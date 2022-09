Sofija schreibt: Ukrainische FT-Praktikantin berichtet von Feiern in Bayern und ihrem ersten Volksfest-Besuch

Prost! Mit den FT-Kollegen hat Sofija das Freisinger Volksfest besucht – und zum ersten Mal Radler probiert. „Ich hätte nicht gedacht, dass Bier und Limo zusammen so lecker ist.“ afo © Forster

Sofija Weremeienko (16) ist aus Irpin geflüchtet und lebt jetzt mit ihrer Mutter in Freising. Gerade schnuppert sie Zeitungsluft beim FT. In ihrer ersten Kolumne berichtet sie über Feiern in Bayern.

Freising - Sofija Weremeienko ist Anfang März aus Irpin nach Deutschland geflüchtet. Inzwischen lebt die 16-Jährige mit ihrer Mutter in Freising. Ihr Traum ist es, in München Journalismus zu studieren. Beim FT schnuppert sie Zeitungsluft und berichtet in einer Kolumne über ihr neues Leben. Ihre Texte schreibt sie auf Deutsch.

Premiere auf dem Münchner Frühlingsfest

In Freising war jetzt Volksfest. Selbstverständlich musste ich das wenigstens einmal besuchen, wenn ich schon hier bin. Ein solches Fest ist wohl eine gute Gelegenheit, um sich die bayerische Kultur genauer anzuschauen. Die meisten Besucher tragen traditionelle Kleidung, trinken Bier und essen typische Gerichte wie Schweinebraten. Die Leute kommen größtenteils mit Familienmitgliedern, Verwandten, Kollegen oder Freunden und verbringen einfach eine gute Zeit zusammen. Zum Glück konnte ich schon solche Feste besuchen. Das erste war das Frühlingsfest in München. Das war zwar nicht das Oktoberfest, das man auch in der Ukraine kennt, aber da waren auch viele Leute und fast so viele Attraktionen. In der Ukraine gibt es keine ähnlichen Feste, deshalb war alles neu für mich.

Und mir sind einige Sachen aufgefallen, die in der Ukraine ganz anders sind: Erstens darf man in meiner Heimat erst ab 18 Jahren Alkohol trinken. Ich bin 16, das heißt, ich darf hier schon Bier trinken. Bisher habe ich allerdings nur Radler probiert. Ich hätte nie gedacht, dass Bier und Limo zusammen so lecker ist.

Zweitens ist mir die Tracht aufgefallen. Dirndl und Lederhosen sehen sehr schön aus, aber ich glaube, ich würde mich im Dirndl nicht ganz so wohlfühlen. Manche haben schon einen sehr großen Ausschnitt. Das ist bei der traditionellen ukrainischen Tracht ganz anders. Die heißt „Wyschywanka“. Wörtlich übersetzt bedeutet das „Stickerei.“ Die Wyschywanka ist ein Hemd mit gestickten Ornamenten. Wie die aussehen, hängt von der Region ab. Die Wyschywanka tragen sowohl Frauen als auch Männer. Die Männer tragen zu dem Hemd eine weite Hose, genannt „Sharovary“, und die Frauen einen roten, langen Rock. Auf dem Kopf haben die Frauen noch dazu das Hauptaccessoire: einen Kranz mit Blumen und bunten Bändern.

Die Ukrainer schätzen ihre Traditionen seit dem Krieg wieder mehr

Normalerweise wird die Wyschywanka zu verschiedenen Feiertagen und besonderen Anlässen getragen, von Kindern zum Beispiel am ersten Schultag. Aber seit dem Krieg schätzen die Leute die ukrainischen Traditionen wieder mehr. Deshalb tragen sie die Wyschywanka wieder öfter, ohne dass es einen speziellen Anlass dafür gibt.

Ich finde es spannend, dass es solche Traditionen gibt und dass sie in verschiedenen Kulturen manchmal ähnlich, aber trotzdem einzigartig sind. Jedes Detail hat eine eigene Geschichte. Das ist sehr interessant. Ich bin gespannt, was ich noch über die Traditionen hier lernen werde.

Sofija Weremeienko

