So geht Engagement-Förderung in der Praxis: Freisinger Treffpunkt Ehrenamt ein „leuchtendes Beispiel“

Die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, Eva Gottstein (r.), informierte sich im Haus der Vereine bei (v. l.) Karl-Heinz Wimmer, Johanna Sticksel und Bernd Grosche über den Treffpunkt Ehrenamt und den Raum der Begegnung. © Hans Schmöller

Freising hat sich mit seinem „Treffpunkt Ehrenamt“ über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Lob gab es nun von der Ehrenamts-Expertin der Staatsregierung.

Freising – Spannender Austausch: Eva Gottstein, die Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für das Ehrenamt, stattete dem Treffpunkt Ehrenamt der Stadt Freising einen Besuch ab, um sich zu informieren, wie Engagement-Förderung vor Ort in der Praxis funktionieren kann. Das teilte jetzt die Pressesprecherin der Stadt Freising, Christl Steinhart, mit.

Freiwillige Engagement findet zum Großteil in den Kommunen statt

Freiwilliges Engagement, weiß die Expertin Gottstein, finde „zum Großteil in den Kommunen, also unmittelbar vor Ort, statt“. Um die Ehrenamtlichen zu unterstützen, hätten manche Kreisstädte, ähnlich wie Landkreise oder kreisfreie Städte, deshalb eigene Anlaufstellen zu allen Fragen rund ums Ehrenamt geschaffen – für Gottstein Anlass, sich aus erster Hand über das seit 2011 bestehende Angebot in Freising zu informieren.

Johanna Sticksel, Leiterin des Treffpunkts Ehrenamt, und Karl-Heinz Wimmer, Referatsleiter für Bildung, Soziales und Sport der Stadt Freising, beschrieben das Angebot des Treffpunkts, „das hinausgeht über die individuelle Beratung und Vermittlung von Menschen, die sich engagieren wollen“. Da gibt es die Veranstaltungsreihe „Mit VEREINten Kräften“ mit Fortbildungsangeboten für Vereine. Zudem werden Schulen bei „Lernen-durch-Engagement“-Projekten begleitet und unterstützt. Darüber hinaus ist das Mentorenprojekt „Balu und Du“ seit Jahren in dieser Servicestelle der Stadt Freising fest verankert.

Raum der Begegnung als „Treffpunkt und Heimat"

Nicht zuletzt rührt der Treffpunkt Ehrenamt aktiv die Werbetrommel für freiwilliges Engagement, sei es beispielsweise beim Uferlos-Festival oder in der Aktionswoche Ehrenamt. Am Gespräch im Haus der Vereine, Sitz des Treffpunktes Ehrenamt, nahm auch Bernd Grosche teil, Vorsitzender des Fördervereins „Freisinger Raum der Begegnung“. Eva Gottstein besichtigte bei ihrem Besuch auch diese Einrichtung und zeigte sich beeindruckt: Der Raum der Begegnung, ebenfalls im Haus der Vereine an der Vimystraße integriert und vom Treffpunkt unterstützt, diene vielen sozialen, ökologischen und kulturellen Gruppen „als Treffpunkt und Heimat“. Gottstein: „Ich finde es super, dass sich die Stadt mit dem Treffpunkt Ehrenamt eine Anlaufstelle leistet, die Ehrenamtliche vor Ort mit Rat und Tat unterstützt. Danke an Johanna Sticksel sowie ihre ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die hier ein leuchtendes Beispiel für kommunale Engagement-Förderung sind.“ ft

