearmut spielen eine große Rolle

Auf den Übersichtstafeln weist ein QR-Code auf die Tourismus-Homepage der Stadt Freising hin und ermöglicht so den Zugang zu weiterführenden Informationen, zum Beispiel aktuelle Veranstaltungen oder Führungen.

Inklusion und Barrierearmut spielen in dem Konzept ebenfalls eine große Rolle. Auf den Übersichtstafeln werden spezielle barrierearme Wege ausgewiesen. Wegweiser werden mit Brailleschrift für sichteingeschränkte Menschen versehen und mit maximalen Gefälle-Angaben auf der Route für Rollstuhlfahrer.

Die Ausschuss-Mitglieder reagierten begeistert. „Das ist ein richtig cooles Gesamtkonzept“, sagte zum Beispiel Emilia Kirner (ÖDP). Sie wünscht sich, dass diese Form der Beschilderung auf die ganze Stadt ausgeweitet werde. Genau das ist auch möglich, wie es in der Präsentation hieß: Im Sinne eines einheitlichen Stadtbildes sei es sogar wünschenswert. Auch der OB fand lobende Worte: „Mir gefällt, dass da Konzept sehr schlicht ist. Es verzichtet auf materielle Schnörkel und ist daher auch unter wirtschaftlichen Aspekten sinnvoll.“

Der Ausschuss votierte einstimmig für das Beschilderungskonzept. Die Verwaltung kümmert sich nun um die weitere Ausarbeitung und Umsetzung.