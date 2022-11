Freising soll innenstadtnahes Studentenwohnheim bekommen - doch es gibt ein großes Aber

Von: Manuel Eser

Sieht real aus, ist aber noch ein virtuelles Schaubild: Als kompakter Quader mit Flachdach sowie Grünfläche und Parkplätze zur Thalhauser Straße hin ist das neue Studentenwohnheim geplant. Das Gebäude könnte auf Anregung des Gestaltungsbeirats aber sein Äußeres noch mal ändern. © Grafik: City Immobilien Landshut GMBH

Ein Investor möchte in Freising ein innenstadtnahes Studentenwohnheim errichten. Doch im Gestaltungsbeirat sorgt das Baukonzept für Kritik.

Freising – Händeringend suchen Studenten nach Apartments in Freising. Ein Studentenwohnheim, das nahe der Innenstadt entstehen soll, könnte etwas Abhilfe schaffen. Doch die Planung in exponierter Lage ist für den Bauherrn komplex – und der Gestaltungsbeirat der Stadt Freising hat auch seine eigenen Vorstellungen, wie das Gebäude aussehen soll.

Auf dem Areal zwischen Vöttinger und Thalhauser Straße befindet sich derzeit noch ein in die Jahre gekommenes Haus, in dem ein Reifengeschäft mit angeschlossener Autowerkstatt untergebracht ist. Das Haus mit seinem Schrägdach ist ein Blickfang für Verkehrsteilnehmer, die auf der Vöttinger Straße vom Zentrum kommend stadtauswärts unterwegs sind, soll aber abgerissen werden und einem Neubau weichen.

Die Lage ist perfekt, es gibt jedoch ein großes Aber

Das Studentenheim, das hier entstehen soll, wurde als 38 Meter langes und 16 Meter breiter Kubus mit Flachdach konzipiert. Zu dem Gemeinschaftsbereich im Erdgeschoß kommen in den zwei Obergeschoßen 55 Ein-Bett-Apartments, die zwischen 18 und 22 Quadratmeter groß sind. Nach Norden hin zur Thalhauser Straße sowie nach Westen und Osten sind Balkone geplant. Vorstellbar sind aber auch Loggias, die Richtung Vöttinger Straße nach Süden zeigen.

„Es lacht Richtung Freising“: Das Gebäude, dessen Fassade laut Stadträtin Charlotte Reitsam dem Platz zwischen Vöttinger und Thalhauser Straße ein Gesicht gibt, muss dem Studentenwohnheim weichen. © Lehmann

„Die Lage ist perfekt für ein Studentenwohnheim“, sagte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Und außer Frage stand auch, dass die Stadt Wohnungen für Studierende dringend benötigt. Das große Aber: So recht gefallen wollte die geplante Architektur den Gestaltungsbeiräten nicht. „Das Bestandshaus hat eine starke Präsenz“, meinte Moritz Auer. Im Vergleich dazu verliere der Ort mit der neuen Planung an Eleganz. „Ihr Gebäude sitzt da relativ sperrig drin“ meinte er an die Planer gewandt. „Die Frage ist: Müsste hier nicht ein charakteristischerer Bau her?“

Das bestehende Haus wertet den Platz auf, weil es ihm ein Gesicht gibt. Es lacht Richtung Freising.

Grünen-Stadträtin Charlotte Reitsam sah es ähnlich: „Das bestehende Haus wertet den Platz auf, weil es ihm ein Gesicht gibt. Es lacht Richtung Freising.“ Das geplante Wohnheim sei hingegen ein Klotz, der nach allen Seiten gleich aussehe. Sie wünschte sich daher, dass gerade die Gebäudeseite, die Richtung Innenstadt zeige, in der Planung architektonisch noch aufgewertet werde. „Wir brauchen hier eine Art öffentliche Fassade.“ Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher etwa regte die Pflanzung eines prägnanten Baums an.

Bernhard Schäbel, Geschäftsführer der City Immobilien Landshut GmbH, die das Projekt plant, wies darauf hin, wie komplex eine Bebauung des Grundstücks sei. Nicht nur, dass das Areal zum einen Ende hin spitz zuläuft, auch der Thalhauser Graben verläuft unter dem Grundstück. Darum habe man sich, obwohl man mehrere Varianten durchgespielt habe, für eine „kompakte Bauweise“ entschieden. Er stellte aber auch klar: „Wir wollen etwas Schönes bauen.“

Aus diesem Grund erklärte sich Schäbel bereit, noch einmal eine Planung des Gebäudes mit Satteldach vorzulegen. Um auf dem Areal zudem eine größere öffentliche Gemeinschaftsfläche zu schaffen, wie im Beirat ebenfalls mehrmals gefordert wurde, müssten aber die Stellplätze, die zusätzlich zur Tiefgarage geplant sind, wegfallen. Der OB signalisierte ihm, dass die Stadt dem Bauherrn hier bei der geforderten Anzahl an Parkplätzen entgegenkommen könne, da der Bedarf bei Studierenden ohnehin nicht so hoch sei. „Dafür sind wir offen, wenn es der Qualität dient.“