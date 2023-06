„So wird es nicht mehr lange weitergehen“: Staatsminister erkennt Verbesserungsbedarf bei BLLV-Krisengespräch

Im Gespräch mit Staatsminister Florian Herrmann (Mitte) waren (weiter v. l.) Maximiliane Heimerl, Simon Pelczer, Rudi Keil, Rudolf Weichs, BLLV-Kreisvorsitzende Kerstin Rehm, Cathrin Kaufung, Thomas Dittmeyer, Nele Kocyigit und Georg Riedel. © Lehmann

Fehlendes Personal, fehlende Wertschätzung und mehr: Dem BLLV brannte beim Treffen mit Staatsminister Florian Herrmann einiges unter den Nägeln.

Freising – „Es läuft nicht rund.“ Das gab Staatsminister Florian Herrmann (CSU) am Montag zu, nachdem er sich die Sorgen und Nöte vom Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV), Kreisverband Freising, angehört hatte. Dabei sind die Probleme alles andere als neu: Personalmangel, fehlende Wertschätzung, auffällige Schüler und das Gefühl von so mancher Lehrkraft, dass viele Kinder gar nicht mehr gerne zur Schule gehen – auch wegen Notendrucks und Versetzungsängsten. Was sich dabei abzeichnete: Die Schule von morgen könnte ganz anders aussehen.

Immer mehr Abbrecher

Zwar sah die aufgetischte Brotzeit im Bräustüberl Weihenstephan äußerst verlockend aus, zum Essen allerdings kamen die Anwesenden zunächst nicht. Viel zu viel musste ausgesprochen werden, wenn schon mal ein Staatsminister mit am Tisch sitzt – und der musste sich tatsächlich vieles anhören.

„Es werden immer mehr Schüler, die vor einem Schulabschluss abbrechen“, leitete Kerstin Rehm, Vorsitzende des BLLV Freising, ein, und weiter: „Es gehen auch immer mehr Lehrer in die Frühpension oder arbeiten nur noch Teilzeit.“ Was ihr zudem Sorgen bereite, seien die raschen digitalen Veränderungen wie etwa durch Künstliche Intelligenz, weshalb Rehm eines wichtig sei: „Wir brauchen ein neues Verständnis für Schule. So wird es nämlich nicht mehr lange weitergehen.“

„Es wird um jeden halben Punkt gefeilscht“

Weitere Probleme schilderte Maximiliane Heimerl, Lehrerin an einer Mittelschule: unter anderem zahlreiche nicht honorierte, geschweige denn nicht wertgeschätzte Aufgaben, die nebenbei laufen müssten, zudem immer schwieriger werdende Klassenstrukturen. Auch Rudolf Weichs, Leiter der Grund- und Mittelschule Hallbergmoos, redete Klartext: „Wir haben inzwischen in jeder Klasse drei bis vier verhaltensauffällige Kinder.“ Ein Beispiel: „Diese Woche mussten wir einen Schüler der Schule verweisen, weil er zu einer Lehrerin ,de Oide‘ gesagt hat.“

Weichs sprach auch ein weiteres Problem an: „Wenn wir ein Projekt machen, dann fragen gleich die Ersten, ob es darauf Noten gibt. Viele sind einfach total notenverkopft.“ Das wirke sich auch auf die Korrekturen aus: „Es wird um jeden halben Punkt gefeilscht, weshalb die Lehrer inzwischen schon gemeinsam korrigieren, damit ja kein Fehler passiert.“ Durch diese Fixierung auf die Noten gehe die Lust am Lernen verloren. Seiner Meinung nach passe es hinten und vorne nicht mehr, wenn Kinder schon in der zweiten Klasse keine Lust mehr auf Schule hätten.

Zu viel Selektion

Was Weichs ebenfalls gehörig gegen den Strich geht: „Es wird auf Teufel komm raus selektiert.“ Sprich, wer auf welche weiterführende Schule geht oder nicht. Damit stünden alle Beteiligten unter Druck – die Kinder, die Lehrkräfte, aber auch die Eltern, die für ihren Nachwuchs verständlicherweise nur das Beste wollen. Das Beste sei in erster Linie hier aber erst einmal das „Grundschulabitur“, um auf eine weiterführende Schule wechseln zu können. Was er sich dringend wünscht: keine Selektion bis zur sechsten Jahrgangsstufe, auch eine Gemeinschaftsschule würde ihm durchaus gut gefallen.

So weitergehen wie bisher könne es schlichtweg nicht: Eltern würden alte Schulaufgaben kopieren, die die Kinder auswendig lernten, womit es zu einer Konflikt-Spirale zwischen Eltern und Lehrern käme. Dabei sei es laut Weichs so einfach: „Jedes Kind kann ja was, wir müssen es nur rausfinden.“ Das Problem, das er gleich anschließend formulierte: „Wir tun das aber nicht mehr und deshalb geht alles verschüttet.“

Hochwertige Ausbildung, weniger Bürokratie, bessere Bezahlung

„Ich sag’ jetzt auch mal was, damit nicht der Eindruck entsteht, ich sag’ nix“, grätschte nach den ersten Problemschilderungen Staatsminister Florian Herrmann dazwischen. Seine Forderung: „Wir brauchen eine hochwerte Ausbildung, weniger Bürokratie und eine bessere Bezahlung.“ Zudem seien andere Berufsgruppen notwendig, um Lehrkräfte zu entlasten – wie etwa in der Verwaltung. Dass sich die Zeiten geändert haben, das sah auch Herrmann ein – und auch, dass hier gegengesteuert werden müsse.

Nach zwei Stunden war vieles nur kurz angerissen worden, allerdings musste da der Staatsminister dann schon wieder zum nächsten Termin – während im Bräustüberl die Diskussionen freilich weiter gingen.

Richard Lorenz

